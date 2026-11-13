I quattordici dollari per una copertina gialla da neonato fermarono un direttore regionale.





Quattordici dollari per una copertina gialla da neonato fermarono un direttore regionale





La spesa era costata ottantasette dollari e quarantadue centesimi, ma David se ne stava accanto all’isola della cucina, tenendo in mano il cartone da mezzo gallone di succo d’arancia senza polpa come fosse un’arma.

Posò il cartone sul piano di vetro e batté tre volte il bordo con la fede d’oro.

«Sei dollari e quarantanove centesimi per sei bicchieri di succo», sussurrò, sporgendosi sul bancone finché il suo viso non fu a venti centimetri dal mio. «Credi che il mio titolo di direttore regionale venga con una riserva infinita di soldi?»

«La settimana scorsa era in offerta a quattro e novantanove», dissi.

Premetti la mano destra contro lo sterno, sentendo il profilo duro dell’osso attraverso il maglione.

David chiuse di scatto la sua valigetta di pelle sulla sedia di legno accanto a lui, ma il fermaglio d’argento si impigliò in un lembo di carta bianca che spuntava dalla tasca laterale.

Allungai una mano oltre il tavolo per sfilare il foglio prima che la pelle scura si strappasse.

Era uno scontrino sottile di carta termica, proveniente da una boutique di Elm Street, datato al pomeriggio precedente, alle tre e quindici.

Un’unica riga, vicino al fondo, diceva copertina gialla da neonato, quattordici dollari esatti.

David non possedeva una copertina gialla da neonato e il pomeriggio precedente mi aveva detto che era bloccato in una riunione di tre ore per la revisione del budget, a sessanta chilometri di distanza, a Waukesha.

Prima che potessi alzare la testa, le sue dita si chiusero sulle mie e mi strapparono lo scontrino con tanta forza che il bordo netto della carta mi incise il pollice.

«Non sprecheremo i miei soldi in inutili cianfrusaglie per neonati», disse, abbassando la voce a tal punto che dovetti sforzarmi per cogliere le parole al di sopra del ronzio del frigorifero.

«Non l’ho comprato io», dissi.

«Allora lascia perdere», sussurrò.

Infilò il pezzetto di carta strappato in fondo alla tasca dei pantaloni e raccolse la valigetta di pelle.

«Mi aspetto che la voce della spesa sul nostro registro resti sotto i centoventi dollari a settimana», disse, voltandomi le spalle.

Si avviò verso l’ingresso senza voltarsi.

A mezzogiorno, mia sorella Sarah aveva aperto due grossi scatoloni di cartone sul tappeto del soggiorno e stava disponendo a terra le stecche di legno della culla.

«Tieni fermo questo pannello laterale mentre allineo questi tasselli di legno», disse Sarah, indicando con il cacciavite il telaio ancora da montare.

Tenni il listello di pino contro il ginocchio, mentre il pollice sinistro sfiorava il piccolo taglio di carta rosso sulla mano opposta.

Sarah fece tintinnare il pesante mazzo di chiavi dell’auto nella tasca destra del cappotto; il secco suono del metallo riempiva la stanza silenziosa ogni volta che spostava il peso da un piede all’altro.

«Hai l’aria di chi ha ingoiato una moneta da cinque centesimi andata a male», disse, strizzando gli occhi sulla scheda delle istruzioni.

«Stamattina, a colazione, ho cercato la sua vecchia azienda», dissi, posando il portatile sul cuscino di velluto del divano tra noi. «Tre giorni fa, un uomo di nome Greg ha pubblicato una recensione pubblica sul forum dei consumatori.»

Sarah si sporse oltre il listello di pino per guardare lo schermo luminoso.

La recensione era lunga sette righe, scritta interamente in maiuscolo da un utente che si presentava come ex responsabile clienti dell’azienda di Milwaukee.

Il testo sosteneva che David avesse gestito male quattrocentomila dollari dei fondi destinati a trattenere i clienti prima di lasciare all’improvviso l’azienda a giugno, lasciando sei giovani dipendenti senza l’indennità di fine rapporto promessa.

