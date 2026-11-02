Tramite amicizia, come finisce il film, trama, cast, finale, dove è girato

Un dettagliato viaggio nella pellicola comica firmata e interpretata da Alessandro Siani tra le bellezze di Parigi e Ferrara





Un dettagliato viaggio nella pellicola comica firmata e interpretata da Alessandro Siani tra le bellezze di Parigi e Ferrara





Il panorama cinematografico italiano accoglie con interesse la commedia intitolata Tramite amicizia, un progetto che porta la firma alla regia e l’interpretazione principale di Alessandro Siani. Distribuito sul grande schermo da 01 Distribution e proposto al pubblico televisivo da Rai 2, il lungometraggio si sviluppa nell’arco di circa novanta minuti di proiezione. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Siani insieme a Gianluca Ansanelli, con la preziosa collaborazione di Fabrizio Testini alla stesura. Questa opera rappresenta un momento significativo nel percorso artistico del regista partenopeo, che torna a occuparsi di tematiche sociali attraverso la chiave leggera e brillante della comicità cinematografica contemporanea, coinvolgendo un vasto pubblico di diverse generazioni in tutta la penisola.

La produzione dell’opera è stata curata da Italian International Film del Gruppo Lucisano in stretta sinergia con Rai Cinema, mentre la produzione esecutiva è stata affidata alla struttura di Bartlebyfilm. Sul piano tecnico, il reparto visivo e narrativo si avvale della fotografia curata da Tani Canevari, del montaggio firmato da Valentina Mariani e delle musiche originali composte da Umberto Scipioni, elementi che definiscono l’atmosfera complessiva del lavoro. Ciascuno di questi professionisti ha contribuito a definire l’identità visiva e sonora del lungometraggio, valorizzando le ambientazioni e sostenendo il ritmo narrativo con soluzioni tecniche accurate e una cura particolare per i dettagli scenografici e le transizioni tra le diverse sequenze della storia raccontata.

Il fulcro narrativo della pellicola ruota attorno al personaggio di Lorenzo Monaco, interpretato da Alessandro Siani. Lorenzo gestisce un’insolita e originale agenzia commerciale che fornisce servizi di amicizia a pagamento. La sua attività consiste nell’offrire ascolto, compagnia e nel vestire panni su misura per soddisfare le esigenze dei clienti che cercano supporto sociale o affettivo. La situazione evolve quando i familiari dei dipendenti di una fabbrica di dolciumi si rivolgono proprio a Lorenzo con una richiesta ben precisa. Il loro obiettivo è occuparsi di Alberto Dessè, il proprietario dell’azienda dolciaria. Quest’ultimo appare particolarmente scoraggiato, isolato dal mondo circostante e intenzionato a cedere la fabbrica, una decisione drastica che metterebbe seriamente a rischio i posti di lavoro di numerosi operai.

Per affrontare questa delicata missione, il protagonista si avvale della collaborazione di Maya, un personaggio interpretato da Matilde Gioli. Insieme, Lorenzo e Maya studiano approfonditamente il comportamento e le abitudini di Alberto Dessè, impersonato da Max Tortora. Il piano prevede la pianificazione di incontri mirati e situazioni studiate nei minimi dettagli per guadagnarsi gradualmente la fiducia dell’imprenditore e dissuaderlo definitivamente dal proposito di vendere l’azienda. Attraverso una serie di stratagemmi e momenti di confronto inattesi, la coppia di organizzatori cerca di penetrare le difese emotive del industriale, svelando progressivamente le motivazioni profonde che lo hanno spinto a isolarsi e a voler rinunciare alla sua creatura imprenditoriale.

All’interno della dinamica del racconto compaiono anche altri personaggi secondari che arricchiscono le vicende, come Filomena interpretata da Maria Di Biase, Ernesto interpretato da Yari Gugliucci, e Fiorenza, il cui ruolo è affidato a Cecilia Dazzi. Completano il cast artistico le presenze di Pippo Santonastaso nei panni di Luigi, Miloud Mourad Benamara nel ruolo di Kiran e Brice Martinet che interpreta Jean Pierre. Ciascuno di questi interpreti contribuisce a delineare un mosaico di umanità varia e complementare, dando vita a siparietti comici e a momenti di riflessione che arricchiscono la trama principale di sfumature inattese e di ulteriore spessore narrativo complessivo.

Per tentare di scuotere l’animo dell’imprenditore e restituirgli la motivazione perduta, l’organizzatore dell’agenzia decide di ideare un viaggio speciale con destinazione Parigi. La trasferta nella capitale francese ha lo scopo principale di favorire un ricongiungimento tra Alberto e Fiorenza, una figura femminile di grande rilievo nel passato dell’uomo. Tuttavia, il soggiorno parigino non procede esattamente come stabilito dai piani iniziali. La gita oltralpe espone i protagonisti a una serie di imprevisti e situazioni rocambolesche che finiscono per trasformare radicalmente la natura del rapporto tra di loro, tramutandolo in un’esperienza di condivisione autentica e sincera, capace di abbattere le barriere iniziali.

