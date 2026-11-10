Grande Fratello Vip, le pagelle: Guendalina finalista da tre, Giulia in ombra e Belli mattatore





Analisi e voti della puntata del reality show di Canale 5 trasmessa lunedì 9 novembre 2026





Tante urla stridule e dispute sul nulla hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello Vip del nove novembre su Canale 5, evidenziando tensioni e proteste al centro delle quali sono emerse le figure di Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Accanto a queste dinamiche accese, la serata ha visto il ritorno di Alex Belli come autentico protagonista catalizzante, le discussioni legate ad Andreas Muller e Marina La Rosa, oltre alla conduzione di Ilary Blasi finita al centro del dibattito per la gestione dei concorrenti all interno della casa più spiata di tutto il paese.

La trasmissione ha offerto momenti di forte impatto emotivo e confronti verbali molto aspri tra i vari inquilini, catalizzando immediatamente l attenzione del pubblico a casa e degli opinionisti in studio pronti a commentare ogni singolo dettaglio emerso durante la lunga diretta televisiva. Questa nuova puntata ha confermato quanto gli equilibri all interno del programma siano estremamente fragili e suscettibili a improvvisi colpi di scena capaci di rimettere continuamente in discussione il percorso di ciascun concorrente verso la tanto ambita e desiderata finale del reality show condotto con energia.

Il percorso di Guendalina Tavassi nella casa si è tinto di toni particolarmente polemici, tali da meritare un severo voto 3. La concorrente romana è stata eletta finalista dal pubblico, un verdetto che continua a lasciare perplessità per via di un atteggiamento descritto come fastidioso e supponente. Nel corso della diretta, la Tavassi non ha esitato a rinfctare il proprio traguardo a Valeria Marini, ricordandole di essere arrivata in finale mentre lei no. Un comportamento giudicato infantile e privo di tatto, soprattutto nei confronti di una coinquilina che ha retto da sola gran parte delle dinamiche del programma. La sua tendenza a trasformare qualsiasi evento in una contesa verbale infinita rende la sua presenza particolarmente pesante all’interno del gruppo.

Allo stesso modo, la performance di Giulia Provvedi non ha convinto, ottenendo un voto 4. La cantante viene descritta come il vero e proprio fantasma della casa, un elemento che appare costantemente inquadrato come sfondo senza tuttavia riuscire a emergere con contenuti propri. I suoi tentativi di rubare la scena o di scaricare i nervi si traducono in reazioni nebulose e in schieramenti oscillanti, orbitando costantemente attorno a Guendalina Tavassi. Durante la puntata, Selvaggia Lucarelli le ha fatto notare il suo ruolo marginale paragonandola a un addobbo natalizio, scatenando una reazione di evidente disappunto nella concorrente.

Di tutt’altro spessore è stato il rientro di Alex Belli, che si è conquistato un meritato voto 8. Dopo un’eliminazione giudicata incomprensibile dal pubblico affezionato, il concorrente è tornato nella diciassettesima puntata del reality show con una premessa filosofica sull’anti-oblio che ha inizialmente disorientato Ilary Blasi. Una volta varcata la porta rossa, Belli ha immediatamente catalizzato l’attenzione generale, dimostrandosi un vero e proprio animale da palcoscenico capace di dosare momenti di forte imbarazzo a sorprese inaspettate. La sua assenza si è fatta sentire pesantemente nel corso dell’edizione, confermando come la sua capacità di gestire la scena lo renda uno dei motori principali della trasmissione di Canale 5.

Nel frattempo, le dinamiche di coppia e i rapporti interni continuano a scatenare tensioni. Andreas Muller si è ritrovato con le spalle al muro dopo che Megan Ria ha insinuato l’esistenza di un legame che va oltre la semplice amicizia con Marina La Rosa. Nonostante l’amore dichiarato per la moglie Veronica Peparini, il ballerino appare totalmente assoggettato ai cambiamenti d’umore di Marina, che sembrano guidare ogni sua mossa. Andreas ha reagito attaccando Megan per la frase pronunciata, ma il nucleo della questione meriterebbe una riflessione più profonda da parte dello stesso concorrente, il quale si becca un voto 5 per la gestione della situazione.

Infine, la conduttrice Ilary Blasi ha ottenuto un voto 5. Brillante e capace di reggere una lunghissima diretta televisiva, la padrona di casa si è tuttavia trovata in difficoltà quando Selvaggia Lucarelli le ha contestato una palese parzialità. Il linguaggio del corpo della conduttrice tradisce infatti un debole evidente per Guendalina Tavassi, a cui vengono perdonate molteplici mancanze rispetto ad altri coinquilini. La puntata si chiude così tra polemiche accese e equilibri fragili all’interno della casa più spiata d’Italia.



