Grande Fratello Vip, scontro in studio tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli per Guendalina Tavassi





La puntata del reality show si accende per una discussione dai toni molto forti tra la conduttrice e l’opinionista





La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 novembre ha regalato al pubblico una serata particolarmente movimentata, segnata da tensioni profonde e da un botta e risposta inatteso nello studio televisivo. Al centro del confronto si sono ritrovate Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, protagoniste di una divergenza di opinioni che ha mostrato qualche crepa nel loro solido rapporto professionale. La situazione è precipitata quando l’argomento della discussione si è spostato su Guendalina Tavassi, concorrente spesso al centro delle polemiche interne e dei discorsi sulla convivenza forzata all’interno della residenza di Cinecittà.

L’opinionista ha espresso giudizi molto severi nei confronti della gieffina, arrivando a definirla apertamente una bulla a causa dei suoi modi giudicati aggressivi e delle continue interruzioni durante i collegamenti con la Casa. Questa qualifica non è passata inosservata alla conduttrice, che ha immediatamente cercato di frenare i toni. Per Ilary Blasi, l’espressione utilizzata risultava eccessiva e fuori misura rispetto alla realtà dei fatti televisivi. Dal canto suo, la presentatrice ha preferito ridimensionare l’episodio parlando di una semplice provocazione, ricordando inoltre che altri partecipanti, come Valeria Marini, si erano lasciati andare a sfoghi verbali altrettanto intensi senza subire etichette così pesanti e difficili da digerire.

La replica dell’opinionista e la reazione della concorrente

“Bulla è una parola un po’ oltre, anche Valeria ha offeso e alzato la voce ma non gli abbiamo dato della bulla, non posso dire solamente che è una provocatrice?” ILARY CONTRO SELVAGGIA IN DIFESA DI GUENDALINA FATELE UN MONUMENTO #gfvip https://t.co/TAflvi0YHJ — sisonokevin (@si_sonokevin) November 9, 2026

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere ed è stata categorica. L’opinionista ha rifiutato qualsiasi invito a fare un passo indietro, ribadendo la correttezza del termine adoperato per descrivere gli atteggiamenti di Guendalina Tavassi nel corso delle settimane. Secondo il suo punto di vista, la concorrente avrebbe sistematicamente prevaricato gli altri inquilini, rendendo inevitabile una presa di posizione netta e senza sconti. Questo scambio di battute ha reso evidente una distanza di vedute che ha spiazzato i telespettatori, abituati a vedere una certa complicità tra le due donne, fatta spesso di ironia e gag divertenti trasmesse durante i vari appuntamenti settimanali precedenti.

Selvaggia è nera con Ilary perché stasera ha messo un freno al suo odio ingiustificato verso Guendalina 🤭 #GFVIP https://t.co/UVbFZ1190N — A (@Alessia01_) November 10, 2026

La tensione in studio è cresciuta ulteriormente quando la stessa Guendalina Tavassi è scoppiata in lacrime, visibilmente colpita dalla gravità dell’accusa ricevuta in diretta televisiva davanti ai milioni di telespettatori sintonizzati. Nonostante la reazione emotiva della concorrente, l’opinionista ha scelto di non modificare il proprio giudizio, confermando la validità della propria analisi critica. Nel frattempo, la conduttrice ha continuato a mantenere una linea più morbida, tesa a contestualizzare le dinamiche del gioco senza esasperare i conflitti tra i partecipanti. Dietro questo diverbio si intravede forse una differente sensibilità nella lettura delle dinamiche interne alla Casa, divisa tra veterani e nuovi inquilini.

Mentre figure come Marina La Rosa e Carmen Di Pietro continuano a catalizzare l’attenzione del gruppo storico, le simpatie e le antipatie in studio sembrano seguire binari differenti e talvolta contrapposti. Lo scontro tra la conduttrice e la sua opinionista dimostra quanto la fase calda del reality riesca a mettere a dura prova gli equilibri personali di tutti i soggetti coinvolti. Le prossime settimane diranno se questa divergenza rimarrà un episodio isolato legato alla tensione della diretta o se influirà stabilmente sulle dinamiche della trasmissione televisiva, modificando i rapporti di forza e le alleanze nate nel corso di questa edizione del programma condotto su Canale 5.



