Ma lei fa proprio schifo: orrore igiene nella cucina del Grande Fratello Vip





Un episodio shock nella casa più spiata d’Italia scatena l’indignazione del web: protagonista della bufera è Guendalina Tavassi





Mentre la volata finale entra nella sua fase decisiva, il clima all’interno della dimora più osservata d’Italia diventa progressivamente incandescente per tutti i concorrenti ancora in gara. Numerosi spettatori monitorano con estrema attenzione ogni singolo passo degli inquilini rimasti, ben consapevoli che l’atto conclusivo è imminente e la sfida si fa durissima. I piani tattici mutano costantemente, i vecchi patti vacillano improvvisamente e la pressione psicologica accumulata in lunghi mesi di clausura e convivenza forzata sta sfinendo persino i temperamenti più calmi e tollerabili della squadra.

In mezzo a tanta trepidazione per il trionfo finale, la convivenza di tutti i giorni riserva continuamente sorprese inattese, trasformando la normale routine in un vero pericolo pubblico. Qualsiasi piccolo malinteso o comportamento scorretto viene ingigantito dentro la celebre struttura di Cinecittà e sul web, dove i sostenitori sono sempre pronti a dire la loro e a schierarsi apertamente prima della conclusione di tale edizione del Grande Fratello Vip.

La tensione esplode tra le mura domestiche

La tensione generale ha però oltrepassato ogni soglia accettabile recentemente, mutando una banale situazione di vita domestica in un rilevante caso mediatico diffusosi rapidamente sul web. Al centro della vasta polemica spicca Guendalina Tavassi, autrice di una serie di gesti biasimevoli che ha lasciato sbalorditi sia i coinquilini presenti sia gli spettatori a casa per la palmare assenza di pulizia e di fondamentale riguardo verso gli altri membri della casa.

Gli obiettivi fissi del broadcast hanno ripreso la partecipante mentre manipolava il cibo collettivo, evidenziando azioni giudicate intollerabili dai presenti. Nel filmato incriminato si nota la Tavassi manipolare la pietanza comune dopo aver pulito le dita dai residui ungueali, assaggiare la vivanda non cotta e scagliarla contro Federica, pur conoscendo le sue scelte alimentari prive di carne.

La reazione durissima del pubblico sul web

Il pubblico della rete e dei social media non ha perso tempo nel contestare la gieffina, inondando i principali canali digitali con messaggi colmi di sdegno e giudizi di estrema severità. Un iscritto particolarmente attivo su Twitter ha riassunto efficacemente l’opinione di molti spettatori definendo l’accaduto letteralmente rivoltante, condannando duramente sia le modalità di trattamento delle derrate alimentari destinate al gruppo sia la condotta palesemente irrispettosa riservata all’altra coinquilina.

una scena da vomito. Prima mischia la carne pulendosela ogni tanto da sotto le unghie, poi assaggia la carne cruda, poi la tira a Federica sapendo che è vegetariana.

Fa ribrezzo da ogni punto di vista, na burina di quelle terribili che rovinano Roma

#gfvip https://t.co/GSLlukQyco — iconoholic (@iconoholic) November 8, 2026

Questo ulteriore episodio di forte tensione e pessima educazione minaccia concretamente di incidere pesantemente sul verdetto finale della platea in vista delle prossime ed imminenti eliminazioni stabilite dal format. Il comportamento biasimevole mostrato ai fornelli ha diviso ulteriormente gli opinionisti in studio e i sostenitori affezionati della trasmissione, sollevando dubbi profondi e legittimi sulla liceità di determinati comportamenti televisivi e lasciando un’impronta indelebile in questa fase decisiva del percorso che porta direttamente alla finalissima.

La convivenza forzata all’interno del reality show continua a dimostrarsi un banco di prova formidabile per la tenuta psicologica dei protagonisti, incapaci spesso di mantenere un profilo adeguato di fronte alle telecamere accese ventiquattro ore su ventiquattro. Le proteste montate online testimoniano quanto il pubblico presti attenzione anche ai dettagli apparentemente più insignificanti della vita domestica, punendo severamente chi dimostra scarsa sensibilità per le regole basilari della pulizia e del vivere civile tra persone adulte.

Mentre la produzione valuta se prendere provvedimenti disciplinari o se lasciare che sia il verdetto del televoto a esprimere la sentenza definitiva sulla permanenza della concorrente all’interno della casa, le discussioni tra i partecipanti non accennano a placarsi. Ciascuno cerca di capitalizzare ogni singolo errore altrui per rafforzare la propria posizione personale nella corsa al montepremi finale, trasformando ogni pasto e ogni spazio comune in un potenziale focolaio di polemiche destinate a infiammare le prossime puntate serali del programma condotto in prima serata.



