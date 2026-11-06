Don Cosimo interviene con forza sul caso Ravagnani dopo la discussa intervista televisiva





Dure critiche e reazioni pubbliche per il confronto nello studio di Rai 2





Una discussa intervista televisiva andata in onda martedì 3 novembre nello studio del programma BellaMa’ su Rai 2 ha scatenato una forte polemica mediatica e sui social network. Protagonista del confronto è stato Alberto Ravagnani, ospite della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Durante la conversazione, il conduttore ha rivolto insistenti domande riguardanti la vita sentimentale e sessuale dell’ex sacerdote. Di fronte alle richieste, Ravagnani ha palesato evidenti segni di disagio, ma il conduttore ha proseguito senza interrompere il botta e risposta.

Mentre la registrazione procedeva in televisione, i presenti in sala hanno evitato di bloccare l’interrogatorio continuo. Successivamente, la clip ha fatto il giro della rete, scatenando proteste e biasimi da parte di svariati volti noti dello spettacolo e della cultura nel nostro Paese. Tra questi soggetti compaiono Sonia Bruganelli, Milly Carlucci, Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli, le quali hanno manifestato apertamente il proprio disappunto per quanto avvenuto sotto l’occhio delle telecamere.

Il dibattito si è arricchito recentemente grazie alla presa di posizione di Don Cosimo Schena, autore di una clip diffusa via Instagram e TikTok per denunciare con forza il fattaccio. L’uomo, quarantasettenne originario della Puglia e legato da pregressi rapporti personali nonché da conoscenza diretta all’ospite del programma, ha descritto l’accaduto come autentica e immotivata violenza, sottolineando fermamente la sacralità dell’intimità personale.

Contemporaneamente, Don Cosimo Schena ha tenuto a precisare che la sua dura condanna non costituisce in alcun modo un via libera alle scelte compiute antecedentemente da Ravagnani. Di fatto, tempo addietro il prete aveva palesato perplessità e dispensato consigli riguardo alla decisione di esporre pubblicamente la propria vita privata. Parallelamente, Pierluigi Diaco ha rispedito al mittente le accuse ricevute, difendendo con convinzione il proprio operato lavorativo.

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Il conduttore ha sostenuto con forza che gli argomenti affrontati rientravano interamente nell ambito del lavoro giornalistico e della cronaca quotidiana, trovando un valido riscontro nelle precedenti dichiarazioni rilasciate dall ospite in pubblico nel corso del tempo. La questione continua a dividere profondamente l opinione pubblica tra quanti biasimano la forte pressione verbale subita dalla persona all interno dello studio televisivo e quanti invece difendono la totale correttezza e regolarita della programmazione televisiva trasmessa dalla rete.



