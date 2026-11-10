Grande Fratello Vip, cosa è successo dopo la puntata: Guendalina in crisi e Danto contro Megan

Lacrime e tensioni nella casa più spiata d’Italia dopo la diretta, tra lo scontro di Selvaggia Lucarelli con Guendalina Tavassi e la rottura tra Giancarlo Danto e Megan Ria.





Lacrime e tensioni nella casa più spiata d’Italia dopo la diretta, tra lo scontro di Selvaggia Lucarelli con Guendalina Tavassi e la rottura tra Giancarlo Danto e Megan Ria.





A seguito della decimosettima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il nove novembre, all’interno della dimora di Cinecittà si sono accese prolungate dispute notturne generate dai forti strascichi emotivi tra i residenti. La scena principale ha visto coinvolti Giancarlo Danto e Guendalina Tavassi, entrambi scossi da intensa Delusione e tensioni emerse nel corso della trasmissione in diretta condotta da Ilary Blasi, la quale ha dovuto fronteggiare una situazione assai complessa e ricca di colpi di scena imprevedibili per gli spettatori e per i concorrenti del famoso programma televisivo.

La partecipante arrivata in finale ha dovuto confrontarsi con i severi giudizi formulati da Selvaggia Lucarelli. Subito dopo aver discusso l’episodio del macinato lanciato verso Federica, la Tavassi ha subito la dura contestazione dell’opinionista, la quale ha espresso un giudizio senza appello sui suoi modi all’interno del programma. La nota cronista ha infatti marchiato la sua condotta come comportamento da bulla, imputandole quotidiani dispetti, grida incessanti e la tendenza ad avvalersi del forte appoggio del vasto pubblico per incutere timore agli avversari nella competizione.

Questa etichetta verbale ha profondamente turbato Guendalina, che si è chiusa in un ostinato e polemico silenzio per tutto il resto della serata, rifiutandosi di interagire con gli altri inquilini presenti in studio durante i blocchi pubblicitari e mostrando un evidente disagio emotivo davanti alle telecamere.

Le reazioni e il confronto notturno

Visto il suo malessere evidente, la stessa conduttrice è intervenuta prontamente per cercare di stemperare gli animi tesi, giudicando eccessivo il giudizio espresso in studio dalla opinionista. Nel corso della notte, però, la concorrente è tornata ampiamente sull’argomento confidandosi con gli altri coinquilini e rivelando di aver confidato proprio questo timore alla giornalista prima di varcare la famosa porta rossa, sentendosi dunque tradita da una persona che conosceva. Nello stesso momento della serata, un altro scontro altrettanto acceso ha scosso gli equilibri del reality show, coinvolgendo un altro noto concorrente e una ballerina del gruppo.

Giancarlo Danto ha infatti deciso di interrompere in modo definitivo ogni rapporto con Megan Ria, rimanendo fortemente deluso dalla nomination ricevuta dalla collega nel corso delle votazioni. Il concorrente ha spiegato senza esitazione di considerare quel voto un atto di Grande falsità, soprattutto alla luce delle rassicurazioni amichevoli ricevute Poche ore prima della diretta. Per questo motivo ha giurato solennemente di non volerle più rivolgere la parola fino al termine della loro esperienza televisiva nella dimora.



