Stasera in TV lunedì 2 novembre 2026: la guida ai programmi completa





L’offerta serale televisiva per il giorno lunedì 2 novembre 2026 presenta molteplici opzioni destinate al pubblico casalingo, abbracciando show di Intrattenimento, lungometraggi comici e d’azione, trasmissioni di approfondimento politico e sceneggiati seriali. Emittenti generaliste e tematiche predispongono una programmazione ricca e ramificata, studiata appositamente per soddisfare preferenze molto differenti tra loro. I fruitori del piccolo schermo possono scegliere liberamente fra racconti drammatici, dibattiti d’attualità e pellicole cinematografiche di Grande richiamo diffuse sia via etere sia attraverso sistemi satellitari.





La proposta complessiva della serata si sviluppa attraverso una fitta serie di appuntamenti che coinvolgono le principali emittenti nazionali, offrendo opzioni diversificate per ogni tipo di pubblico. L’analisi della programmazione permette di comprendere come i palinsesti siano strutturati per catturare l’attenzione degli spettatori fin dai primi Minuti della fascia serale, proseguendo poi con contenuti che accompagnano il pubblico fino a tarda notte.

Sulla Rete ammiraglia della televisione pubblica, lo spazio di prima serata vede la messa in onda degli episodi sette e otto della terza stagione della fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. La narrazione segue le complesse indagini della profiler, impegnata in una drammatica corsa contro il tempo per fermare la fuga di un pericoloso serial killer ed evitare che vengano compiuti nuovi crimini.

Tratto dal romanzo omonimo firmato da Ilaria Tuti, questo quarto episodio stagionale vede la protagonista fronteggiare diversi nodi problematici legati al proprio passato e alle proprie condizioni fisiche. Al suo fianco agiscono gli ispettori Giacomo Parisi e Massimo Marini, operativi sul territorio in una situazione aggravata dal ritorno di Sebastiano, l’ex marito che in precedenza aveva quasi cercato di sopprimerla e che ora ricompare a Udine dopo essere stato bersaglio di pesanti minacce.

Nel corso dello svolgimento del settimo episodio, il ricercato riesce a dileguarsi tra i campi portando con sé un’arma sottratta durante la fuga. La profiler individua per prima il casolare dove l’individuo si è medicato, rinvenendo un messaggio di carattere personale e indizi che permettono alla squadra mobile di ricostruire l’infanzia del criminale. Gli operatori di polizia giudiziaria individuano in tal modo l’esistenza di una anomalia fisica sottoposta a correzione chirurgica durante l’infanzia, ovvero la medesima peculiarità che il latitante riproduce con fredda precisione sui corpi delle persone uccise.

Il ritrovamento di un casolare disabitato trasformato in officina permette alla squadra di recuperare disegni che illustrano le posture dei corpi, consentendo alla protagonista di intuire quale legame la unisca al killer. In seguito, durante l’ottava puntata, la chiave per risolvere definitivamente il mistero passa attraverso l’analisi approfondita dei mosaici paleocristiani presenti nella basilica di Aquileia. Decodificando il simbolismo rituale, Teresa rintraccia il sito stabilito per la conclusione e affronta vis a vis l’avversario, facendo emergere un collegamento segreto radicato in una remota notte del passato.

Chiuso formalmente il caso principale, la protagonista resta tuttavia convinta che l’ex marito abbia ancora pendenze aperte con la giustizia. La programmazione di Rai 1 viene introdotta dai consueti appuntamenti con Cinque Minuti e Affari Tuoi, mentre in seconda serata la Linea passa a Eleonora Daniele con il programma Storie di sera.

Il principale canale Mediaset punta invece sull’Intrattenimento con un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La trasmissione, guidata in studio da Ilary Blasi, vede la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, pronte a commentare le dinamiche della Casa e a esaminare le tensioni emerse tra i concorrenti. L’appuntamento con il reality show si inserisce in un percorso settimanale particolarmente intenso per i partecipanti, chiamati a confrontarsi con dinamiche di gruppo e televoti decisivi per il prosieguo del gioco.

