La sesta puntata di Ballando con le stelle tra verdetti severi e colpi di scena inaspettati





La sesta puntata del programma di Rai 1 regala momenti di grande tensione e una clamorosa inversione di rotta sul finale





Un crescendo di eventi ha caratterizzato la trasmissione del sabato sul primo canale televisivo. Scoccata la mezzanotte, nel silenzio generale della platea e con tutti i partecipanti raccolti al centro, la timoniera dello show Milly Carlucci ha comunicato una decisione drastica. La frase pronunciata ha gelato i presenti, sebbene i fatti seguenti abbiano capovolto del tutto la sorte.

Fin dalle prime fasi, il sesto capitolo del talent show sul primo canale ha mostrato una forte rivalità sportiva. La graduatoria tecnica di partenza ha registrato il primato della coppia Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, stabili in cima per il secondo turno consecutivo a quota sessantacinque, valore che include i venti punti supplementari del turno passato. Immediatamente sotto si sono attestate altre formazioni di rilievo come Monica Guerritore con Luca Urso a quarantotto e Anna Safroncik con Leonardo Lini a quarantasette.

L’intervento della giuria ha tuttavia ribaltato i rapporti di forza della graduatoria mediante l’assegnazione dei consueti tesoretti. Simona Ventura ha deciso di premiare Manuela Moreno e Carlo Aloia, facendoli risalire nelle posizioni di vertice, mentre Rossella Erra ha sostenuto l’avanzata di Riccardo Rossi. Anche Francesca Fialdini ha preso la parola offrendo un cospicuo vantaggio a una coppia che, poco dopo, si è ritrovata esposta a un grave pericolo nella gara.

Terminata la fase delle esibizioni e chiuso il televoto, la situazione si è ristretta a pochi concorrenti ancora in bilico. Lo spareggio decisivo ha visto contrapposti Andy Diaz insieme a Gioia Giovanatti e l’ex volto televisivo Jimmy Ghione in coppia con la maestra Anastasia Kuzmina. La consultazione popolare ha emesso il verdetto definitivo, assegnando a Ghione e alla sua partner una percentuale del venticinque percento, la più bassa della sessione, spingendo la produzione a decretare la loro uscita dal programma televisivo del sabato sera.

Proprio quando l’uscita di scena appariva inevitabile, il programma ha riservato un imprevisto che ha stravolto l’epilogo della serata. Matteo Addino, concorrente insieme a Sara Di Vaira, ha preferito avvalersi del proprio potere tattico impiegando l’apposita White Card per ribaltare il verdetto e recuperare i partecipanti messi all’angolo. Grazie a tale iniziativa a sorpresa, Jimmy Ghione è riuscito a preservare la sua permanenza nello show, sebbene gravato da un’importante penalizzazione: nel prossimo appuntamento tornerà in pista partendo con un malus di venti punti di svantaggio nella classifica complessiva.

Il percorso di Addino all’interno del programma si arricchisce così di un ulteriore capitolo, dopo che nelle settimane precedenti lo stesso concorrente aveva scelto di non intervenire in favore di un altro collega, Eugenio Finardi. Nel frattempo, la vetta della classifica ha premiato nuovamente Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno convinto giuria e pubblico interpretando una energica salsa sulle note di un noto brano musicale. La tensione resta ora altissima per i prossimi appuntamenti del programma, dove la lotta per non finire nelle retrovie diventa ogni settimana più complessa e imprevedibile per tutte le coppie rimaste in pista.