«Gli devi una spiegazione per quei sei mesi di silenzio», disse Sarah, battendo l’unghia contro l’involucro di plastica.

«Mi ha detto che aveva lasciato quell’azienda perché i viaggi per lavoro nella regione lo stavano sfinendo», sussurrai.

«Controlla subito il conto corrente cointestato», disse Sarah, lasciando cadere l’attrezzo sul tappeto con un tonfo sordo.

Accedetti al portale bancario online sullo schermo e digitai nella casella il codice di sette cifre del nostro conto.

Lo schermo si aggiornò due volte, poi comparve in cima alla finestra del browser una barra di notifica rossa.

«Accesso negato», diceva il messaggio; «contatta l’amministratore principale del conto per i dettagli dell’autorizzazione».

«Lunedì funzionava benissimo», dissi, fissando le lettere rosse.

«Prendi il cappotto», disse Sarah, tirando fuori dalla tasca le chiavi dell’auto con un altro tintinnio sonoro. «Andiamo in filiale.»

L’orologio elettrico sul muro di mattoni della filiale di Oak Creek segnava le due e nove quando mi avvicinai al secondo sportello.

Nancy, una donna bassa dai capelli grigi che lavorava al banco da quando andavo al liceo, mi sorrise attraverso l’apertura nello spesso vetro.

«Solo un rapido controllo del saldo, oggi, Clara?» chiese Nancy.

«Devo prelevare ventidue dollari in contanti per le mie vitamine prenatali», dissi, facendo scivolare la mia carta di debito blu di plastica nel vassoio d’acciaio sotto il vetro divisorio.

Nancy passò due volte la carta nel terminale sulla sua scrivania, mentre i suoi piccoli occhi grigi scorrevano sul monitor davanti a lei.

Smise di digitare e alzò lo sguardo verso di me, serrando le labbra.

«La carta di debito risulta inattiva, cara», disse Nancy.

«È il nostro conto corrente principale», dissi, con la voce che si alzava di mezzo tono nella quieta sala d’attesa. «Su quel conto abbiamo trantaquattromilaseicentododici dollari.»

«Martedì mattina David è venuto qui con un ordine di trasferimento firmato», disse Nancy, abbassando il mento verso il microfono d’argento sul bancone. «Ha trasferito il saldo residuo su una linea di riserva aziendale intestata soltanto a lui e ha chiuso del tutto il conto cointestato.»

«Il mio nome è sulla scheda delle firme originale, quella di tre anni fa», dissi.

«Non sul nuovo conto aziendale», disse Nancy, ritirando la mia carta blu attraverso il vassoio e facendola scivolare verso di me senza incontrare il mio sguardo.

«Può dirmi dove l’ha trasferito?» chiesi.

«Non posso divulgare informazioni su conti dei quali lei non è intestataria», disse piano Nancy.

Raccolsi la carta blu e uscii nel parcheggio, dove Sarah aspettava con la Buick accesa vicino all’ingresso principale.

«L’ha chiuso», dissi, salendo sul sedile del passeggero e chiudendo la portiera.

«Ogni centesimo?» chiese Sarah.

«Trentaquattromila dollari», dissi. «Trasferiti martedì mattina.»

Verso le cinque si alzò il vento d’autunno, spingendo le secche foglie gialle di betulla sull’asfalto crepato del nostro vialetto.

Ero in piedi vicino al bordo del prato quando David accostò alla casa con la sua berlina grigia, le gomme che scricchiolavano forte sui sassi sparsi.

Scese dall’auto tenendosi il soprabito scuro stretto intorno alla vita; lo sguardo si posò subito sulla grossa scatola di cartone appoggiata ai bidoni blu della raccolta differenziata.

Era l’imballaggio vuoto della culla che Sarah e io avevamo montato nella stanza davanti tre ore prima.

David passò dritto davanti alla portiera aperta dell’auto, arretrò il piede destro e sferrò un calcio alla scatola di cartone con tutta la forza che aveva.

La scatola si squarciò lungo le giunture nastrate e rotolò per tre metri e mezzo tra i cespugli di rododendro bagnati accanto ai gradini del portico.

