Gossip, il Principe Harry escluso per sempre dal Cenotafio: svelato il motivo del veto dei sovrani





Le ragioni dietro l’esclusione definitiva del duca dalle commemorazioni ufficiali e il rigore della monarchia britannica





Il Principe Harry è rimasto tagliato fuori in modo definitivo dalle celebrazioni ufficiali del Remembrance Day al Cenotafio di Whitehall, un evento solenne guidato con rigore dalla famiglia reale britannica. Gli esperti di vicende di corte, tra cui Dickie Arbiter, hanno chiarito nei dettagli che simili cerimonie di Stato restano strettamente riservate ai membri attivi della monarchia. Poiché il duca ha rinunciato ai propri doveri ufficiali nel 2020 per trasferirsi in California insieme a Meghan Markle, non possiede più i requisiti per prendere parte alle parate in veste istituzionale.

La linea dura adottata da Buckingham Palace affonda le radici nelle decisioni già prese in passato dalla Regina Elisabetta II, la quale aveva respinto la richiesta del nipote di deporre una corona d’alloro a suo nome e lo aveva privato del titolo di Capitano Generale dei Royal Marines dopo il trasferimento oltreoceano. Nonostante il recente rientro nel Regno Unito con una sistemazione nelle Cotswolds, Re Carlo III ha confermato la totale chiusura verso qualsiasi forma di reintegro pubblico per il figlio minore, allineandosi a una posizione intransigente condivisa anche dal Principe William a tutela dell’istituzione monarchica.

La gestione di questi eventi pubblici riflette una rigida separazione dei ruoli all’interno della famiglia reale e ribadisce l’inderogabilità delle norme stabilite per i reali che non ricoprono più incarichi operativi ufficiali.

Le tensioni intorno alla coppia non riguardano soltanto i rapporti familiari con la corona, ma si estendono anche ad altre iniziative pubbliche e vicende collaterali che continuano a catalizzare l’attenzione mediatica internazionale. In concomitanza con il rientro di Re Carlo da un tour istituzionale nei Caraibi, i Sussex hanno reso noto un programma di intervento al Parlamento Europeo di Bruxelles dedicato alla sicurezza dei minori, una mossa interpretata da alcuni osservatori come un tentativo di riposizionamento strategico anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto Thomas Markle Snr, arrestato in Florida dal Dipartimento di Giustizia per accuse relative a materiale illecito.

Nel frattempo, le cronache dello spettacolo offrono scenari differenti attraverso i teleschermi italiani, dove la televisione tiene banco con le dinamiche del Grande Fratello Vip 2026. Nel corso della diciassettesima puntata del reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, la concorrente Carmen Di Pietro ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco in seguito al verdetto del televoto, mentre Alex Belli ha fatto ritorno temporaneo nella casa di Cinecittà per un confronto diretto con Marina La Rosa, dichiarando di provare un forte interesse per Lei e sottolineando la sintonia stabilita durante il percorso all’interno della trasmissione televisiva seguita quotidianamente da milioni di telespettatori in tutta Italia.

La serata televisiva è stata inoltre segnata da un acceso scontro verbale innescato dalle opinioni espresse da Selvaggia Lucarelli nei confronti di Guendalina Tavassi, definita aggressiva e bollata con termini ritenuti pesanti, che hanno spinto la concorrente a sfogarsi in lacrime davanti alle telecamere. La conduttrice Ilary Blasi è intervenuta direttamente per difendere la partecipante, rifiutando l’etichetta di bulla e respingendo le accuse formulate in collegamento, mentre l’opinionista ha ribadito fermamente la propria posizione escludendo qualsiasi marcia indietro o richiesta di scuse pubbliche per le affermazioni pronunciate in studio durante la diretta.

Questa vivace discussione ha alimentato il dibattito sui social network e tra gli appassionati del genere televisivo, dividendo il pubblico tra chi sostiene la linea intransigente del commento critico e chi invece difende la sensibilità dei concorrenti all’interno del contesto dinamico della casa più spiata d’Italia. Le vicende del piccolo schermo continuano dunque a intrecciarsi con le cronache mondane estere, offrendo un quadro variegato di notizie che spaziano dalle rigide regole protocollari della corte inglese fino ai confronti accesi degli studi televisivi romani, confermando l’attenzione costante del pubblico verso le dinamiche personali e pubbliche dei personaggi più noti del panorama mediatico contemporaneo europeo e nazionale.



