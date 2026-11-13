Ho buttato di nascosto il tè che mio marito beveva ogni sera, ho finto di dormire e l’ho sorpreso a fare l’impensabile alle 2:17 del…





Alle 2:17 del mattino, giacevo perfettamente immobile accanto a mio marito, Dererick, costringendomi a mantenere il respiro lento e regolare mentre lo osservavo con gli occhi socchiusi appena appena. Si aggirava per la nostra camera buia con indosso guanti di lattice, stringendo una piccola borsa nera che non avevo mai visto prima, assolutamente certo che fossi incosciente.





Tre ore prima, Dererick mi aveva preparato la mia solita tazza di camomilla. Mi portava la stessa bevanda ogni sera da quasi un mese, ma, dopo che era andato a lavarsi i denti, l’avevo versata nel lavandino del bagno, avevo sciacquato la tazza, mi ero infilata a letto e avevo finto di addormentarmi.

Vederlo in quel momento confermò il sospetto a cui avevo avuto troppa paura di credere. Qualunque cosa avesse mescolato in quel tè era chiaramente destinata a tenermi incosciente, e la disinvoltura con cui si muoveva nella stanza mi diceva che non era certo la prima volta che faceva qualcosa mentre dormivo.

Quel comportamento insolito era cominciato circa tre settimane prima. Ogni volta che Dererick passava la notte a casa, la mattina dopo mi svegliavo intontita e spossata, con la mente annebbiata; a volte mi ritrovavo il pigiama attorcigliato addosso o il corpo in una posizione in cui non ricordavo di essermi addormentata.

All’inizio davo la colpa alla semplice stanchezza. Dererick era sempre in viaggio per il suo lavoro di rappresentante di apparecchiature mediche, e io lavoravo per ore e ore per portare a termine un progetto importante per la mia attività di grafica. Mi sembrava del tutto ragionevole che fossimo entrambi esausti.

Poi, un martedì mattina, mi telefonò mia sorella Clare.

«Anna, stai bene? Ieri sera, quando abbiamo parlato, mi sembravi davvero strana. Come se fossi ubriaca o qualcosa del genere, ma hai detto che non avevi bevuto.»

Ero in cucina, con il telefono premuto all’orecchio, e sentii il pavimento inclinarsi sotto i piedi. Non ricordavo affatto di aver parlato con lei. L’ultima cosa che riuscivo a rammentare della sera prima era aver bevuto il tè che mi aveva preparato Dererick ed essere salita a letto.

Dopo quella telefonata, cominciai a prestare più attenzione. Quella spossatezza pesante e innaturale si presentava solo quando Dererick era a casa. Le sere in cui era in viaggio, dormivo profondamente e normalmente, e al risveglio mi sentivo riposata e lucida.

Poi cominciai a notare piccoli segni inspiegabili sulle braccia e sulle gambe. Quando glieli feci notare, Dererick finse di preoccuparsi e mi suggerì con dolcezza che forse camminavo nel sonno, offrendosi perfino di accompagnarmi dal medico.

La sua preoccupazione sembrava così sincera che, per un po’, mi fece sentire in colpa per aver anche solo sospettato di lui. Ricordo che, nella luce del mattino, gli porgevo il polso perché lo esaminasse e pensavo che stessi perdendo la ragione, piuttosto che credere che l’uomo che amavo potesse mentirmi.

Ma non potevo ignorare quel comportamento per sempre. In silenzio, senza dirlo a nessuno, cominciai a verificare cosa succedeva quando evitavo il tè.

Le sere in cui gli dicevo di essere troppo sazia per berlo, mi svegliavo normalmente. Ogni volta che accettavo la tazza, la mattina dopo mi sentivo esausta e confusa. E una sera, quando dissi di avere mal di testa e andai subito a letto senza bere nulla, Dererick rimase al piano di sotto per più di un’ora, prima di salire finalmente, visibilmente irritato.

Fu allora che mi convinsi che mi stesse sedando di nascosto.

Quello che ancora non riuscivo a capire era perché.

Così, quella sera, finsi di bere il tè e aspettai. Rimasi distesa al buio ad ascoltare i normali rumori di casa nostra: il ronzio del frigorifero al piano di sotto, il ticchettio del ventilatore a soffitto, il lieve scricchiolio delle scale. Ognuno di quei suoni mi faceva battere il cuore più forte.