«Ti ho detto quattro volte che non terremo quei mobili», sussurrò David, avvicinandosi tanto che potevo sentire l’odore del caffè freddo sul colletto.

«La culla costava novantotto dollari, era in liquidazione», dissi, premendo la mano destra contro lo sterno. «Erano i soldi di mia sorella.»

«Domani mattina, prima delle nove, la riporti al negozio», disse, battendo l’anello d’oro contro la cassetta della posta di metallo fissata accanto allo stipite della porta.

«Dove sono finiti i nostri trentaquattromila dollari martedì?» chiesi.

David si immobilizzò, la mano ancora premuta contro la cassetta della posta verniciata.

Non mi rispose e non batté ciglio, ma i muscoli della mascella si contrassero due volte, finché la pelle sulle guance non gli diventò pallida.

«Quei soldi appartengono alla famiglia», dissi.

«Quei soldi appartengono all’azienda», sussurrò, con un tono piatto e freddo come la pietra.

Si voltò sui talloni ed entrò nel garage buio, sbattendosi alle spalle la porta laterale, che si chiuse con il rumore sordo del chiavistello.

Lo seguii quaranta secondi dopo, spingendo la porta laterale accanto al supporto del tubo da giardino, che non era chiusa a chiave.

Il garage odorava di benzina per tosaerba, cemento freddo e vecchie latte di vernice asciutta accatastate in alto sugli scaffali a parete.

David era già in casa, ma sopra la mia testa la luce al neon tremolava nell’aria fredda.

Nell’angolo più lontano, incastrato tra due pneumatici da neve di scorta, c’era il pesante schedario verde che aveva portato a casa dal suo vecchio ufficio la settimana prima.

Una grossa catena d’acciaio era stata avvolta due volte intorno alle maniglie di metallo e chiusa con un lucchetto d’ottone, senza più la chiave nella serratura.

Tutti i documenti finanziari che David aveva firmato dal nostro viaggio in Nevada erano chiusi in quel contenitore di metallo.

Toccai il bordo freddo del cassetto superiore e sentii il lucchetto resistere al mio peso.

Spensi la luce del garage e rientrai in casa senza fare rumore. Le assi del pavimento nel corridoio non scricchiolavano se camminavo rasente al battiscopa.

David dormiva sul fianco sinistro, respirando lentamente e con pesantezza. La giacca del suo completo grigio era appesa allo schienale della sedia davanti alla toeletta della camera da letto.

Per prima cosa infilai la mano nella tasca destra sul petto e tirai fuori tre biglietti da visita stampati su cartoncino pesante. Sotto c’era una piccola chiave d’ottone con inciso il numero 412.

Nella tasca interna della fodera, le dita urtarono contro un foglio rigido.

Era un estratto conto cointestato, datato quattro giorni prima. Lo aprii sotto la luce blu della sveglia digitale sul comodino.

Il saldo iniziale, il primo ottobre, era di diciottomilaquattrocentoventi dollari. Il saldo finale, il ventotto ottobre, era di zero dollari e zero centesimi.

Premetti la mano destra contro lo sterno e avvicinai il foglio al viso. Ogni singolo dollaro era stato trasferito altrove con due bonifici firmati da David.

Rimisi il foglio nella giacca e strinsi forte la chiave d’ottone nel palmo destro.

Dov’erano finiti i diciottomila dollari, prima della scadenza del mutuo di venerdì?

L’ufficio postale di Oak Creek odorava di polvere di carta e vecchi termosifoni quando entrai dalle doppie porte alle dieci del mattino seguente.

La parete di cassette postali di metallo si estendeva lungo uno stretto corridoio laterale, oltre lo sportello della hall. La cassetta 412 si trovava quattro file sopra il fondo.

Infilai la chiave d’ottone nella piccola serratura e la girai verso destra. Scattò, ma prima che potessi aprire lo sportellino, una mano robusta si posò sul telaio di metallo.

Tom, l’impiegato dall’altra parte del vetro, era accanto a me, il mento abbassato.

