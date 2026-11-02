



Il Consiglio dei ministri ha definito l’iter di approvazione della legge di Bilancio per l’anno venturo. Tale provvedimento economico, un testo formato da centocinquantasette articoli per un Valore complessivo pari a circa ventisei miliardi di euro, risulta trasmesso formalmente alla Camera dei deputati il trenta ottobre. L’intervento normativo apporta diverse novità fiscali e previdenziali, compresa la rimodulazione dell’adeguamento automatico degli assegni di quiescenza. Per i trattamenti eccedenti quattro volte il minimo fissato dall’ente previdenziale, l’indicizzazione si riduce tramite il ritorno a un sistema basato su sei differenti scaglioni.





Il provvedimento genera benefici strutturali per il bilancio pubblico, producendo una riduzione di spesa valutata tra uno virgola quattro e uno virgola quarantotto miliardi di euro ogni anno. Limitatamente al periodo d’imposta duemilaventisette, la seconda aliquota Irpef fissata al trentatre percento viene estesa sino a toccare i cinquantacinquemila euro di reddito. Parallelamente, la soglia limite per accedere al regime forfettario delle partite IVA sale a Quota centomila euro.

Per sostenere finanziariamente la manovra si attinge a differenti fonti, comprendendo gli introiti di banche e compagnie assicurative, la crescita della tassa sulle transazioni finanziarie, il comparto dei tabacchi e dei giochi, le riduzioni delle spese ministeriali e la flessibilità di bilancio autorizzata dall’Unione europea. Contestualmente, un apposito fondo da ottantacinque milioni di euro per ciascuna annualità del duemilaventisette, duemilaventotto e duemilaventinove risulta dedicato a misure previdenziali flessibili e al supporto per lasciare l’impiego.

Sul fronte demografico, la norma prevede un’erogazione statale annua pari a cento euro per ciascun nuovo nato sino alla maggiore età, da accreditare su un fondo di risparmio personale. Il Fondo sanitario nazionale registra un incremento superiore ai due virgola tre miliardi di euro per il duemilaventisette, inserendo fra i vari interventi un buono sanitario da trecento euro riservato agli ultrasettantacinquenni con trattamenti pensionistici inferiori o uguali ai ventottomila euro all’anno. L’articolato finanziario ha suscitato le proteste critiche dei sindacati e delle opposizioni politiche.

Roberto Vannacci ha contestato l’impianto della misura, sostenendo che penalizzi il ceto medio e i pensionati, criticando inoltre il mantenimento dei finanziamenti per il sostegno militare all’Ucraina in un contesto di inflazione. Giancarlo Giorgetti ha attribuito l’aumento dei prezzi al consumo, attestato al cinque virgola quattro percento, agli effetti dei conflitti internazionali in corso. Dal canto loro, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso forti riserve.

Daniela Fumarola, esponente della Cisl, ha criticato i tagli previsti per la rivalutazione pensionistica e per il settore scolastico, sollecitando l’esecutivo a ritirare i provvedimenti che interessano la scuola ed esprimendo contrarietà profonda verso tali scelte discutibili assunte dal governo guidato da Giorgia Meloni riguardo ai fondi pubblici destinati ai servizi essenziali dei cittadini italiani residenti nella penisola.

Le politiche economiche dell esecutivo sono state duramente contestate da Maurizio Landini, numero uno della Cgil, il quale ha denunciato i tagli imposti alla scuola e proclamato lo sciopero generale per il ventesimo giorno del mese di novembre. Angelo Vaccariello ha criticato la scelta di impostare la manovra finanziaria facendo affidamento sui bonus e su un aumento del debito, rinunciando cosi a riforme strutturali e a una revisione fiscale organica. Questa impostazione dimostra la debolezza di un provvedimento incapace di offrire soluzioni definitive e stabili alle difficolta del Paese.

Le organizzazioni sindacali continuano a chiedere un cambio di rotta deciso, ritenendo inaccettabile che il peso delle restrizioni finanziarie ricada sui servizi essenziali, sull istruzione e sui diritti dei lavoratori, mentre non si mettono in cantiere interventi normativi seri orientati alla crescita economica duratura, alla giustizia sociale e alla tutela effettiva delle fasce sociali meno abbienti della popolazione nazionale.



