Risorsa molesta in strada la persona sbagliata e finisce in coma all’ospedale dopo esser stato preso a pugni in faccia

Il 37enne è stato colpito in via Filzi e ha riportato un trauma cranico e fratture al volto. La Procura cerca l’aggressore.





Il 37enne è stato colpito in via Filzi e ha riportato un trauma cranico e fratture al volto. La Procura cerca l’aggressore.





A Prato un uomo di 37 anni è ricoverato in coma dopo un’aggressione avvenuta in strada intorno alle 13, in via Filzi. La vittima, originaria del Maghreb, è stata colpita da un uomo. Le informazioni disponibili indicano una situazione clinica grave, ma non riportano aggiornamenti successivi sul suo stato di salute. Il Caso è seguito dalla Procura, che lo ha inquadrato come tentato omicidio e ha disposto le ricerche dell’aggressore. I carabinieri conducono gli accertamenti sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Non è stata fornita l’identità dell’uomo ricercato.

All’ospedale di Prato è ricoverato in coma il ferito, per il quale i medici hanno rilevato un trauma cranico e diverse fratture facciali. Queste lesioni, secondo quanto riferito, risultano compatibili con colpi di pugno. Non è stata comunicata una prognosi e non si sa quando potranno arrivare nuove notizie sul quadro clinico. Restano assenti anche indicazioni sulle terapie praticate e su altri aspetti sanitari. Nel resoconto del Caso, la serietà del quadro emerge dunque soltanto dal trauma alla testa e dalle fratture del volto, senza ulteriori precisazioni mediche finora disponibili oggi.

Per la Procura si tratta di un’ipotesi di tentato omicidio. Gli investigatori riferiscono che l’uomo avrebbe reagito all’insistente avvicinamento della vittima, ma non chiariscono cosa fosse avvenuto in precedenza né quale rapporto ci fosse tra i due. Non è noto se altre persone fossero sul posto. Nella dinamica resa nota, l’aggressore avrebbe colpito il 37enne fino a farlo cadere, continuando poi a picchiarlo mentre giaceva a terra. La ricostruzione disponibile si limita a questi passaggi; non fornisce altre indicazioni su ciò che precedette l’incontro o sul contesto dell’episodio.

I carabinieri svolgono gli accertamenti sotto il coordinamento della Procura, che ha avviato le ricerche dell’uomo ritenuto responsabile. Le informazioni diffuse non dicono che sia stato arrestato o identificato. Non viene fornita una sua descrizione e non sono illustrati i controlli effettuati dopo l’intervento. Non si parla di testimoni, filmati o altri elementi acquisiti dagli investigatori. Mentre il 37enne è ancora ricoverato, le ricerche continuano. Non è specificato se l’inchiesta abbia prodotto novità; sull’orario si sa soltanto che l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 13, senza un’indicazione più precisa disponibile al momento.

Per ora le notizie riguardano il luogo, le condizioni della vittima e quanto ricostruito dalla Procura. I fatti sono avvenuti in via Filzi a Prato; il ferito è un 37enne originario del Maghreb, con fratture facciali e trauma cranico. L’ipotesi perseguita è il tentato omicidio. Le indagini sono state affidate ai carabinieri e sono state disposte ricerche dell’uomo ritenuto responsabile. Non sono stati chiariti i motivi dell’avvicinamento, chi altro fosse presente né come stiano evolvendo le condizioni del ricoverato. Su questi aspetti, al momento, non si hanno ulteriori informazioni.



