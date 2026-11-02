Vincenzo De Luca difende gli agenti e ironizza sulle madri di Bologna





Il massimo esponente dell’amministrazione salernitana ha affidato a un duro comunicato social il proprio sostegno agli operatori di Polizia, muovendo al contempo pesanti accuse nei confronti di un gruppo di madri emiliane e dei sostenitori delle posizioni ipergarantiste. In merito alle recenti tensioni di piazza e alle aggressioni subite dai dipendenti pubblici, il politico ha formulato una battuta sarcastica, suggerendo di rimpiazzare le dotazioni protettive dei reparti con cesti di petali oppure con i decori floreali luminosi tipici della sua città. Dal punto di vista del rappresentante del territorio campano, tutte le contestazioni indirizzate contro l’operato delle forze dell’ordine sono ormai totalmente irragionevoli e insopportabili.





L’evoluzione dei fatti alla base della polemica affonda le radici in episodi avvenuti settimane prima. Il diciassettesimo giorno di ottobre avvennero violenti tumulti nei pressi della stazione dei treni di Bologna, conclusi con un resoconto ufficiale della Questura ripreso dall’Ansa che quantificava in trentasei gli agenti di Polizia feriti o contusi. In seguito, il trenta di ottobre, un gruppo di madri ha partecipato a una protesta contro il carovita promossa dai sindacati di base, mettendosi in fila per formare uno scudo umano finalizzato alla protezione dei giovani presenti. Gli episodi di tensione e i disordini intercorsi fra i dimostranti e gli schieramenti di protezione hanno intensificato una aspra diatriba politica sul controllo dell’ordine pubblico statale.

Le contestazioni promosse dalle madri di Bologna insieme alle ampie discussioni suscitate dalla gestione degli interventi istituzionali hanno spinto Vincenzo De Luca a replicare pubblicamente con marcato sarcasmo. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, il primo cittadino di Salerno ha respinto con assoluta fermezza le contestazioni sollevate contro il personale in divisa, mettendo in evidenza i costanti pericoli che caratterizzano la complessa attività di servizio quotidiano svolta dagli operatori.

Questo aspro confronto sulla tutela della sicurezza e sulla gestione dell’ordine pubblico continua profondamente a dividere l’opinione pubblica nazionale tra chi muove forti critiche ai metodi repressivi delle autorità e chi invece pretende maggiori garanzie protettive per gli agenti, soprattutto dopo i gravi fatti verificatisi nel capoluogo emiliano durante gli scontri di piazza delle scorse settimane.

In tali circostanze di tensione, registrate nelle settimane scorse, si sono verificati scontri fisici particolarmente violenti durante i quali i manifestanti hanno utilizzato spranghe e oggetti contundenti contro le autorità, alimentando un aspro dibattito nazionale che coinvolge istituzioni, sindacati e cittadini intorno ai temi della legalità.



