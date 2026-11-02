Nuove tensioni e colpi di scena nella Casa del Grande Fratello Vip





Ilary Blasi guida la quindicesima puntata tra confronti accesi e l’arrivo di ospiti inattesi





La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 ha offerto dinamiche intense e scontri verbali tra i partecipanti. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della serata si sono posizionate le vicende legate all’isolamento di Alex Belli, confinato nella zona piscina rinominata Oblio. In questo spazio, il concorrente aveva trovato compagnia in un pallone gonfiabile, oggetto che ha scatenato la reazione inaspettata di Marina La Rosa, la quale ha provveduto a distruggerlo. Questo gesto ha provocato la rabbia del diretto interessato, spingendolo a confrontarsi apertamente con il resto del gruppo all’interno delle mura domestiche.

Nuovi attriti hanno interessato differenti settori della residenza dello show. Durante la messa in onda si è dibattuto vivacemente riguardo alla sequenza di salvataggio, focalizzandosi sull’omissione di Jonathan Kashanian nel difendere Alessandro Varsi. La mossa ha generato polemiche tra i coinquilini, scissi fra chi suppone una tattica machiavellica e chi la riconduce a dubbi affettivi. Diversi partecipanti restano scettici sulle motivazioni autentiche di quel gesto, intanto che gli autori hanno ideato ulteriori colpi di scena per animare il soggiorno.

Un altro fronte di scontro ha visto protagoniste Valeria Marini e la stessa Marina La Rosa. Le frizioni sono nate a causa del malessere espresso dalla showgirl, collegato da alcuni coinquilini alla vicinanza con Alex Belli o al disappunto per la finale raggiunta da Marina. Quest’ultima è stata inoltre al centro di un episodio che ha visto Giancarlo Danto in lacrime in seguito a giudizi ritenuti taglienti, generando la pronta reazione difensiva di Valeria Marini e dando vita a un acceso dibattito collettivo davanti alle telecamere.

Nel corso della serata si sono registrati anche ingressi destinati a lasciare il segno nelle dinamiche relazionali. Delia Duran ha varcato la soglia della Porta Rossa per incontrare il compagno Alex Belli, offrendogli un sostegno diretto dopo settimane di turbolenze e riflessioni sul loro percorso sentimentale. Va ricordato che il rapporto stretto instaurato da Alex nell’edizione del 2021 aveva provocato crisi coniugali, successivamente superate dalla coppia fino alla nascita del figlio Gabriel nel marzo 2026. Non è ancora chiaro se questo faccia rientrare del tutto le incomprensioni passate.

Uno spazio importante della serata Ã¨ stato dedicato anche alle dinamiche familiari grazie allarrivo nella dimora di Donatella, stimata madre di Alessandro Roncaccia, la quale Ã¨ entrata nella Casa per dialogare faccia a faccia sia con il proprio figlio sia con Piera Meloni, esponendo in prima persona il suo personale giudizio in merito alla relazione sentimentale che lega i due concorrenti.

La diretta televisiva si Ã¨ poi avviata rapidamente verso la conclusione della puntata attraverso la comunicazione del verdetto inappellabile del televoto, il quale ha decretato lespulsione definitiva di uno dei partecipanti dal gioco, obbligandolo a lasciare per sempre il programma di Canale 5 tra gli applausi e i saluti calorosi di tutti gli altri coinquilini presenti. Tale momento ha posto il sigillo finale su una serata particolarmente intensa e caratterizzata da innumerevoli confronti accesi tra i protagonisti allinterno della Casa piÃ¹ spiata dItalia.



