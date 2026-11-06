Alex Belli perde la testa al Grande Fratello Vip e urla il suo numero in diretta





Colpo di scena nel reality show di Mediaset: l’attore sfida una coinquilina e finisce per diffondere la sua utenza privata davanti alle telecamere





La permanenza di Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip 2026 continua a riservare momenti di forte tensione e colpi di scena inattesi per il pubblico. L’attore, dopo avere superato un periodo di isolamento trascorso nella zona della piscina della casa nota con il nome di Oblio in seguito a diversi scontri verbali con altri inquilini, ha ritrovato la serenità riavvicinandosi a Giulia Provvedi. Giovedì 5 novembre, durante una fase di aggregazione tra i partecipanti nel giardino della dimora, la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata.

L’episodio ha preso il via allorché Belli ha punzecchiato Piera Meloni, domandandole senza filtri se avesse l’ardire di rendere noto il proprio numero di telefono personale ai presenti. Avuto il netto diniego dalla signora, la quale non ha ceduto alla provocazione, il celebre interprete ha compiuto un’azione clamorosa per mostrare totale assenza di paura. Sotto gli occhi esterrefatti dei compagni di gruppo e nel corso della trasmissione in streaming televisivo in diretta sulle frequenze di Mediaset Infinity, l’uomo ha enunciato a voce alta le precise cifre del proprio terminale mobile, invitando apertamente ogni spettatore all’ascolto a intasargli l’applicazione di WhatsApp.

Molti navigatori digitali hanno subito alimentato discussioni e commenti sulla piattaforma social X dopo aver appreso la vicenda. Sulla base di quanto raccontato da diverse persone sul web, componendo le cifre pronunciate dal concorrente avrebbe risposto al telefono Delia Duran.

La situazione resta comunque avvolta da parecchi dubbi, giacché nessuno sa quanti spettatori abbiano davvero provato a chiamare o quale sia la quantità esatta dei messaggi giunti all utenza telefonica resa nota dal gieffino nel corso del consueto appuntamento serale trasmesso in televisione e seguito da milioni di appassionati curiosi di conoscere gli sviluppi legati a questo gesto clamoroso compiuto davanti alle telecamere del noto reality show condotto dal network televisivo nel corso di una puntata davvero ricca di colpi di scena inattesi.

Sotto questo aspetto la curiosità generale non Trova risposte certe e alimenta supposizioni prive di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati o della produzione del reality show televisivo. Le voci diffuse online continuano a circolare rapidamente tra i profili degli appassionati del programma, creando un flusso continuo di interazioni e condivisioni virtuali che non accenna a diminuire di intensità in queste ore. Nessun elemento preciso permette di stabilire quanti utenti abbiano effettivamente composto quel numero mobile o quanti messaggi siano arrivati realmente sul dispositivo dell attore durante e dopo la diretta televisiva serale. La veridicità di tali testimonianze digitali resta dunque tutta da verificare nel corso delle prossime giornate di programmazione della trasmissione.

Non è chiaro se l’attore avesse realmente ponderato le conseguenze di una simile esposizione mediatica, così come non esistono conferme ufficiali circa l’effettiva identità della persona che avrebbe risposto alle telefonate. La curiosità del pubblico della rete si è scatenata rapidamente, trasformando il filmato della scena in un virale oggetto di discussione collettiva, ma resta da verificare se questo comportamento eccentrico genererà sanzioni o provvedimenti disciplinari all’interno del gioco. Nel frattempo, la reazione della moglie dell’artista non è ancora stata ufficializzata da dichiarazioni pubbliche dirette, lasciando spazio unicamente alle testimonianze frammentarie apparse sul web nelle ore successive alla messa in onda della puntata serale. Il clima all’interno delle mura domestiche del reality appare sempre più imprevedibile.



