Grande Fratello Vip, quattro concorrenti al televoto del 13 novembre





Andreas Müller, Giulia Provvedi, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi si contendono le preferenze: i sondaggi online non concordano sull’esito.





Quattro concorrenti si contendono le preferenze nel televoto del Grande Fratello Vip: Andreas Müller, Giulia Provvedi, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Ilary Blasi condurrà la puntata venerdì 13 novembre, in fascia di prima serata su Canale 5. I sondaggi informali pubblicati in rete non offrono percentuali costanti, ma collocano Andreas in testa. Nella rilevazione della fonte principale il ballerino otterrebbe tra il 31% e il 36%; per Danto la quota si aggira sul 26%. Varsi e Provvedi risultano maggiormente esposti. Le rilevazioni non costituiscono un verdetto ufficiale né stabiliscono quale sarà la decisione del pubblico.

Per Alessandro Varsi, le stime citate oscillano tra il 18% e il 23%; per Giulia Provvedi, tra il 17% e il 22%. Un’altra rilevazione, pubblicata da 105.Net il 12 novembre e attribuita ad Angolo delle Notizie, propone invece Andreas al 40%, Giulia al 30%, Varsi al 20% e Danto al 10%. L’articolo segnala anche che consultazioni indipendenti, tra cui GF Forum Free, restituiscono risultati differenti. Le percentuali vanno quindi lette come indicazioni parziali, non come previsione certa. Solo il televoto ufficiale stabilirà l’esito della votazione e il concorrente meno votato.

Secondo la fonte principale, l’esito comporterebbe l’immediata uscita di un concorrente e lascerebbe nella Casa dieci persone. Le Notizie ufficiali diffuse da Mediaset per la serata del 13 novembre precisano però che chi ottiene meno voti diventa il primo candidato alla successiva eliminazione. Le due versioni vanno tenute distinte: la prima è una previsione, la seconda descrive quanto comunicato dall’emittente. Da queste indicazioni non discende che il concorrente debba abbandonare definitivamente il gioco quella stessa sera. Il precedente appuntamento, numero diciassette, è andato in onda lunedì 9 novembre. Allora Carmen Di Pietro è uscita dopo il confronto al televoto con Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi.

Le nomination che hanno portato ai quattro nomi sono nate da più passaggi. Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, entrambe finaliste, hanno indicato Varsi come primo concorrente al televoto. Varsi ha poi scelto di coinvolgere Andreas Müller. Le nomination palesi hanno aggiunto Giulia Provvedi e Giancarlo Danto: l’elenco ufficiale Mediaset conferma tutti e quattro i concorrenti. Nella ricostruzione della fonte principale, Andreas e Danto appaiono al riparo secondo i sondaggi, mentre la sfida più incerta riguarda Giulia e Alessandro. Si tratta di una lettura delle rilevazioni, non di un’indicazione comunicata dalla produzione.

La posizione di Giulia potrebbe beneficiare, secondo la fonte principale, del sostegno delle fan di Guendalina Tavassi, che l’avrebbero votata anche nel televoto precedente. In quella votazione, sempre secondo il testo, Giulia si salvò con il 18,56%, benché i sondaggi la collocassero in media al 14%. Il dato è presentato come precedente utile a spiegare l’incertezza, non come garanzia di salvezza. La fonte ricorda inoltre che Giulia aveva perso gli scontri con Alex Belli dopo l’uscita dell’attore. Quanto a Varsi, lo descrive come romano e incline a un atteggiamento da guascone, ma sostiene che abbia inciso poco sulle dinamiche del programma.

La fonte menziona come eventualità l’apertura di un televoto per eleggere il terzo finalista, che si unirebbe a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi; non lo indica come decisione approvata. Mediaset, dal canto suo, conferma per venerdì 13 novembre la messa in onda su Canale 5 e l’identità dei quattro concorrenti in nomination. Le nomination sono il risultato delle scelte maturate il 9 novembre, dopo l’eliminazione di Carmen Di Pietro. Le indagini pubblicate online da siti, forum e pagine social non restituiscono DATI concordi, perciò non permettono di anticipare chi riceverà meno consensi. A determinare il risultato sarà il voto ufficiale.