Dererick si avvicinò al letto e mi studiò il viso per diversi lunghi secondi, mentre lottavo contro l’istinto di muovermi che mi gridava dentro. Lasciai il viso rilassato, mantenni il respiro regolare e pregai che il battito non fosse visibile alla base della gola.

Poi infilò una mano nella borsa nera, tirò fuori una piccola macchina fotografica e la posò sul comò, rivolta verso il letto.

Si accese una minuscola luce rossa.

Mi stava riprendendo.

Il gelo che mi si diffuse nel corpo non aveva niente a che fare con la temperatura della stanza. Per un momento non riuscii a pensare ad altro che a quella luce rossa e all’uomo che l’aveva appena posizionata lì: lo stesso uomo che mi aveva promesso di amarmi e di proteggermi.

Poi Dererick aprì un taccuino e lesse diverse pagine, come se stesse seguendo una serie di istruzioni. Tirò fuori un paio di forbici, tagliò un piccolo pezzo dall’orlo della mia maglia del pigiama e sigillò con cura il tessuto in un sacchetto di plastica.

Ogni fibra del mio essere voleva mettersi a sedere e pretendere una spiegazione, ma rimasi completamente immobile. Se mi fossi mossa in quel momento, avrei perso la mia unica occasione di scoprire cosa stesse facendo davvero, e non avevo idea di cosa avrebbe potuto fare se si fosse accorto che ero sveglia.

Cominciò a scattare fotografie, spostandomi il braccio e sistemandomi nella posizione in cui ero distesa. Ogni gesto era deliberato e metodico, come se avesse provato esattamente come maneggiare una persona senza svegliarla.

La cosa peggiore era la delicatezza con cui agiva. Le sue mani non erano mai frettolose né tremanti. Mi trattava come un oggetto in una vetrina, qualcosa da sistemare e documentare, e la calma disinvoltura con cui lo faceva mi diceva che era già successo molte volte.

Poi il suo telefono vibrò. Dererick guardò il messaggio e un lento sorriso gli si allargò sul viso.

Ne arrivò un altro, poi un terzo. Scattò ancora diverse fotografie e le inviò subito alla persona che gli stava scrivendo.

Fu allora che capii che la verità era ancora più spaventosa di quanto avessi immaginato.

Mio marito non agiva da solo.

Dererick continuò a muoversi per la camera come se io non fossi altro che un oggetto privo di sensi. Aprì il portatile accanto al letto, vi trasferì le fotografie che aveva appena scattato e sembrò caricarle da qualche parte, tornando più volte a consultare il taccuino in cerca di istruzioni.

Il telefono continuava a vibrare, e ogni nuovo messaggio sembrava dirgli cosa fare dopo. A un certo punto scattò qualche altra foto e le inviò immediatamente, confermando che qualcun altro stava seguendo attivamente e dirigendo almeno in parte ciò che accadeva nella mia camera.

Poi Dererick estrasse dalla borsa nera un piccolo tampone e raccolse campioni da diversi punti della mia pelle. Sigillò ciascuno in un sacchetto di plastica separato, con la stessa fredda precisione clinica con cui aveva tagliato la stoffa del mio pigiama.

Infine ripose la macchina fotografica, il taccuino e il portatile. Prima di uscire dalla stanza, si chinò e mi baciò la fronte con la stessa tenerezza che mi aveva dimostrato innumerevoli volte durante il nostro matrimonio.

«Sogni d’oro, Anna.»

Sentire quella voce gentile dopo tutto ciò a cui avevo appena assistito mi rivoltò lo stomaco. Qualche minuto dopo sentii la porta d’ingresso chiudersi piano, poi il rumore della sua auto che si allontanava da casa, poco prima delle tre del mattino.

Solo allora mi permisi di muovermi.

Mi tremavano così tanto le mani che a malapena riuscii a tirarmi su. Dererick non si era limitato a sedarmi di nascosto. Mi aveva fotografata, aveva cambiato la posizione del mio corpo, raccolto campioni, documentato ogni cosa e parlato con altre persone mentre lo faceva.

