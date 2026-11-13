Vannacci mette in discussione la definizione di italiani di seconda generazione

A Piazzapulita il leader di Futuro Nazionale ha collegato la cittadinanza all’assimilazione culturale e al legame con l’Italia.





A Piazzapulita il leader di Futuro Nazionale ha collegato la cittadinanza all’assimilazione culturale e al legame con l’Italia.





Roberto Vannacci ha contestato la definizione di «italiani di seconda generazione» durante la puntata di Piazzapulita del 12 novembre 2026. Intervistato da Corrado Formigli, il fondatore e leader di Futuro Nazionale ha detto che preferirebbe parlare di «asiatici nati e vissuti in Italia» e ha chiesto che cosa abbiano di italiano. DC News ha pubblicato la clip il giorno dopo. La trasmissione, condotta da Formigli su La7, ha affrontato temi politici e internazionali.

Secondo Vannacci, la cittadinanza dovrebbe andare a chi dimostra di aver fatto propria la cultura e la civiltà italiane e di nutrire amore per il Paese cui chiede di appartenere. Ha precisato che, a suo giudizio, il legame con questa patria dovrebbe prevalere su quello mantenuto con il luogo d’origine. Le fonti reperibili documentano le sue parole; non riportano però eventuali risposte ricevute nel passaggio dedicato alla seconda generazione.

In studio c’erano Matteo Renzi, già presidente del Consiglio e alla guida di Italia Viva, e Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Presero parte al confronto anche Michele Santoro, giornalista, e Aldo Cazzullo, volto di Una giornata particolare. Completavano il gruppo Marianna Aprile, Emiliano Fittipaldi, che dirige Domani, Italo Bocchino, alla direzione de Il Secolo d’Italia, e Carlo Greppi, storico. La7 indicava tra i temi campo largo, rilevazioni, minacce ibride e Medio Oriente della puntata televisiva.

Adnkronos riferisce che, parlando di antifascismo, Vannacci ha definito la Costituzione antimonarchica e non antifascista, sostenendo che il primo non sia un valore previsto dalla Carta. Quando gli è stato chiesto se considerasse il fascismo «male assoluto», formula associata a Gianfranco Fini, ha detto di no. Questo scambio è avvenuto in un passaggio diverso da quello relativo alla cittadinanza.

Quanto alle possibili coalizioni, Vannacci ha dichiarato ad Adnkronos di essere disposto a parlarne con tutti, da Giorgia Meloni alla sinistra, a condizione di mantenere le linee del partito. Ha indicato nell’82 per cento le analogie tra i programmi di Futuro Nazionale e Fratelli d’Italia, precisando che la sua formazione continuerebbe anche in assenza di Meloni. Questi argomenti facevano parte del confronto politico complessivo in studio.

La pagina di DC News accompagna la clip con una promozione libraria, distinta dal resoconto televisivo. La presentazione descrive un volume di dieci capitoli basato, secondo la promozione, su dati pubblici di Istat, Inps, Ministero dell’Interno, Corte dei conti, Banca mondiale, Nazioni Unite e Fondo monetario internazionale. Fra gli argomenti annunciati figurano immigrazione, pensioni, occupazione e il Piano di Remigrazione proposto da Vannacci. Questi contenuti non fanno parte del suo intervento a Piazzapulita.

La promozione riporta Italia: stranieri 1,3 milioni (2001), 5,4 oggi; Inghilterra, quadriennio: 2,9 milioni entrati, 992.000 britannici usciti; IA: 3,8 milioni posti italiani esposti/decennio; dati non verificati disponibili.

Tra gli ulteriori argomenti annunciati per il libro sono elencati il costo dei rimpatri, le conseguenze per i bilanci pensionistici e i ventidue interventi del Piano di Remigrazione. La scheda promozionale menziona inoltre spese, tempi, prodotto interno lordo, manodopera e vincoli europei. Poiché la pagina invita a comprare il volume, il filmato è accompagnato da materiale commerciale. Le tesi pubblicitarie non vanno confuse con le dichiarazioni di Vannacci o con i dati sulla trasmissione.

Il fatto documentato è l’intervento del 12 novembre sulla definizione di italiani di seconda generazione e sui criteri di appartenenza esposti da Vannacci. La clip di La7 e il post di DC News collocano le dichiarazioni nel confronto con Formigli; la pagina della trasmissione conferma data e partecipanti. Adnkronos riferisce gli altri interventi politici, mentre i dati e le tesi sul libro provengono dalla sua promozione. Le fonti consultate non documentano sviluppi successivi al 13 novembre 2026.