Le difficoltà incontrate all’estero e le dinamiche relazionali che si innescano costringono i personaggi a fare i conti con i propri sentimenti e con le proprie fragilità personali. L’impatto con una realtà diversa e con le sfide logistiche ed emotive della metropoli transalpina spinge Alberto a riconsiderare le proprie priorità esistenziali, allontanando lo spettro della solitudine e riscoprendo il valore dei rapporti umani genuini. In questo contesto, i dialoghi serrati e le gag visive si alternano in modo equilibrato, offrendo allo spettatore una riflessione sui legami affettivi e sulla necessità di riscoprire la vicinanza emotiva in un mondo sempre più frenetico e distratto.

La conclusione del film vede il superamento della crisi iniziale grazie alla svolta emotiva vissuta dal proprietario dell’azienda dolciaria. Alberto, infatti, matura la decisione finale di non procedere con la vendita della fabbrica, salvaguardando in questo modo il futuro lavorativo di tutti i dipendenti e ristabilendo la serenità all’interno della comunità aziendale. Parallelamente, il percorso del protagonista subisce una mutazione radicale. Lorenzo sceglie di interrompere definitivamente la sua attività commerciale basata sulla fornitura di amicizia a pagamento. Subito dopo la chiusura di quella parentesi professionale, decide di inaugurare una nuova agenzia, questa volta dedicata interamente a una missione differente e cioè smascherare i falsi amici, voltando pagina in modo definitivo.

Dal punto di vista delle location scelte per le riprese, il territorio italiano ed estero ha offerto scenari di grande suggestione visiva. Una parte rilevante delle riprese è stata ambientata a Ferrara, valorizzando angoli caratteristici e punti di riferimento urbanistici ed architettonici della città estense. Tra i luoghi maggiormente riconoscibili che fanno da sfondo alle sequenze del film figurano la splendida Rotonda Foschini e gli spazi esterni ed interni del Teatro Comunale, luoghi che conferiscono un tocco di eleganza visiva alle scene girate e che testimoniano l’attenzione riposta nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

Accanto agli scorci ferraresi, la narrazione si sposta come detto nella metropoli francese di Parigi, che ospita la parte centrale e più movimentata della trasferta organizzata dai protagonisti per tentare di riannodare i fili del passato sentimentale dell’imprenditore dolciario. Questa alternanza di scenari geografici contribuisce a conferire respiro internazionale alla narrazione cinematografica, offrendo al pubblico una varietà di ambientazioni che spaziano dalla quiete dei contesti provinciali italiani al dinamismo delle grandi capitali europee, suggellando in modo efficace il percorso di crescita e trasformazione dei personaggi principali durante l’intero arco temporale della storia narrata ora.

Questa ulteriore sezione descrive come la pellicola riesca a mantenere alta l’attenzione dello spettatore attraverso una sceneggiatura ricca di battute fulminanti, situazioni paradossali e momenti di profonda umanità che caratterizzano la produzione cinematografica recente di Alessandro Siani. L’attore napoletano conferma la propria abilità nel fondere la tradizione della commedia degli equivoci con le istanze della modernità, affrontando temi complessi come la solitudine esistenziale, la salvaguardia dei posti di lavoro in un periodo economico complesso e la ricerca di affetti sinceri in un’epoca dominata dai rapporti superficiali.

La figura di Lorenzo Monaco incarna perfettamente questo dualismo tra il professionista costretto a recitare un ruolo per denaro e l’uomo dal cuore generoso che finisce per farsi coinvolgere emotivamente dai drammi personali dei suoi clienti, trasformando una fredda transazione commerciale in una vera e propria missione di vita e di riscatto sociale per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

Dall’altra parte, l’interpretazione di Max Tortora nel ruolo di Alberto Dessè offre un ritratto sfumato e malinconico di un capitano d’industria che ha sacrificato tutto per il lavoro, perdendo per strada i contatti umani e affettivi più importanti. La chimica artistica che si instaura sul set tra Siani e Tortora rappresenta uno dei punti di forza dell’intera operazione cinematografica, alimentando una serie di gag esilaranti ma anche momenti di intensa complicità maschile che raramente trovano spazio nelle commedie commerciali odierne.

A completare il quadro interviene la freschezza interpretativa di Matilde Gioli, la cui Maya agisce da contraltare razionale ma partecipe alle stravaganti iniziative del protagonista, creando un trio affiatato che regala ritmo e coesione a tutta la struttura narrativa del film proposto al pubblico.

L’attenzione riservata ai dettagli di produzione si evince anche dalla colonna sonora e dalla fotografia, le quali lavorano in sintonia per restituire Ferrara e Parigi con tonalità cromatiche differenti, calde e accoglienti per la provincia italiana, dinamiche e sfavillanti per la capitale francese. Tali scelte stilistiche amplificano l’impatto emotivo delle sequenze chiave, accompagnando lo spettatore attraverso il mutamento psicologico dei personaggi principali fino alla risoluzione finale della vicenda, dove ogni nodo viene al pettine in modo coerente con le premesse narrative stabilite all’inizio della proiezione.

La scelta di Rai 2 di programmare la pellicola in prima serata conferma l’appeal duraturo di un prodotto capace di parlare a un pubblico trasversale, unendo il sapore della comicità popolare a una cura formale che nobilita l’intero progetto cinematografico.



