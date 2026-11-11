Grande Fratello Vip, dopo la parola “bulla” Lucarelli racconta lo scambio con Tavassi

Dopo il confronto sulla parola “bulla”, l’opinionista ha raccontato sui social lo scambio privato precedente all’ingresso di Guendalina nella Casa. La concorrente aveva riferito un’altra versione.





Dopo il confronto sulla parola “bulla”, l’opinionista ha raccontato sui social lo scambio privato precedente all’ingresso di Guendalina nella Casa. La concorrente aveva riferito un’altra versione.





La discussione al Grande Fratello Vip è proseguita anche dopo la puntata del 9 novembre. Selvaggia Lucarelli, che aveva definito Guendalina Tavassi una “bulla”, è tornata sul caso in una diretta social e ha raccontato uno scambio privato avuto con la concorrente prima del suo ingresso nella Casa. Secondo l’opinionista, il messaggio riferito da Tavassi in televisione non coincide con quello che Lei ricorda di aver ricevuto.

Il confronto riguarda quindi due questioni: il significato dell’aggettivo pronunciato in studio e il contenuto della chat. Il materiale disponibile riporta le versioni delle protagoniste, ma non offre una verifica indipendente del messaggio integrale. Le dichiarazioni vanno perciò attribuite a chi le ha rese, senza considerare accertata la ricostruzione di una delle due.

La parola contestata e la reazione di Tavassi

Nel corso della puntata del 9 novembre, Lucarelli giudicò da «bulla» certi modi di Tavassi. Ilary Blasi dissentì: a suo parere, sarebbe stato più adatto descriverla come provocatoria, esagerata o portata a «scoattare». L’opinionista non ritrattò il giudizio e non manifestò l’intenzione di scusarsi. La conduttrice indicò così possibili definizioni differenti per la concorrente coinvolta.

La reazione di Tavassi, al termine della diretta, è stata il pianto. Ha raccontato di essersi sentita colpita e di preoccuparsi che i figli la vedessero etichettata in pubblico come legata al bullismo. Ha negato che quella definizione rappresentasse la sua indole, ricordando anche quanto si impegna contro il fenomeno. Lucarelli ha poi scritto su Instagram che «bulla», nell’accezione corrente, indica una persona arrogante o prepotente e non richiama automaticamente il bullismo. Ha invitato a mantenere il confronto televisivo distinto dagli attacchi personali.

Le due hanno così descritto aspetti diversi dell’episodio: Lucarelli ha difeso l’intenzione con cui aveva pronunciato il termine, mentre Tavassi ha parlato delle conseguenze che le aveva provocato, citando anche la preoccupazione per i figli. Blasi, intanto, aveva contestato in trasmissione l’aggettivo scelto dall’opinionista.

Il racconto della chat e la replica social

Parlando con Marina La Rosa, Tavassi ha raccontato di aver scritto a Lucarelli prima di partecipare al programma. Secondo la concorrente, nella conversazione aveva confidato il timore che la sua ironia e il suo modo di scherzare venissero interpretati come bullismo. Il filmato del racconto è circolato sui social ed è arrivato all’attenzione dell’opinionista.

Lucarelli ha negato che Tavassi le avesse scritto proprio questo. In una replica online ha sostenuto che tra loro ci fossero stati saluti e auguri scambiati a settembre. Ha aggiunto che, se la concorrente avesse voluto usare una conversazione privata per presentarsi come vittima, avrebbe potuto rileggerla insieme a Lei, parola per parola. Il materiale fornito non contiene il testo integrale della chat.

Nel finale della serata, l’opinionista si è collegata in diretta per offrire il proprio racconto. Ha riferito che Tavassi era stata sua ospite in una puntata del podcast e che l’incontro le aveva lasciato un’impressione positiva. Appresa la notizia del reality, le inviò via Instagram un augurio di buona fortuna.

Secondo Lucarelli, la risposta ricevuta parlava della paura di essere considerata una “bullizzatrice d’Italia” e del timore che Alex Belli e Valeria Marini potessero favorire l’emergere del suo lato peggiore. L’opinionista ha contrapposto queste parole al racconto fatto da Tavassi davanti alle telecamere e ne ha contestato l’attendibilità, richiamando anche altri episodi narrati dalla concorrente. Si tratta di valutazioni di Lucarelli, non di fatti verificati autonomamente.

Lucarelli ha riferito di aver risposto invitando Tavassi a non preoccuparsi e a puntare sull’autoironia. La distanza tra le due versioni resta il punto controverso: Tavassi ha detto di aver confidato il timore di essere fraintesa per il suo modo ironico di scherzare; Lucarelli sostiene invece che il messaggio riguardasse la paura di apparire prepotente e il possibile effetto della presenza di altri concorrenti.

La concorrente ha collegato la definizione di “bulla” alla propria ferita e al timore del giudizio dei figli. L’opinionista interpreta la chat come la prova di una preoccupazione già presente prima del reality. Senza il testo completo dei messaggi, il confronto resta affidato alle loro dichiarazioni. Non è possibile stabilire, sulla base degli elementi forniti, quale ricostruzione sia corretta.

Resta da vedere se la vicenda tornerà nella prossima puntata. Blasi era già intervenuta per criticare la parola scelta da Lucarelli; la diretta ha aggiunto alla discussione il racconto di uno scambio privato precedente al programma. Per ora il caso continua sui social, tra il significato attribuito al termine e le versioni diverse della chat.