Mi aveva detto poco prima che sarebbe partito per un viaggio di lavoro di tre giorni a Chicago, il che significava che avevo poco tempo per scoprire in cosa fosse coinvolto. Aspettai ancora qualche minuto per assicurarmi che non tornasse, poi cominciai a cercare il computer portatile personale che teneva separato da quello di lavoro.

Alla fine trovai una valigetta chiusa a chiave sotto il nostro letto. Provai a inserire la data del nostro anniversario come combinazione e, quando la serratura scattò, provai sollievo e terrore nello stesso momento.

Sul portatile c’erano centinaia di fotografie, ordinate in cartelle per data. Alcune risalivano a quasi otto mesi prima, molto prima che notassi qualcosa di strano.

Poi vidi delle cartelle con nomi di donne.

Jennifer. Patricia. Michelle.

C’erano almeno sei donne.

Aprii la cartella di Jennifer e trovai fotografie inquietantemente simili a quelle che Dererick mi aveva appena scattato. Ma, man mano che le date avanzavano, lei appariva sempre più debole e malata; nelle cartelle di Patricia e Michelle si ripeteva lo stesso schema terrificante.

Poi trovai un documento intitolato «Comunicazioni con i clienti».

Rivelava che Dererick gestiva un’organizzazione criminale strutturata, in cui i clienti paganti richiedevano fotografie e scenari specifici, messi in scena con donne le cui condizioni peggioravano gradualmente. Le richieste avevano prezzi diversi e in diversi messaggi i clienti gli davano istruzioni dettagliate su ciò che volevano che documentasse.

Continuai a cercare finché non trovai un’e-mail inviata appena due giorni prima, in cui si faceva il mio nome. Un cliente aveva chiesto informazioni su qualcosa chiamato «Servizi di diploma» e la risposta di Dererick mi fece ricominciare a tremare.

Aveva scritto che ero «quasi pronta».

Avrebbe «iniziato presto la fase finale».

Non avevo idea di cosa significasse esattamente, ma dopo aver visto le fotografie successive delle altre donne, capii che aspettare per scoprirlo poteva essere pericoloso. Copiai tutti i file che riuscii su una chiavetta USB, poi cercai in camera da letto finché non trovai il taccuino di Dererick, nascosto nel cassetto dei calzini.

Gli appunti contenevano registrazioni dettagliate delle sostanze, delle quantità, delle reazioni fisiche e delle richieste dei clienti. Le note più recenti menzionavano persone che chiedevano «accesso permanente»; Dererick aveva scritto che stavo diventando sospettosa e che forse avrebbe dovuto «accelerare i tempi».

Mi bastò.

Qualunque cosa prevedesse la sua fase finale, ero convinta di correre un pericolo immediato. Fotografai tutte le pagine del taccuino, rimisi il portatile e la valigetta esattamente al loro posto e mi costrinsi a riflettere con attenzione su cosa fare.

Non potevo rischiare di dargli motivo di sospettare che avessi scoperto il suo segreto, ma sapevo anche che ormai non potevo affrontare tutto da sola.

La prima che chiamai fu mia sorella Clare. Era di turno in ospedale per tutta la notte, quindi la chiamata finì direttamente in segreteria.

«È un’emergenza. Chiamami appena puoi.»

Mentre aspettavo, pensai al nostro anziano vicino, il signor Peterson. Passava innumerevoli ore seduto sulla veranda di casa e, se davvero Dererick usciva di casa alle due o alle tre del mattino da mesi, era probabile che il signor Peterson avesse visto qualcosa.

Erano quasi le cinque del mattino, ma in cucina si vedeva ancora una luce accesa. Attraversai la strada e bussai; appena aprì la porta, in vestaglia, l’espressione gli cambiò quando mi vide in faccia.

«Anna, cara, che succede? Sembra che tu abbia visto un fantasma.»

Ci sedemmo al tavolo della cucina mentre cercavo di fermare il tremito delle mani. Non gli raccontai subito tutto: prima dovevo sapere se ciò che aveva notato corrispondeva a quello che avevo scoperto.

«Signor Peterson, devo chiederle una cosa. Ha notato qualcosa di strano a casa nostra di notte? Qualcosa di insolito nel comportamento di Dererick?»

La sua espressione si fece seria.

