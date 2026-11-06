La decisione definitiva di Jannik Sinner: la separazione da Darren Cahill





Il tennista comunica sui social la chiusura del sodalizio tecnico con il proprio allenatore, il quale rimarrà comunque nel gruppo di lavoro sino alla conclusione del 2026





Il sodalizio professionale che lega Jannik Sinner al proprio allenatore Darren Cahill giungerà alla conclusione definitiva al termine della stagione sportiva duemilaventisei. La rilevante notizia è stata diffusa direttamente dal tennista azzurro mediante la condivisione di una clip multimediale sulla propria pagina Instagram ufficiale, nella quale viene tracciato un bilancio complessivo degli ultimi anni ricchi di trionfi straordinari ed evidenziati i prossimi passaggi strategici per la gestione tecnica della squadra in vista dei futuri impegni agonistici internazionali di altissimo livello previsti nei prossimi mesi.

L’ingresso nel gruppo di lavoro del nuovo tecnico Magnus Norman segnerà una fase di transizione che vedrà la continuità garantita dalla presenza costante di Simone Vagnozzi, il quale continuerà a operare a stretto contatto con il tennista italiano nei mesi successivi. La decisione maturata non rappresenta in alcun modo una rottura improvvisa o un commiato immediato dai campi da parte del coach australiano, il quale continuerà a seguire regolarmente il campione azzurro fino al completamento di tutti gli appuntamenti previsti per il duemilaventisei.

I diretti interessati hanno inoltre voluto precisare con forza che l’interruzione del vincolo professionale non intaccherà minimamente il profondo legame umano e l’amicizia personale costruita nel corso degli anni trascorsi insieme nel circuito internazionale. La collaborazione era iniziata nel mese di giugno del duemilaventidue, quando l’esperto allenatore aveva deciso di affiancare Simone Vagnozzi per completare la struttura tecnica attorno al giocatore, avviando una fase di crescita culminata nel giugno del duemilaventiquattro con il raggiungimento della prima posizione nel ranking mondiale ATP da parte del talento di San Candido.

Attraverso i propri profili social, Darren Cahill ha condiviso una riflessione intima sulla sua esperienza insieme all’atleta, rimarcando l’importanza umana e agonistica del cammino compiuto e lodando il team per i successi conseguiti, mentre intanto, beneficiando di un impegno giornaliero rigoroso finalizzato al perfezionamento continuo durante questo sodalizio, il fuoriclasse ha trionfato in cinque manifestazioni del Grande Slam, in due tornei delle ATP Finals e in tutti e nove gli appuntamenti dei Masters 1000 del Career Golden Masters, ridefinendo in via definitiva la storia tennistica italiana e planetaria.

Nel panorama tennistico internazionale si guarda avanti con grande attenzione grazie alle scelte strategiche operate dal team di supporto guidato dal campione di San Candido. Per affrontare i futuri impegni agonistici senza alcuna interruzione nella preparazione quotidiana e mantenere standard elevati di rendimento sul campo, lo staff ha pianificato con cura l’inserimento di una nuova figura di altissimo profilo. L’ingresso programmato del tecnico svedese Magnus Norman, professionista stimato nel circuito per i notevoli traguardi ottenuti in passato al fianco di fuoriclasse assoluti come lo svizzero Stan Wawrinka, costituisce una mossa fondamentale e ponderata nei minimi dettagli.

Questa importante novità organizzativa mira a consolidare ulteriormente la struttura tecnica attorno al giocatore, affiancando stabilmente il lavoro encomiabile svolto da Simone Vagnozzi. In questo modo si intende accompagnare con competenza e dedizione la giovane stella azzurra in questo inedito capitolo della sua straordinaria carriera sportiva, garantendo al contempo una transizione fluida e priva di scossoni tra le diverse gestioni tecniche che si susseguiranno nel corso dei prossimi anni ai massimi livelli mondiali della racchetta, confermando la totale dedizione verso la ricerca costante della massima eccellenza atletica e la ferma volontà di difendere i prestigiosi traguardi sinora conquistati in ogni torneo del circuito maggiore.



