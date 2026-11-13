Perché William diffiderebbe di Harry: la ricostruzione di Richard Fitzwilliams





Richard Fitzwilliams collega la distanza tra i fratelli a Spare, all’intervista con Oprah Winfrey e alla riservatezza familiare.





Al Daily Express, Richard Fitzwilliams individua nella fiducia il nodo dei rapporti fra William e Harry. Il commentatore sostiene che da oltre quattro anni i fratelli non riescano a dialogare con tranquillità, perché Harry non sarebbe più ritenuto affidabile. Questa resta una sua lettura: il Principe di Galles non ha parlato direttamente del rapporto familiare e personale con Harry, in pubblico finora mai.

I fratelli, figli di Re Carlo III e della compianta Lady Diana, avevano già rapporti tesi da tempo. La ricostruzione riferisce che la distanza si è accentuata dopo l’uscita di Spare, autobiografia di Harry pubblicata all’inizio del 2023. Fitzwilliams considera quel libro uno degli elementi che avrebbero compromesso ulteriormente la fiducia di William nel fratello minore, secondo la sua analisi.

Il commentatore attribuisce un peso rilevante anche alle dichiarazioni pubbliche dei Duchi di Sussex contro la monarchia. Al Daily Express ha sostenuto che Harry e Meghan Markle avrebbero attaccato la famiglia reale. La fonte non riporta una risposta di William a queste valutazioni: la causa della sua presunta diffidenza viene ricostruita da Fitzwilliams, e non presentata come una spiegazione fornita direttamente dal Principe.

Tra i fatti ricordati da Fitzwilliams c’è il programma televisivo di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, seguito da milioni di spettatori secondo la fonte. Il commentatore riferisce che in quella sede venne attribuita ai reali una responsabilità per le condizioni mentali di Meghan. Ritiene inoltre che le accuse, unite ai contenuti del libro, abbiano compromesso la fiducia di William verso il fratello.

La riservatezza è un altro aspetto della ricostruzione. Secondo l’articolo, William attribuirebbe grande importanza alla protezione delle questioni private della famiglia e temerebbe che confidenze personali possano tornare di dominio pubblico. Questa interpretazione viene riferita come parte dell’analisi di Fitzwilliams; non è accompagnata da parole dirette del Principe. La fonte collega inoltre la compattezza pubblica alla fase delicata attraversata dalla monarchia.

Il testo ricorda le prove affrontate da Kate Middleton e Re Carlo senza presentarle come causa della frattura fra i fratelli. Riporta parole della Principessa del Galles sulla ripresa. William è futuro sovrano accanto a Kate; Harry e Meghan vivono fuori dai doveri ufficiali.

La vita dei Sussex lontano dal Regno Unito, dopo aver lasciato gli incarichi ufficiali nella Corona, precede la separazione attuale. Il testo mette a confronto Londra e California, ma non offre notizie di comunicazioni recenti fra William e Harry o di passi concreti per vedersi. Non precisa nemmeno una possibile data. Le ricostruzioni citate descrivono una lontananza che dura da anni.

Per Fitzwilliams, da oltre quattro anni i fratelli non intrattengono scambi tranquilli; la perdita di fiducia è la ragione da lui indicata. La fonte non dice quando risalga l’ultima conversazione serena e non mette a disposizione prove indipendenti sui contatti privati. Questa versione dei fatti resta dunque attribuita al commentatore, senza diventare una conferma diretta da parte di William e Harry.

Sul possibile ritorno a rapporti migliori, l’articolo riporta le previsioni di analisti britannici: occorrerebbe recuperare riservatezza e lealtà reciproca, mentre oggi le chance appaiono scarse. Si tratta di un’opinione, non di una certezza. Non sono segnalati recenti tentativi di pace, né appuntamenti o date per vedersi. La fonte non riporta dichiarazioni di Kate o Re Carlo sulla contesa.

Il fulcro della notizia resta dunque il parere espresso da Richard Fitzwilliams al Daily Express. Secondo il commentatore, le dichiarazioni pubbliche dei Sussex, l’intervista a Oprah Winfrey e le rivelazioni di Spare avrebbero contribuito alla perdita di fiducia di William. Non sono riportate repliche dirette di William, Harry o Meghan. Le ragioni della rottura e le possibilità di ricomporla restano nel perimetro delle valutazioni citate.



