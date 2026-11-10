Blitz a Bruxelles per Harry e Meghan in aperta sfida a Re Carlo e William





Un nuovo piano di viaggio dei duchi di Sussex in Europa genera tensioni e polemiche con i vertici della monarchia britannica.





Il Principe Harry e Meghan Markle hanno pianificato una trasferta ufficiale a Bruxelles per intervenire con un discorso di venti minuti al Parlamento Europeo. L’appuntamento istituzionale è stato fissato in occasione dell’inaugurazione del Lost Screen Memorial, un momento dedicato alla sicurezza digitale e alla tutela dei minori dai pericoli del cyberbullismo. La programmazione di questa visita nella capitale belga è coincisa esattamente con il rientro di Re Carlo III e della Regina Camilla dal loro recente tour istituzionale nei Caraibi. Negli ambienti vicini a Buckingham Palace, questa tempistica non è passata inosservata, venendo interpretata da diverse fonti interne come un vero e proprio atto di sabotaggio comunicativo e una aperta provocazione nei confronti della famiglia reale.

Il viaggio programmato dai duchi si inserisce in un quadro di rapporti già fortemente compromessi con la corte. Gli osservatori notano come la mossa possa rappresentare anche una strategia di Meghan per spostare altrove l’attenzione mediatica, distogliendola dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il padre Thomas Markle Snr in Florida, recentemente incriminato per gravi reati legati a materiale illecito. Nel frattempo, il baricentro della vita dei coniugi sembra essersi spostato nuovamente verso l’Europa, dato che la coppia è tornata a stabilirsi nel Regno Unito prendendo casa nelle Cotswolds insieme ai figli Archie e Lilibet. Resta tuttavia da capire se questo riavvicinamento geografico potrà in qualche modo ammorbidire le posizioni rigide della Corona nei confronti del secondogenito del sovrano.

Le porte delle cerimonie ufficiali restano infatti sbarrate per il principe. Durante le recenti celebrazioni del Remembrance Day al Cenotafio di Whitehall, guidate da Re Carlo III insieme alla Regina Camilla e ai Principi di Galles, Harry è stato completamente escluso dai ruoli di rappresentanza. Come confermato in passato dall’esperto Dickie Arbiter richiamando le regole stabilite dal saggio On Duty With the Royals, la decisione deriva dai vincoli rigidi che riservano simili onori unicamente ai working royals, status a cui il duca ha rinunciato nel 2020 quando ha scelto di abbandonare i doveri ufficiali.

Già la Regina Elisabetta II aveva in precedenza negato al nipote il permesso di deporre una corona in suo nome, privandolo inoltre del titolo di Capitano Generale dei Royal Marines. La linea della monarchia appare dunque inflessibile: la Corona non intende concedere alcuna eccezione alle norme dinastiche per reintegrare il principe nei ranghi operativi, confermando una frattura che non accenna a ricomporsi nonostante le iniziative pubbliche e i viaggi internazionali pianificati dai Sussex al di fuori del protocollo ufficiale.



