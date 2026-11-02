Affari Tuoi, la partita di Aldo si chiude con una vincita di 20mila euro





Il concorrente di Castro dei Volsci ha affrontato una serata complicata ma è arrivato fino in fondo





La puntata di Affari Tuoi andata in Onda l’uno novembre ha visto protagonista Aldo, concorrente originario di Castro dei Volsci noto anche con il soprannome di baffo e definito il trivellatore. L’avvio della sfida nello studio televisivo non è stato dei più semplici per il partecipante, che ha dovuto incassare fin dalle prime battute l’eliminazione dei premi più pesanti. Già nei primi passaggi della serata sono infatti svaniti i pacchi da duecentomila e cinquantamila euro, seguiti a breve distanza da quelli del valore di trentamila e centomila euro. Nonostante una partenza in salita e decisamente sfavorevole, la gara è proseguita con decisioni cruciali prese dal concorrente.

Nel corso del programma condotto da Stefano De Martino, verso il quale Aldo ha espresso parole di grande stima lodandone l’umiltà unica, c’è stato spazio per momenti di leggerezza e di confronto diretto con il Dottore. Dopo aver accettato un primo cambio passando dal numero diciassette al numero quindici, scelta che gli ha permesso di evitare il pacco Tommasino, il giocatore ha rifiutato e distrutto un assegno da ventimila euro proposto dalla regia.

Il concorrente ha deciso di mantenere il pacco quindici poiché legato alla ricorrenza della morte del proprio genitore. Durante la trasmissione si sono poi verificate le uscite di scena dei premi relativi a diecimila, quindicimila e settantacinque euro. Rifiutate fermamente sia le successive proposte di permuta sia una proposta in denaro pari a diecimila euro, lo svolgimento della sfida ha purtroppo comportato la perdita definitiva della somma più alta prevista dalla competizione, ossia quella da trecentomila euro. Questa concatenazione di situazioni ha segnato profondamente la serata del partecipante originario di Castro dei Volsci, il quale ha continuato la sua avventura nonostante i momenti difficili affrontati sotto le luci dei riflettori nello studio televisivo condotto dal presentatore.

Dopo l’apertura di un pacco contenente zero euro, lo studio si è animato grazie al ballo di un tango eseguito insieme a Martina, mentre tra i vari argomenti toccati il concorrente ha menzionato anche i suoi quattro figli. Arrivato alla fase conclusiva della competizione televisiva con una dotazione residua composta esclusivamente dal pacco da cinquanta euro e da quello da ventimila euro, Aldo ha deciso di non accettare l’ulteriore proposta di cambio avanzata dal Dottore. Mantenendo salda la propria preferenza per il numero quindici fino al termine della serata, la partita si è così conclusa con l’effettiva vincita di ventimila euro per il concorrente laziale.



