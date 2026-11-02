La seconda stagione di Bravo e con gusto debutta su Mediaset Infinity con Giovanni Castaldi





La seconda edizione del progetto unisce la scoperta dei territori alla ristorazione turistica grazie alla collaborazione tra marchi noti





Viene lanciato il secondo capitolo del progetto video dedicato al cibo locale, concepito per i canali online. La trasmissione fonde la scoperta delle aree geografiche con i piatti tradizionali, sponsorizzando l’accoglienza dei villaggi Bravo di Alpitour World. Il legame sinergico tra la piattaforma GialloZafferano e l’azienda turistica adopera linguaggi innovativi per promuovere il patrimonio culinario nazionale.

Il sodalizio strategico unisce la visione di una grande azienda turistica alla creatività digitale, coinvolgendo ampie fasce di pubblico online e sui social, festeggiando la cultura culinaria e l’ospitalità nazionale in un tragitto che unisce l’amore per i viaggi e la cucina.

La conduzione è affidata a Giovanni Castaldi, food creator e volto noto del settore, che si sposta a bordo di un apposito mezzo per incontrare esperti locali. Attraverso le diverse tappe, il conduttore esplora le produzioni tipiche per poi reinterpretarle in chiave moderna all’interno delle puntate previste. La mini-serie si compone di cinque episodi distribuiti sulla piattaforma Mediaset Infinity con una cadenza settimanale a partire dal mese di novembre, con alcune indicazioni che collocano l’avvio tra il secondo e il terzo giorno del mese.

Il cammino del format televisivo attraversa cinque tappe italiane, incentrate ognuna su un bene gastronomico peculiare: l’avvio è a Novara per il gorgonzola, si prosegue verso Chioggia e la sua zucca, per poi toccare Altino in Abruzzo co

n il peperone tipico. La corsa prosegue a Bari celebrando le orecchiette fresche artigianali, terminando la serie ad Acri, in Calabria, assieme alla salsiccia tipica locale, convertendo i prodotti della terra in strumenti narrativi di storie e tradizioni.

L’idea originaria porta la firma di Matteo Altieri, Giulio Caruso e Flavio Caruso, mentre le riprese sono affidate alla ditta To Be All Communication per conto dell’azienda di viaggi. La direzione artistica della serie è opera del collettivo The Astronauts, laddove i copioni vantano l’apporto di Salvatore Spirlì. L’impresa realizza progetti completi con modalità digitali trasversali e, mediante un network di aziende controllate, eroga prestazioni che vanno dalle strategie di comunicazione alle registrazioni video, dall’influencer marketing alla gestione dei progetti, giungendo fino alla ideazione di format inediti, manifestazioni e promozioni sul territorio.

Questo elaborato assetto strutturale consente di orchestrare ogni fase della produzione televisiva ponendo una cura particolare nella valorizzazione delle eccellenti materie prime e delle ricche tradizioni regionali, offrendo così ai telespettatori un racconto genuino e curato nei minimi particolari attraverso le varie tappe del viaggio televisivo condotto dal noto creator digitale.

Dal punto di vista professionale, Giovanni Castaldi opera anche come creator per Zenzero Talent Agency, affiancando l’attività di conduzione alla propria presenza digitale. La portata comunicativa del partner gastronomico si inserisce in un contesto di grande visibilità, considerando che GialloZafferano raggiunge globalmente un pubblico vastissimo e che il progetto coinvolge anche testate di settore come il web magazine Qualitytravel.It, seguito da un ampio numero di lettori mensili.

Gli sviluppi pratici di questa collaborazione non si limitano alla sola messa in onda delle puntate in streaming, ma prevedono un impatto diretto e concreto all’interno delle strutture ricettive del marchio turistico, portando l’esperienza culinaria vissuta durante il viaggio direttamente a disposizione dei vacanzieri che scelgono di trascorrere i propri soggiorni nei villaggi dedicati.

La pianificazione prevede infatti l’introduzione di ventitré nuove proposte culinarie dedicate ai primi piatti e ispirate alle ricette regionali italiane. Tali preparazioni troveranno spazio all’interno dei menù offerti ai viaggiatori nei villaggi Bravo a partire dal mese di dicembre, con un riferimento temporale specifico fissato per la metà del mese. Per garantire la perfetta riuscita di questa novità gastronomica, gli chef delle strutture turistiche hanno preso parte a specifiche sessioni di formazione.

Tali attività di training si sono svolte presso la Cooking Academy Gustoincanto situata a Fidenza, permettendo al personale di apprendere le tecniche e le specificità dei piatti prima del loro inserimento ufficiale nell’offerta ristorativa. Tommaso Bertini, che riveste il ruolo di Chief Corporate e Tour Operating Marketing Officer per Alpitour World, segue le strategie di promozione del marchio, mentre Matteo Altieri opera in qualità di amministratore e fondatore della società di comunicazione che ha realizzato il progetto.

Questa mirabile fusione tra la programmazione video e la pratica applicazione dentro ai villaggi turistici costituisce il pilastro centrale di un progetto pensato per rinnovare l’ospitalità mediante il cibo e le tradizioni locali, confermando la piena validità di un modello che scommette fortemente sulla qualità e sulla riscoperta delle radici territoriali italiane per offrire ai viaggiatori soggiorni memorabili.



