Scomparsa e ritrovamento del carabiniere Vincenzo Santoro a Salerno

Il cinquantenne era irreperibile da venerdì pomeriggio. L’imponente dispositivo di soccorso ha chiuso le operazioni dopo la svolta di sabato sera





Il cinquantenne era irreperibile da venerdì pomeriggio. L’imponente dispositivo di soccorso ha chiuso le operazioni dopo la svolta di sabato sera





Rientra l’allarme che per oltre un giorno intero aveva tenuto in ansia la cittadinanza e i colleghi dell’Arma. Sabato 7 novembre 2026, nella fascia serale, è stato individuato Vincenzo Santoro. I comandi territoriali confermano che il cinquantenne, residente a Salerno e arruolato in un presidio della zona, versa in ottime condizioni fisiche, concludendo questo difficile momento.

Venerdì 6 novembre, attorno alle 14, si erano interrotti i contatti con l’uomo, facendo scattare subito le verifiche. L’assenza di notizie aveva fatto crescere la tensione, spingendo la Fit Cisl di Salerno a pubblicare un appello online per avere segnalazioni, indicando anche la vettura guidata dall’uomo, ovvero una Giulietta bianca dotata di finiture rosse.

Le forze dell’ordine hanno guidato una massiccia operazione congiunta che ha visto l’impiego della Protezione civile, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del fuoco e di reparti speciali, perlustrando coste e città. Un velivolo dell’Arma ha sorvolato la periferia orientale nei rioni Mercatello, Pastena e Torrione, mentre unità subacquee, mezzi navali e droni hanno scandagliato la costa e l’area vicina a Forte La Carnale.

L’impiego simultaneo di risorse aeree, terrestri e marittime ha permesso di perlustrare ogni angolo senza tralasciare alcuna ipotesi. Con il ritrovamento avvenuto sabato sera, l’intera macchina dei soccorsi ha potuto disattivarsi, restituendo serenità a familiari, amici e colleghi che avevano vissuto momenti di estrema tensione.

Cronaca di una mobilitazione complessa e risolutiva

La gestione di questa delicata emergenza ha richiesto una pianificazione logistica straordinaria da parte delle autorità competenti locali. Quando un appartenente alle forze dell’ordine svanisce nel nulla, la preoccupazione cresce esponenzialmente non soltanto tra i familiari più stretti, ma anche all’interno della stessa gerarchia militare e tra i colleghi di caserma. Ogni minuto che scorre rende più complesso tracciare una rotta plausibile, soprattutto in assenza di comunicazioni telefoniche o di testimonianze dirette capaci di indirizzare i reparti operativi verso una specifica area geografica.

L’utilizzo di mezzi tecnologici avanzati, come i droni a pilotaggio remoto e le apparecchiature di geolocalizzazione, ha rappresentato un supporto fondamentale per coprire zone impervie o difficilmente accessibili con le normali pattuglie di terra. Parallelamente, il contributo della cittadinanza e delle organizzazioni sindacali ha permesso di mantenere alta l’attenzione mediatica sulla vicenda, amplificando la diffusione dei dati identificativi della vettura ricercata. La sinergia tra le diverse istituzioni pubbliche intervenute sul campo dimostra l’efficacia del protocollo interforze attivato ogni volta che si verificano criticità di simile portata.

Nonostante le autorità non abbiano ancora reso noti i motivi specifici che hanno determinato questo allontanamento temporaneo, l’elemento centrale resta il felice epilogo della vicenda, che ha evitato ulteriori conseguenze drammatiche. La comunità salernitana, rimasta col fiato sospeso per un intero fine settimana, può adesso archiviare questa difficile parentesi e ritrovare la necessaria tranquillità quotidiana, confidando nella riservatezza che circonda la sfera personale del militare coinvolto nella complessa operazione di ricerca.



