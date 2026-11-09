Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati? Le indiscrezioni sulla nuova fiamma





Indiscrezioni sulla vita privata del tennista tra la presunta rottura con la modella danese e i nuovi incontri





Il mondo del tennis e quello del cronachismo rosa tornano a intrecciarsi per via di alcune indiscrezioni sulla vita sentimentale di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, noto per la sua rigorosa riservatezza, si trova al centro di un nuovo caso mediatico. Da diversi giorni circolano voci insistenti riguardo alla presunta conclusione della storia d’amore con Laila Hasanovic, la modella danese con cui aveva intrapreso una relazione seguita con attenzione dai sostenitori. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni pubbliche di conferma sulla separazione, ma alcuni dettagli recenti alimentano i dubbi.

A riaccendere l’attenzione sulla presunta rottura è stata una ricorrenza significativa. Domenica otto novembre, Laila Hasanovic ha festeggiato il suo ventiseiesimo compleanno a Copenaghen, città in cui è nata. La modella ha trascorso la giornata insieme agli amici, pubblicando su Instagram contenuti multimediali che la mostrano sorridente. Tra i vari messaggi ricevuti, gli osservatori hanno notato una totale assenza: quella di Jannik Sinner. Il tennista non ha scritto auguri pubblici, non ha commentato i filmati e non ha lasciato alcun apprezzamento digitale ai post della ragazza.

Il silenzio digitale non costituisce una prova definitiva della fine di un legame, data la discrezione del tennista. Tuttavia, a incuriosire gli utenti è stato un filmato pubblicato di recente da Hasanovic su TikTok. La giovane aveva partecipato a un trend incentrato su un presunto tradimento, un dettaglio interpretato da molti come un possibile segnale indiretto. Anche in questo frangente mancano riscontri ufficiali, ma il contenuto ha stimolato il dibattito online.

Nel frattempo, mentre la modella festeggiava in Danimarca, Sinner si trovava in Italia. Sulle vicende di quella giornata si concentrano le ultime rivelazioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia. Tramite la propria newsletter, il cronista ha sostenuto che il rapporto tra il tennista e la modella sarebbe terminato già da diverse settimane. Secondo la sua ricostruzione, nella vita del campione sarebbe subentrata un’altra donna, un volto molto noto nel mondo dello spettacolo e particolarmente seguito sulle piattaforme digitali.

Le segnalazioni diventano più dettagliate quando il giornalista ricostruisce gli spostamenti del giocatore. Sinner sarebbe stato notato a Milano, presso l’albergo Palazzo Parigi, proprio durante le ore in cui l’ex compagna celebrava il compleanno all’estero. Il tennista non sarebbe stato da solo, stando alle informazioni raccolte da Parpiglia. La persona con cui avrebbe stabilito una confidenza particolare è una showgirl italiana, già protagonista in passato delle cronache rosa. Non esistono immagini che ritraggano i due insieme e la notizia resta confinata nell’ambito delle indiscrezioni giornalistiche.

Lo stesso Parpiglia ha aggiunto ulteriori particolari nella sua pubblicazione, ricordando come la fine della storia con Laila risalga già al mese di settembre. Riguardo al nuovo legame, le fonti del giornalista indicano che il tennista avrebbe intensificato i rapporti con la showgirl, con incontri avvenuti anche a Monte Carlo nell’ultimo periodo. La frequentazione avrebbe dunque radici nelle settimane precedenti.

La donna indicata dal cronista è Marialuisa Jacobelli, giornalista e volto televisivo, nonché figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli. Molto attiva sui social network, dove vanta milioni di follower, Jacobelli vanta diverse esperienze sul piccolo schermo, tra cui la partecipazione a Temptation Island nel duemila e venti. Il suo nome era finito al centro dell’attenzione mediatica anche in passato per un presunto legame con Francesco Totti. Adesso la cronaca la riavvicina a uno degli sportivi più celebri del panorama internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marialuisa Jacobelli (@marialuisajacobelli_)

Il giornalista ha comunque invitato alla cautela, specificando che al momento non è corretto definire i due una coppia ufficiale. Si tratterebbe piuttosto di un’amicizia molto stretta che avrebbe assunto una rilevanza diversa con il passare del tempo. Resta dunque da verificare se Sinner e la modella danese abbiano interrotto definitivamente il loro percorso insieme e quale sia l’effettiva natura del legame tra il tennista e la giornalista sportiva.



