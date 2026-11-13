Zelensky incontra Meloni e la mette in difficoltà: quella frase davanti a tutti diventa virale





Il presidente ucraino ha diffuso il video del saluto dopo il bilaterale, dedicato ai negoziati, al ruolo europeo e agli aiuti per la difesa di Kiev.





Il 12 novembre, a Dublino, Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro durante il summit della Comunità politica europea. All’inizio del saluto Meloni ha notato che non si vedevano da parecchio tempo. Zelensky le ha replicato che era stata lei a non desiderare quell’incontro. Il botta e risposta è rimasto nel video diffuso dal presidente ucraino sui propri profili ufficiali. Non si tratta di immagini presentate come riprese fuori onda: il filmato accompagna il resoconto del colloquio e include anche la scena in cui le delegazioni di entrambi i Paesi prendono posto al tavolo.

Il video è stato diffuso da Zelensky insieme a un messaggio in cui ha definito proficuo l’incontro con la presidente del Consiglio italiana. Il leader ucraino ha riferito di aver aggiornato Meloni sul processo negoziale, con particolare attenzione agli incontri avvenuti ad Abu Dhabi e ai successivi passaggi diplomatici. Nel testo ha sostenuto che l’Europa debba partecipare pienamente alle discussioni sulla fine della guerra, sulle garanzie di sicurezza e sul futuro del continente. Ha inoltre ringraziato la premier e l’Italia per l’assistenza e il sostegno continuativi all’Ucraina.

Nel testo che accompagna il filmato, Zelensky riferisce che con Meloni ha parlato anche della difesa Ucraina. Ha descritto un quadro segnato dagli attacchi russi alle città e alle reti energetiche, indicando la protezione dei civili come esigenza immediata. Tra le priorità menzionate figurano un rafforzamento delle capacità di difesa aerea e la disponibilità di missili per i relativi sistemi. Il presidente collega queste necessità all’arrivo dell’inverno e alla sicurezza della popolazione. Nel messaggio, tuttavia, non sono specificati eventuali impegni italiani né quantità o tempi delle forniture. Zelensky si limita a segnalare la discussione sulle necessità militari e a ringraziare Giorgia Meloni e l’Italia per l’aiuto e il sostegno che continuano a offrire all’Ucraina in questo difficile contesto bellico.

Il confronto riservato tra Meloni e Zelensky è arrivato dopo la sessione sull’Ucraina del cosiddetto Formato di Berlino, svoltasi durante il vertice. Secondo quanto riferito negli approfondimenti citando Palazzo Chigi, il colloquio bilaterale ha confermato la solidarietà italiana verso Kiev, anche in relazione ai più recenti contatti trilaterali ad Abu Dhabi. La nota ha menzionato anche l’accordo sulla prosecuzione dell’assistenza all’Ucraina nel periodo invernale e sulla continuità dell’iniziativa diplomatica, finalizzata a una pace equa e stabile. In seguito, i due presidenti hanno esaminato insieme a che punto fossero i negoziati.

La pubblicazione dello scambio ha dato visibilità a una replica personale pronunciata durante il saluto, ma il resoconto ufficiale di Zelensky presenta anche il contenuto politico dell’incontro. Il contrasto tra il tono informale della battuta e gli argomenti indicati nel messaggio non consente, da solo, di stabilire quale sia stato l’andamento complessivo del colloquio. Né la frase, isolata dal resto della conversazione, dimostra un’interruzione dei rapporti tra i due governi. Le informazioni disponibili documentano un incontro bilaterale e le questioni che Zelensky ha dichiarato di aver discusso con la premier italiana.

Il confronto si inserisce nel dibattito sulla partecipazione europea ai negoziati per porre fine alla guerra. A Dublino, diversi leader hanno chiesto che l’Europa abbia voce nelle trattative, mentre restava aperta la questione di chi dovrebbe rappresentarla. Meloni aveva sostenuto che l’Unione dovesse esprimersi con una posizione comune e aveva contestato la presenza di troppi formati negoziali. La discussione si è intrecciata con i colloqui di Abu Dhabi e con gli incontri degli inviati statunitensi a Mosca e a Dublino, ma gli approfondimenti non riportano un accordo definitivo sul ruolo europeo. Il post di Zelensky colloca il bilaterale dentro questo quadro, richiamando sia la diplomazia sia le esigenze militari ucraine.



