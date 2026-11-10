Grande Fratello Vip: colpo di scena all’uscita, Carmen Di Pietro eliminata e richiesta speciale a Ilary Blasi





La diciassettesima puntata del reality show di Canale 5 regala verdetti inattesi, polemiche sulla convivenza e il ritorno temporaneo di Alex Belli





Guidato da Ilary Blasi su Canale cinque in prima serata, il diciassettesimo appuntamento del Grande Fratello Vip del nove novembre ha offerto al pubblico una scaletta movimentata e colpi di scena. Avvicinandosi alla chiusura del trenta novembre, dentro le mura della Casa di Cinecittà la trepidazione sale enormemente per tutti i partecipanti rimasti, specialmente dopo che Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno ottenuto l’immunità ufficiale superando i turni scorsi.

Gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia appaiono ormai estremamente fragili, mentre le strategie individuali lasciano spazio a scontri verbali sempre più accesi tra i protagonisti storici di questa edizione del noto reality show.

Il verdetto del televoto e l’addio della concorrente

Il centro assoluto della diretta è stato occupato dal verdetto del televoto eliminatorio, che vedeva contrapposti quattro volti noti del piccolo schermo: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Contro ogni previsione della vigilia e smentendo clamorosamente i sondaggi circolati sul web nei giorni precedenti, il pubblico da Casa ha deciso di estromettere la showgirl potentina dal programma, chiudendo così definitivamente la sua esperienza televisiva.

I dati definitivi delle preferenze comunicati in studio hanno premiato Andreas Muller con il 35,18% dei voti complessivi, confermando il grande sostegno di cui gode tra gli appassionati del format. Subito dietro si è piazzata Valeria Marini con il 32,35%, mentre Giulia Provvedi ha raggiunto quota 18,56% delle preferenze. L’Ultima posizione della classifica è andata proprio a Carmen Di Pietro, fermatasi al 13,91% dei voti, un margine netto che ha sancito la fine del suo percorso all’interno della residenza.

Il pubblico ha deciso che la concorrente che deve abbandonare la Casa è… Carmen! #GFVIP https://t.co/peNP2ExGDN — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2026

Durante il momento cruciale del verdetto, la produzione ha scelto di affiancare la presentatrice con Alex Belli e Guendalina Tavassi, incaricati di rivelare gli esiti contenuti nelle buste ufficiali dello studio. Prima di svelare la sentenza finale, Alex Belli ha espresso grandi lodi nei confronti di Valeria Marini, considerandola un pilastro essenziale e irrinunciabile dello show televisivo. Contemporaneamente, Guendalina Tavassi ha dedicato dolci pensieri a Carmen Di Pietro, definendola una persona radiosa e costantemente sorridente.

Una volta appresa la notizia della sua esclusione dal gioco, la concorrente ha avanzato una richiesta singolare a Ilary Blasi, chiedendo di evitare il tradizionale passaggio d’addio nel salone principale alla presenza di tutti i coinquilini. La showgirl ha preferito salutare soltanto una parte selezionata dei partecipanti all’interno della stanza Nuvola, motivando la scelta con la presenza di persone con cui non aveva instaurato alcun rapporto disteso durante la convivenza forzata.

Riflessioni familiari e nuove dinamiche di gioco

Nonostante l’amarezza iniziale per la conclusione inaspettata del proprio percorso televisivo, la protagonista ha immediatamente manifestato grande serenità pensando al ricongiungimento con i figli Alessandro e Carmelina, definiti i veri punti di riferimento della sua vita privata. Fuori dai giochi la showgirl, le dinamiche interne alla Casa subiscono inevitabilmente un nuovo scossore in vista dei prossimi appuntamenti decisivi che porteranno dritti alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione. La convivenza continua a riservare tensioni quotidiane, alimentate da discussioni legate alla gestione degli spazi comuni e da incomprensioni caratteriali che faticano a trovare una risoluzione pacifica tra i concorrenti rimasti in corsa per la vittoria finale.

Al termine della puntata, le recenti designazioni scaturite in studio hanno ricondotto Andreas Muller, Alessandro Varsi, Giulia Provvedi e Giancarlo Danto sul baratro dell’eliminazione. Per questi inquilini comincia una settimana torrida, mentre la marcia di avvicinamento all’atto conclusivo del programma si fa estremamente delicata e incerta. Gli estimatori del programma televisivo osservano con cura ogni singolo sviluppo, pronti a sostenere i propri favoriti tramite i portali ufficiali e il web. Le strategie ideate dai concorrenti dovranno sottostare al verdetto sovrano del pubblico, che manterrà il potere decisionale sino alla nomina del vincitore prevista per fine mese.



