Alex Belli lascia la Casa del Grande Fratello Vip tra nuovi scontri





Dopo la prova del Grande Fratello Bistrot, Marina La Rosa e Giulia Provvedi lo affrontano. L’attore era già stato eliminato il 6 novembre.





Alex Belli ha lasciato di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip dopo una serata segnata da discussioni con Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Non si è trattato di una nuova eliminazione: l’attore era già uscito dal reality di Canale 5 dopo il televoto della puntata del 6 novembre. Il suo rientro era temporaneo e legato a un’attività per i concorrenti. Al termine dell’incarico, però, il congedo dalla Porta Rossa è diventato l’occasione per nuovi scambi polemici. Belli ha salutato i presenti dicendo che, quando se ne va, spesso torna.

La comparsa di Belli coincideva con l’avvio del Grande Fratello Bistrot, locale provvisorio creato per una sfida in cui i concorrenti avrebbero cucinato e servito una cena a ospiti speciali. A lui spettava guidare la squadra, al lavoro su un menù emiliano. Ai fornelli non sono mancati intoppi di organizzazione, equivoci e contrasti. Pur in un’atmosfera difficile, il gruppo ha completato il servizio, portando in tavola ogni portata stabilita. Con gli ospiti ormai accompagnati fuori, i concorrenti si sono riuniti in sala da pranzo e hanno celebrato la conclusione della prova insieme.

Giulia Provvedi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto; Valeria Marini ha proposto un brindisi, riconoscendo che il gruppo aveva superato la prova. Anche Belli ha attribuito ai concorrenti il merito del risultato, pur osservando che la prestazione era stata più che soddisfacente. Il momento conviviale è durato poco. Marina La Rosa ha ricordato che gli ospiti se n’erano andati e ha invitato l’attore a fare altrettanto. La frase ha riacceso il contrasto tra i due. Belli ha risposto che avrebbe lasciato la Casa, ma ha aggiunto che dopo le sue partenze c’è spesso un ritorno, quindi ha salutato gli ex compagni.

Con una frecciata ai concorrenti, l’attore annunciò che li avrebbe lasciati alle loro polemiche. Provvedi intervenne subito dopo, ancora risentita per quanto si era verificato durante i preparativi della cena. Nel pomeriggio, lei e Belli avevano mostrato divergenze sulla conduzione della cucina e sulle maniere che lui aveva usato con gli altri partecipanti. La concorrente gli ricordò che occorre comportarsi con garbo e rispetto anche con i dipendenti, non soltanto con il pubblico. Il rimprovero mostrò che, pur essendo stata superata la prova, nel gruppo permanevano dissapori. Il momento del brindisi, nato per celebrare il risultato, sfociò così in un altro faccia a faccia.

Il provvedimento del Grande Fratello, un Freeze, fermò la discussione. Belli attraversò quindi la Porta Rossa per lasciare la Casa. Prima di varcarla, salutò alcuni concorrenti e giudicò noiosi i loro battibecchi. Poi concluse con un’ultima provocazione: disse agli inquilini di cambiare la serratura e avvisò che non era finita. Le sue dichiarazioni non escludevano un ritorno, pur senza attestare che fosse stato deciso. Non si trattava di un’eliminazione dal gioco: Belli ne era già stato estromesso. Si chiudeva invece la sua presenza legata alla prova temporanea svolta dai concorrenti.

Prima dell’incarico temporaneo, Belli aveva attraversato settimane di confronti nella Casa, esponendo con franchezza le proprie idee davanti agli altri concorrenti. Questo modo diretto di intervenire aveva contribuito a creare posizioni diverse fra gli inquilini: una parte mostrava apprezzamento per la sua personalità, mentre altri ritenevano che alcuni comportamenti fossero provocatori. Il ritorno per il Bistrot ha offerto un nuovo contesto di lavoro comune, ma non ha cancellato le frizioni già emerse. I concorrenti hanno terminato il servizio, senza che la serata ricomponesse i rapporti.

Le osservazioni di Marina La Rosa, il richiamo di Giulia Provvedi e le repliche di Belli hanno segnato il congedo davanti agli ex compagni. La partenza concludeva il suo incarico, senza modificare il televoto del 6 novembre.



