Provvedimenti della produzione per il budget degli inquilini al Grande Fratello Vip





La produzione convoca i concorrenti in salone e assegna una sfida obbligatoria per la spesa settimanale





I residenti della Casa del Grande Fratello Vip sono stati chiamati nel salone principale per ascoltare una comunicazione urgente da parte della produzione. Lunedì 2 novembre la giornata è proseguita tra le consuete attività quotidiane e la gestione della cucina, affidata ad altri inquilini in sostituzione di Alex Belli. Successivamente, tutti i partecipanti hanno ricevuto l’ordine di riunirsi nello spazio comune, mentre Giulia Provvedi e Alessandro Varsi sono stati convocati all’interno del Confessionale per ricevere i dettagli operativi del nuovo compito stabilito dagli autori televisivi del programma.

Al termine del colloquio riservato, i due coinquilini sono rientrati nel gruppo e hanno letto il testo ufficiale che annunciava l’inizio di una prova dedicata al budget della spesa settimanale. Il successo o il fallimento di questa attività determinerà l’approvvigionamento alimentare per i giorni successivi, incidendo in modo diretto sulla gestione della vita domestica all’interno delle mura domestiche. Durante il confronto in salone, Marina La Rosa ha rivolto alcune domande per avere chiarimenti sulle modalità di partecipazione e Giulia Provvedi ha confermato che l’impegno riguarda tutti i presenti senza alcuna eccezione, escludendo la possibilità di tirarsi indietro.

Severe disposizioni dettano le condizioni per affrontare la prova descritta. I partecipanti saranno tenuti a passarsi vari generi di cibo l’un l’altro adoperando esclusivamente la bocca e mantenendo obbligatoriamente gli arti dietro il busto, senza alcun supporto manuale in nessuna fase dell’attività. Viene inoltre specificato che il cibo eventualmente caduto durante il tragitto potrà essere raccolto unicamente nel caso in cui non abbia toccato il suolo della stanza. Per dissipare i dubbi dei coinquilini, Giulia Provvedi, unitamente ad Alessandro Varsi e Valeria Marini, ha offerto una rappresentazione pratica simulando i movimenti richiesti.

Gli abitanti si apprestano adesso a scendere in campo per sostenere la prova nel corso della trasmissione in prima serata, consapevoli del valore della posta in palio per il sostentamento del gruppo. Resta nondimeno da appurare se la squadra riuscirà a mantenere la necessaria attenzione e a concludere il tragitto nel minor tempo possibile, superando gli impedimenti tecnici fissati dal regolamento senza compiere errori determinanti. Il clima di tensione fra i concorrenti permane evidente, mentre la produzione attende di esaminare i verdetti finali della competizione.