«Anna, mi chiedevo quando me l’avresti domandato.»

Mi si strinse lo stomaco.

«Che cosa intende?»

Il signor Peterson mi spiegò che da mesi vedeva Dererick uscire di casa alle due o alle tre del mattino. Ancora più inquietante, a volte delle auto sconosciute parcheggiavano più avanti lungo la strada; poi delle persone scendevano e si avvicinavano a piedi a casa nostra dopo il tramonto.

«Perché non me l’ha detto?»

A quanto pareva, Dererick aveva già preparato una spiegazione. Aveva detto al signor Peterson che soffrivo di gravi disturbi del sonno e prendevo farmaci potenti, sostenendo che a volte doveva uscire di notte per motivi medici o visite d’emergenza.

«Mi ha chiesto di non parlartene. Ha detto che ti vergognavi.»

Sentirlo mi fece stare fisicamente male. Dererick non aveva semplicemente tenuto nascoste le sue azioni. Aveva preparato in anticipo un’intera storia di copertura, così che chiunque avesse notato qualcosa di sospetto potesse trovare una spiegazione plausibile.

Per fortuna, il signor Peterson non ci aveva mai creduto del tutto. Mi disse che ero sempre sembrata perfettamente in salute e che gli sconosciuti arrivati a ore insolite non avevano certo l’aspetto di medici o professionisti del settore sanitario.

Gli mostrai le fotografie di alcune pagine del taccuino di Dererick. Mentre leggeva gli appunti, il colore gli scomparve lentamente dal viso.

«Santo Dio, Anna, dobbiamo chiamare subito la polizia.»

Chiamammo il 911, ma l’operatore accolse la mia segnalazione con cautela, evidentemente pensando che si trattasse di una complicata lite domestica. Ci promise che avrebbe mandato un agente appena se ne fosse liberato uno, ma il signor Peterson scosse subito la testa.

«Dererick potrebbe tornare da un momento all’altro.»

Poi squillò il mio telefono.

Era Clare.

«Anna, ho ricevuto il tuo messaggio. Che succede?»

Le raccontai tutto, cominciando dal tè e proseguendo con la telecamera nascosta, le fotografie, le altre donne e i file inquietanti sul computer portatile di Dererick. Clare rimase completamente in silenzio finché non ebbi finito.

«Arrivo subito. E porto qualcuno con me.»

Circa un’ora dopo, Clare arrivò con la detective Martinez, un’investigatrice che conosceva tramite l’ospedale e che aveva esperienza nella gestione di casi complessi. Consegnai a Martinez la chiavetta USB e, dopo aver esaminato solo una parte delle prove, il suo atteggiamento cambiò del tutto.

«È molto più grave di quello che faceva a te. A giudicare da ciò che hai trovato, gestisce un’organizzazione criminale da anni.»

Martinez contattò subito altri agenti e investigatori. Nel giro di poche ore, cominciarono a identificare persone in diversi Stati che sembravano legate all’attività di Dererick.

Ma c’era un problema serio.

Dererick era ancora a piede libero.

Peggio ancora, gli investigatori scoprirono che il suo presunto viaggio di tre giorni a Chicago si sarebbe concluso molto prima di quanto mi avesse detto. Era atteso a casa quella stessa sera.

La detective Martinez decise che non potevano rischiare di dargli il tempo di sparire.

Avrebbero lasciato che mio marito rientrasse in casa senza sospettare nulla.

E questa volta, lo avrei aspettato.

La detective Martinez si mosse in fretta non appena comprese la portata delle prove contenute nella chiavetta USB. Gli agenti cominciarono a sorvegliare casa nostra, mentre gli investigatori rintracciavano numeri di telefono, documenti finanziari e altre informazioni nei file di Dererick; nel giro di poche ore avevano identificato diversi uomini in vari Stati che sembravano legati alla sua attività.

Le forze dell’ordine stavano già rintracciando alcuni di quegli uomini, ma Dererick restava la minaccia più urgente. Avrebbe dovuto essere via per tre giorni, eppure gli investigatori avevano scoperto che sarebbe rientrato quella sera, lasciandoci pochissimo tempo per decidere cosa fare.

La detective Martinez mi espose un piano che mi terrorizzò.

