Straniera condannata in Arabia a 100 frustate in pubblica piazza: per aver avuto un figlio senza essere sposata. Tra pochi anni anche da noiha disobbedito al corano

Una donna keniana è stata condannata in Arabia Saudita a 100 frustate per aver avuto un figlio senza essere sposata. Lo riferisce il Guardian ricordando che, secondo il sistema basato sulla sharia, i rapporti al di fuori del matrimonio costituiscono un reato.

Tuttavia, sono le donne a essere colpite in modo sproporzionato, denunciano le organizzazioni per i diritti umani. Sebbene avere figli al di fuori del matrimonio riguardi numerose donne in Arabia Saudita, le organizzazioni per i diritti umani sottolineano che la vicenda della cittadina keniota è emersa unicamente a seguito del suo accesso in ospedale, poiché il personale sanitario è tenuto per legge a segnalare tali casi alle autorità.





“La maggior parte di loro partorisce in casa, motivo per cui non vengono segnalate”, ha spiegato Ekaterina Porras Sivolobova, fondatrice di Do Bold, organizzazione non profit che si batte per i diritti dei lavoratori migranti nel Golfo.

La donna keniana, Esther Wanja Muthoni, impiegata come governante e tata in Arabia Saudita, sarebbe rimasta incinta durante una breve relazione con un uomo egiziano, il quale, a quanto riferito, ha poi lasciato il Paese.

Maryam Aldossari, direttrice dell’organizzazione per i diritti umani Alqst (termine che in arabo significa “giustizia”), con sede nel Regno Unito, ha definito la sentenza un atto di violenza, aggiungendo che la donna avrebbe dovuto essere rimpatriata in Kenya anziché punita.

“Sappiamo che Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, sta cercando di mostrare al mondo un’Arabia Saudita che si trasforma in un Paese moderno, capace di valorizzare le donne; eppure, assistiamo a un tribunale che condanna una madre a 100 frustate”, ha concluso Aldossari.