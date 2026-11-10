Sondaggi Grande Fratello Vip: Andreas Muller domina, Varsi e Danto a rischio eliminazione





Le prime proiezioni del televoto vedono il ballerino saldamente in vetta, mentre Alessandro Varsi e Giancarlo Danto lottano per evitare l’addio





A pochissime ore dalla chiusura della diciassettesima puntata notturna che ha sancito ufficialmente l’uscita di scena di Carmen Di Pietro, il popolo del web si è riversato in massa sulle piattaforme digitali per decidere il destino dei concorrenti finiti direttamente sulla graticola del televoto. Le rilevazioni sul Grande Fratello Vip di oggi, martedì 10 novembre 2026, delineano una spaccatura davvero netta nelle preferenze dei telespettatori tra Andreas Müller, Giulia Provvedi, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi, mostrando dinamiche inedite all’interno delle mura domestiche di Cinecittà.

Mentre il talentuoso ballerino ex vincitore di Amici viaggia stabilmente e senza ostacoli in vetta alla classifica provvisoria, per il nuovo compagno di Megan Ria si profila uno scenario ad altissimo rischio per la sua permanenza nel programma televisivo di Canale 5. Analizzando nel dettaglio i dati statistici raccolti dai principali portali specializzati del settore come Reality House e Forumfree nella mattinata odierna, emerge chiaramente un leader indiscusso nel cuore dei fan che seguono costantemente la trasmissione televisiva condotta con Grande successo di pubblico.

Andreas Müller guida saldamente la graduatoria attestandosi attorno al trentacinque percento dei consensi complessivi espressi dagli utenti, forte del supporto incondizionato della fanbase e della coerenza comportamentale mostrata fino a questo momento all’interno del loft più spiato d’Italia. Subito alle spalle del celebre coreografo si posiziona in seconda piazza la grintosa Giulia Provvedi, nota al Grande pubblico televisivo come la bionda metà del duo musicale Le Donatella. La cantante, pur avendo incassato nel corso delle ultime ore una vera e propria pioggia di nomination palesi da parte dei coinquilini contrariati, raccoglie nelle prime proiezioni ufficiali una quota percentuale vicina al trenta percento delle preferenze totali, confermandosi così un osso davvero durissimo da superare nelle votazioni aperte tramite l’applicazione dedicata.

Le notizie decisamente più allarmanti per i diretti interessati riguardano invece la zona calda e pericolosa della graduatoria provvisoria, dove si consuma un duello serratissimo per evitare l’ultimo posto e la conseguente eliminazione. Da una parte troviamo Giancarlo Danto, fermo intorno al ventiquattro percento nelle stime iniziali elaborate dagli esperti di reality show, e dall’altra il vero e proprio fanalino di coda rappresentato da Alessandro Varsi, scivolato pericolosamente sulla soglia del venti percento dei voti utili per garantire la permanenza nella prestigiosa dimora televisiva.

A pesare enormemente e in modo negativo sulla popolarità televisiva di Varsi sono state indubbiamente le recenti polemiche e le pesanti critiche pubbliche lanciate dall’esterno dell’abitazione dall’ex fidanzata Carlotta Cocina insieme all’ex coinquilino Giacomo Galliani. I due personaggi hanno apertamente etichettato la sua improvvisa e discussa relazione sentimentale con la ballerina Megan Ria come una dinamica puramente strategica, costruita interamente a tavolino solo per logiche di copione e per arrivare dritti fino alla puntata finale del reality show.

Il pubblico televisivo da Casa sembra proprio non aver perdonato al modello i giudizi decisamente poco lusinghieri espressi su Megan durante le prime settimane di convivenza forzata nella struttura, penalizzandolo in modo molto severo nelle intenzioni di voto espresse online dai fan. La posizione in classifica di Giancarlo Danto, ironicamente ribattezzato dai telespettatori come il Padre Spio all’interno della Casa, resta comunque altrettanto instabile e delicata dopo il durissimo scontro verbale avuto con Federica Morello riguardo alla spinosa questione delle spie e al suo evidente allineamento tattico alle mosse di Marina La Rosa.

Pochissimi punti percentuali separano attualmente Danto da Varsi, rendendo ogni singolo click effettuato tramite l’applicazione ufficiale Mediaset Infinity oppure tramite i messaggi di testo sms assolutamente determinante per ribaltare l’esito finale della sfida. Le comunità digitali organizzate sui social network sono già entrate in una fase di mobilitazione permanente attraverso cordate di voto incrociate per sostenere i propri beniamini preferiti, mentre cresce l’attesa generale per la prossima diretta televisiva che svelerà ogni verdetto definitivo.