La prima serata risulta preceduta dal preserale La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, che intrattiene il pubblico prima della diretta della prima serata. All’interno della Casa, le dinamiche si reggono su equilibri fragili che coinvolgono volti noti della televisione e dello spettacolo, impegnati a contendersi la permanenza nel programma e l’accesso alle fasi finali della competizione. Le opinioniste in studio offrono chiavi di lettura taglienti e puntuali sugli avvenimenti registrati dalle telecamere, alimentando il dibattito sia tra i concorrenti sia tra il pubblico a Casa.

Il palinsesto di Rai 2 affida la proposta ludica alla commedia cinematografica Tramite amicizia. L’opera per il cinema, firmata alla regia e interpretata da Alessandro Siani, racconta la storia di un uomo il quale decide di offrire la propria amicizia a un industriale che progetta di chiudere una fabbrica di dolciumi, sperando in tal modo di convincerlo a desistere e di tutelare l’occupazione dei parenti dei dipendenti. Il film mescola momenti di svago a riflessioni sulle difficoltà socio-economiche del lavoro odierno, offrendo una trama incentrata sull’altruismo e sui rapporti fra le persone.

La programmazione del canale prosegue nella tarda serata con l’approfondimento sportivo curato da Il Processo del Lunedì, che analizza i temi caldi del fine settimana calcistico con ospiti in studio e collegamenti mirati.

L’Informazione e l’approfondimento politico trovano spazio su Rai 3 e Rete 4. Nel primo caso, la prima serata propone Lo Stato delle Cose, il programma d’attualità condotto da Massimo Giletti, che affronta scottanti temi di cronaca, politica ed economia attraverso inchieste, reportage e dibattiti in studio con ospiti istituzionali e giornalisti. La trasmissione è preceduta dal consueto appuntamento con la soap opera Un posto al sole e seguita dal notiziario TG3 Linea Notte, che chiude il ciclo dell’Informazione pubblica della giornata.

Sulla Rete concorrente Mediaset, Nicola Porro è al timone del talk politico Quarta Repubblica, che analizza i principali temi di stretta attualità economica e sociale, dando voce a protagonisti della politica e dell’imprenditoria per sviscerare le criticità del Paese attraverso dati, confronti e servizi d’inchiesta.

I cultori delle forti emozioni e dei motori possono sintonizzarsi su Italia 1 per assistere alla proiezione del film d’azione Fast & Furious 7. La trama prende le mosse dall’apparizione di Deckard Shaw, personaggio inserito nel quadro della celeberrima saga cinematografica e intenzionato a vendicare il fratello ferito; tale situazione costringe la squadra capeggiata da Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, a rimettersi in marcia e riprendere l’azione per fronteggiare la nuova e pericolosa minaccia. La pellicola regala sequenze altamente spettacolari, fughe mozzafiato e frangenti di forte tensione emotiva, confermandosi come uno dei prodotti di maggior richiamo per gli estimatori del genere d’azione.

Nel frattempo, la programmazione di La7 propone la serie M – Il figlio del secolo, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Antonio Scurati. La direzione della fiction è affidata a Joe Wright, mentre il ruolo del protagonista Benito Mussolini è interpretato da Luca Marinelli, che porta in scena le vicende storiche legate all’ascesa del movimento Fascista in Italia. La serie ricostruisce con rigore storico e impianto cinematografico gli anni cruciali che hanno segnato profondamente la storia del Novecento, offrendo un ritratto complesso degli eventi e dei personaggi che hanno dominato la scena politica dell’epoca.