Invece di affrontare Dererick altrove, la polizia voleva che tornasse a casa convinto che fosse tutto normale. Gli agenti avrebbero circondato la proprietà mentre io avrei finto di non aver scoperto nulla, dando agli investigatori la possibilità di coglierlo sul fatto con l’attrezzatura e le prove che usava di solito.

Ogni istinto mi diceva di lasciare la casa e non tornarci mai più. Ma dopo aver visto i nomi delle altre donne e aver capito quanto fosse organizzata la sua attività, volevo che la polizia avesse prove sufficienti per smantellare l’intera rete, invece di costruire un caso basato solo su ciò che aveva fatto a me.

Quella sera rimasi seduta in salotto con un microfono nascosto sotto la camicia. Sapere che gli agenti erano appostati lì vicino avrebbe dovuto rassicurarmi, ma ogni volta che un’auto passava fuori, sentivo il petto stringersi.

Alle sette in punto, Dererick tornò a casa.

Entrò con dei fiori e dei cioccolatini, con quell’espressione affettuosa di cui un tempo mi fidavo ciecamente.

«Mi sei mancata.»

Mi baciò e io mi costrinsi a rispondere con naturalezza. Stare seduta accanto a lui e ripensare alle fotografie nascoste, ai messaggi dei clienti, ai taccuini e ai nomi sul suo computer portatile mi sembrava quasi irreale, ma non potevo lasciargli capire che qualcosa nel mio viso era cambiato.

Alla fine arrivò l’ora di andare a letto.

Dererick sparì in cucina e tornò con la solita tazza di camomilla. Per settimane quel semplice rituale serale mi era sembrato un gesto premuroso, ma adesso, a guardare la tazza, mi si contorceva lo stomaco.

«Sogni d’oro, tesoro.»

Mi baciò sulla fronte.

Finsi di bere il tè, poi salii al piano di sopra e rimasi immobile a letto. Gli agenti sapevano esattamente cosa stava succedendo, ma aspettare che Dererick facesse la sua prossima mossa mi sembrò la più lunga attesa di venti minuti della mia vita.

Poi lo sentii sulle scale.

Dererick recuperò la borsa nera ed entrò in camera con la stessa sicurezza che avevo già visto. Convinto che fossi priva di sensi, sistemò la telecamera, aprì il taccuino e cominciò a prepararsi per un’altra sessione.

Questa volta, però, non era solo con me.

La porta della camera si spalancò all’improvviso.

La detective Martinez entrò con tre agenti e Dererick si immobilizzò. Il colore gli scomparve dal viso mentre i poliziotti lo circondavano; la borsa nera, la telecamera e il taccuino erano lì, a portata di mano.

Per alcuni secondi sembrò incapace di capire cosa stesse succedendo. Poi il suo sguardo si spostò dagli agenti a me.

Aprii gli occhi.

Dererick mi fissò mentre la consapevolezza prendeva lentamente il posto della confusione.

«Lo sapevi.»

Per la prima volta da quando lo conoscevo, sembrava davvero spaventato.

Mi tirai su a sedere e sostenni il suo sguardo.

«Lo sapevo. Sapevo tutto.»

Gli agenti presero il controllo della stanza e lo portarono via. Dererick continuò a voltarsi a guardarmi, come se non riuscisse ancora a comprendere che la vita segreta che aveva costruito con tanta cura era crollata in una sola sera.

Ma l’arresto di mio marito era solo l’inizio.

Le prove sul suo computer portatile stavano per rivelare quante vite la sua attività avesse già rovinato.

Mentre gli agenti accompagnavano Dererick fuori casa, lui continuava a voltarsi per guardarmi. Non riuscivo a capire se la sua espressione fosse dovuta alla rabbia, all’incredulità o alla consapevolezza che il mondo segreto che aveva passato anni a costruire era infine crollato.

Il suo arresto si rivelò soltanto il primo passo. Il computer portatile, il taccuino, i messaggi, le fotografie e i documenti finanziari fornirono agli investigatori informazioni sufficienti per scoprire una rete molto più ampia, attiva in diversi Stati, e alla fine furono diciassette le donne che si fecero avanti come vittime.

