Risorse in fuga dai carabinieri centrano l’auto con due donne mandandone una in rianimazione: ecco a voi la decisione dei giudici

Dopo lo schianto tra l’auto in fuga e una Fiat Panda, la madre di 54 anni è in condizioni critiche; la figlia, 24 anni, ha ricevuto 35 giorni di prognosi.





Dopo lo schianto tra l’auto in fuga e una Fiat Panda, la madre di 54 anni è in condizioni critiche; la figlia, 24 anni, ha ricevuto 35 giorni di prognosi.





Dopo la collisione tra la Fiat Panda e una vettura inseguita dai Carabinieri, una 54enne è in rianimazione al San Gerardo di Monza. La ragazza che era con lei, di 24 anni, ha lasciato l’ospedale con una prognosi pari a 35 giorni. Al volante dell’utilitaria che non si fermava si trovava uno dei tre uomini fermati dopo lo scontro; è libero con obbligo di firma, secondo quanto riportato.

La fuga da Cinisello Balsamo

Il controllo si svolse lunedì 9 novembre, poco dopo le 11.30, in via Valtellina a Cinisello Balsamo. Una pattuglia del Radiomobile, appartenente alla Compagnia di Sesto San Giovanni, si avvicinò a una vettura a noleggio con tre uomini. Il mezzo non avrebbe obbedito all’alt: ripartì e la pattuglia lo seguì in direzione di Monza.

La corsa è finita con l’impatto contro la Panda con a bordo madre e figlia. Entrambe sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le condizioni della donna più anziana sono risultate particolarmente gravi: è stata accompagnata al San Gerardo in codice rosso e, secondo gli aggiornamenti contenuti nella notizia, si trova ancora in terapia intensiva. La figlia è stata invece dimessa.

Anche i tre occupanti dell’utilitaria sono finiti in ospedale. Gli accertamenti iniziali indicano che si tratta di uomini peruviani; due non avevano documenti e la loro identità non era stata ancora verificata con certezza al momento della ricostruzione. Dopo il ricovero, i tre sono stati arrestati. Le indagini devono chiarire le circostanze della fuga e dell’urto.

I primi riscontri indicano che nella vettura erano presenti una borsa schermata e denaro contante per 600 euro. Non viene precisato quale funzione avesse la borsa, e quanto riportato non estende le responsabilità dei tre oltre alla fuga e all’impatto. Restano in corso gli approfondimenti sull’identificazione degli uomini e sulla ricostruzione dell’incidente.

La decisione sulla custodia cautelare ha suscitato attenzione perché il conducente, indicato come responsabile dell’impatto, non è stato trattenuto in carcere. In base alle informazioni disponibili, per lui è stato disposto soltanto l’obbligo di presentarsi per la firma. Il materiale fornito attribuisce al pubblico ministero la mancata richiesta di custodia in carcere, ma non riporta gli atti, le motivazioni della decisione o eventuali precisazioni successive.

Per gli altri due uomini, la ricostruzione riferisce che sono stati arrestati, ma non chiarisce quali misure siano state adottate nei loro confronti. Non è quindi possibile ricavare dal testo se siano sottoposti a obblighi diversi, se siano stati rimessi in libertà o se la loro posizione sia stata valutata insieme a quella del conducente. La loro identificazione resta indicata come incompleta.

Le notizie coprono due aspetti: l’evoluzione delle condizioni delle donne e la situazione iniziale del conducente. La madre rimane in condizioni critiche; la figlia è stata dimessa con una prognosi stabilita. L’uomo deve rispettare gli obblighi riferiti, ma non è in custodia carceraria. In assenza di altri particolari sugli atti, quanto si conosce del procedimento non è completo.

La dinamica dell’inseguimento resta al centro delle verifiche: occorre ricostruire il tragitto dall’alt mancato a Cinisello Balsamo fino alla collisione a Monza. Anche le condizioni della donna ricoverata sono riportate come critiche, senza ulteriori aggiornamenti clinici.

Le informazioni diffuse finora, dunque, descrivono l’arresto dei tre uomini, i ferimenti delle due donne e la misura applicata al conducente, ma non riportano un quadro completo delle decisioni per ciascun indagato. Non indicano neppure l’esito degli accertamenti tecnici sull’incidente. Per questo, la posizione processuale dei tre e la ricostruzione definitiva dello scontro restano da precisare.