L’Intrattenimento ironico e musicale trova spazio su TV8 con l’ottava stagione del GialappaShow. Il programma vede la partecipazione della Gialappa’s Band e del Mago Forest, affiancati dalla voce e dalla presenza di Malika Ayane, ed è preceduto dal programma Foodish. La trasmissione mescola satira televisiva, sketch comici e incursioni musicali, confermando la formula vincente del format che diverte il pubblico con gag esilaranti e la rilettura ironica dei programmi televisivi e dei costumi contemporanei. Sul Nove, invece, l’esplorazione gastronomica continua con Francesco Panella e un nuovo episodio del format Little Big Italy, che in questa puntata fa tappa a Bratislava per eleggere il miglior ristorante italiano all’estero attraverso la sfida tra locali gestiti da connazionali.

L’offerta cinematografica si arricchisce ulteriormente grazie ai canali tematici e specializzati del digitale terrestre e delle piattaforme dedicate. Su Rai 4 viene trasmesso il film d’azione Accident Man con Scott Adkins, pellicola che mette in scena combattimenti spettacolari e trame incentrate sul mondo dei sicari professionisti. Rai 5 punta invece sul cinema drammatico con Tutto in un giorno, lungometraggio diretto da Juan Diego Botto e interpretato da Penélope Cruz e Luis Tosar, che affronta con intensità le dinamiche familiari e le pressioni della vita quotidiana.

Anche la piattaforma satellitare contribuisce alla varietà della serata con una programmazione mirata sui canali Sky. Sky Cinema Uno inserisce nel proprio palinsesto la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee, la cui trama Ruota attorno alla fine del matrimonio tra un avvocato e la moglie Grazia, evento che spinge l’uomo a riconsiderare tutte le proprie certezze, oltre al film d’azione Gemini Man, interpretato da Will Smith.

Sky Cinema Due propone il thriller ispirato a una storia vera Captain Phillips – Attacco in mare aperto, con protagonista Tom Hanks nei panni del comandante della nave mercantile sequestrata dai pirati somali, e la commedia storica Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Massimo Troisi, ambientata nell’anno 1492. La programmazione cinematografica della serata si completa con i capitoli della celebre saga di Bourne su Sky Cinema Collection, tra cui The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, e con il film d’avventura La mummia trasmesso su Sky Cinema Action, garantendo così una copertura totale per tutti gli appassionati di cinema.

Nel contesto dell’offerta televisiva complessiva della serata, la programmazione dei diversi canali mette in luce strategie editoriali differenti per attrarre fasce di pubblico eterogenee. Le emittenti pubbliche e private puntano su una solida combinazione di volti storici, narrazioni seriali di forte impatto emotivo e produzioni cinematografiche di primo piano, capaci di presidiare la fascia oraria di maggior ascolto con contenuti curati nei minimi dettagli. La varietà dei generi proposti, dalla cronaca giudiziaria alla commedia, dal reportage d’inchiesta al Grande cinema internazionale, garantisce ai telespettatori un’offerta articolata e capace di soddisfare ogni preferenza di visione, confermando l’importanza strategica della prima serata nel panorama televisivo Nazionale.

La programmazione televisiva prevista per questa giornata di lunedì evidenzia come i palinsesti delle reti nazionali riescano a coniugare efficacemente la proposta di Intrattenimento leggero con contenuti di carattere informativo e culturale. Gli spettatori che scelgono di trascorrere la serata davanti al piccolo schermo possono beneficiare di una pianificazione editoriale che distribuisce sapientemente fiction di Grande richiamo popolare, format di approfondimento e film di successo su una pluralità di canali, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più variegato ed esigente in termini di contenuti televisivi di qualità.

I canali tematici del digitale terrestre e le piattaforme a pagamento ampliano ulteriormente le opzioni di visione, offrendo pellicole cinematografiche di genere, produzioni internazionali e programmi di viaggio che completano un’offerta serale tra le più ricche e articolate della stagione televisiva in corso.

In conclusione, il palinsesto del prime time del 2 novembre 2026 si conferma come un appuntamento centrale per l’offerta televisiva complessiva, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico attraverso una proposta diversificata che attraversa tutti i principali generi dell’Intrattenimento e dell’Informazione.