Per mesi avevo creduto che ci fosse qualcosa che non andava in me. Avevo attribuito la stanchezza allo stress, dubitato della mia memoria quando non riuscivo a ricordare certe conversazioni e persino provato un senso di colpa quando Dererick insinuava che forse camminavo nel sonno.

Solo in seguito capii quanto deliberatamente avesse creato quella confusione. Non si era limitato a nascondere ciò che faceva. Aveva costruito spiegazioni per ogni sintomo, così che dubitassi di me stessa molto prima ancora di pensare a dubitare di lui.

Gli investigatori scoprirono anche quanto fosse stata organizzata con cura quell’attività. Le cartelle, le comunicazioni con i clienti, le fotografie messe in scena e i registri dettagliati dimostravano che il comportamento di Dererick andava ben oltre il nostro matrimonio e si protraeva da anni.

Alla fine, il processo giunse al termine.

Dererick fu condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Sapere che non sarebbe mai potuto tornare non mi fece sentire subito al sicuro. Dopo l’indagine, andai a vivere da Clare perché non riuscivo a sopportare l’idea di dormire da sola nella casa dove avevo trascorso tante notti, ignara e vulnerabile.

La ripresa richiese molto più tempo dell’arresto. Per mesi feci terapia, cercando di ricostruire il mio senso di sicurezza; una delle cose più difficili da recuperare fu la capacità di fidarmi di un’altra persona senza chiedermi cosa potesse celarsi dietro la sua gentilezza.

Clare mi rimase accanto per tutto il tempo. Feci amicizia anche con altre sopravvissute, e ascoltare le loro esperienze mi aiutò a capire che sopravvivere a ciò che Dererick mi aveva fatto non doveva per forza diventare l’ultimo capitolo della mia vita.

Un anno dopo, decisi di mettere a frutto le competenze che avevo già come grafica per aiutare le donne che si trovavano in situazioni simili. Fondai un’organizzazione senza scopo di lucro che metteva in contatto le sopravvissute con informazioni, servizi di supporto e risorse che altrimenti avrebbero faticato a trovare.

Creare siti web e materiali informativi diede al mio lavoro uno scopo che non avrei mai immaginato. Ogni risorsa che pubblicavamo mi sembrava una piccola rivincita sul sistema che Dererick aveva costruito intorno alla segretezza, all’isolamento e alla sfiducia delle donne nei propri istinti.

Gli incubi non scomparvero mai del tutto.

A volte mi svegliavo ancora nel cuore della notte, ricordando la minuscola luce rossa sulla sua telecamera o il suono della sua voce mentre mi augurava piano la buonanotte, convinto che fossi incosciente. Ma, con il passare dei mesi, quelle notti si fecero meno frequenti.

Ogni volta che la paura tornava, mi ricordavo ciò che era successo davvero. Mi ero accorta che qualcosa non andava, avevo verificato lo schema quando le sue spiegazioni avevano smesso di avere senso, avevo raccolto prove, mi ero rivolta a persone di cui mi fidavo e avevo aiutato gli investigatori a portare alla luce qualcosa di molto più vasto di quanto avessi immaginato all’inizio.

Dererick si aspettava che restassi confusa e dipendente da lui. Invece, la notte in cui smisi di bere il suo tè e finsi di dormire segnò l’inizio della fine di tutto ciò che aveva costruito.

Per molto tempo credetti che riprendersi significasse tornare a essere la donna che ero prima di scoprire la verità. Alla fine capii che non dovevo tornare a una versione precedente di me stessa.

Potevo diventare una persona nuova.

Dererick aveva cercato di ridurmi a un’altra vittima della sua operazione segreta, ma non era quella l’identità che avrei portato con me. Gli ero sopravvissuta e poi avevo usato ciò che avevo passato per aiutare altre donne a riappropriarsi della propria voce e a ritrovare fiducia in sé stesse.

A volte mi tornava ancora in mente quando giacevo immobile in quella camera da letto, alle 2:17 del mattino, terrorizzata all’idea che aprire gli occhi avrebbe rivelato che ero sveglia.

Ora capivo che fu proprio tenerli aperti a salvarmi.

Mi fidai di me stessa. Chiesi aiuto. E sopravvissi.

Quella era l’unica cosa che Dererick non avrebbe mai potuto portarmi via.