«Posso aiutarla con quella cassetta, signora?» chiese Tom.

«Ho la chiave», dissi.

Tom non tolse la mano dalla cassetta. Allungò l’altra e aspettò che gli mettessi la chiave d’ottone sul palmo.

«Questa cassetta è intestata a un’altra persona», disse Tom. «Lei non compare sulla scheda delle firme della 412.»

«Mio marito ha il contratto di affitto», dissi.

«Il titolare principale di questa cassetta non è un uomo», disse Tom.

Si infilò la chiave nella tasca della camicia blu scuro e tornò verso lo sportello principale.

Chi aveva indicato David come titolare principale di quella cassetta?

Il vecchio riscaldamento della mia Buick scassata batteva tre colpi sotto il pianale ogni volta che mi fermavo a un semaforo rosso sulla via del ritorno.

Sarah era seduta al tavolo della cucina quando entrai dalla porta sul retro, quella del portico. Stava sistemando due flaconi di vitamine prenatali sul piano in formica.

«In farmacia costavano ventidue dollari», disse Sarah, facendo tintinnare le chiavi dell’auto nella tasca della giacca. «Mettili nell’armadietto prima che ti chieda lo scontrino.»

Non aprii l’armadietto. Tirai fuori dalla tasca del cappotto il mazzo di scorta delle chiavi della Buick, aprii il barattolo di ceramica della farina accanto ai fornelli e ci gettai dentro le chiavi.

«Perché stai seppellendo le chiavi della macchina nella farina?» chiese Sarah.

«Perché ieri ha tolto il mio mazzo di scorta dal gancio in corridoio», dissi.

«Ti sta limitando la libertà di movimento, Clara», disse Sarah. Indicò il barattolo della farina con l’indice. «Devi chiamare un avvocato, oggi.»

«Prima controllo i registri della posta», dissi.

«Non ti lascia niente da controllare», disse Sarah. Prese la borsa e si strinse il cappotto di lana sulle spalle. «Controlla le scarpe prima di cena.»

«Perché le scarpe?» chiesi.

Sarah non rispose. Uscì e andò verso l’auto senza voltarsi a guardare la finestra della cucina.

David arrivò a casa alle sei e cinque. Posò la valigetta di pelle sul tappeto dell’ingresso e andò dritto in sala da pranzo senza togliersi il cappotto.

Stavo apparecchiando due piatti di porcellana blu accanto ai bicchieri d’acqua.

David si sedette a capotavola. Non toccò la forchetta. Appoggiò la mano destra sul piano lucido di vetro e cominciò a battere la fede d’oro contro la superficie.

*Tic. Tic. Tic.*

«Dove hai portato la Buick stamattina?» chiese David. La sua voce era appena più forte di un respiro.

«Sono andata in farmacia a prendere delle vitamine», dissi.

«Hai fatto il giro lungo», disse David. Smise di battere l’anello e appoggiò la mano piatta sul vetro. «Il chilometraggio annotato sul foglio nel vano portaoggetti è di diciannove miglia superiore a quello di ieri.»

«Ho sbagliato svolta su Oak Creek Drive», dissi.

David si sporse in avanti, oltre il piatto. Abbassò la voce fino a un sussurro che rese lo spazio tra noi piccolo e freddo.

«Farai meglio a stare alla larga dalla Highway Nine, se hai a cuore il nostro bilancio», disse David.

«È solo un negozio», dissi.

David abbatté la mano aperta al centro del tavolo di legno. I bicchieri d’acqua balzarono di due pollici verso sinistra, rovesciando acqua limpida sulle tovagliette.

«Ho detto che starai alla larga dalla Highway Nine», sussurrò David. «Non costringermi mai a ripetere una direttiva finanziaria.»

Si alzò, si asciugò la mano bagnata sui pantaloni e andò nello studio, chiudendosi alle spalle la pesante porta di legno.

Rimasi accanto al tavolo bagnato e premetti la mano destra contro lo sterno.

Tirai fuori dalla tasca del grembiule un piccolo taccuino, annotai l’indirizzo a quattro cifre della casella postale di Oak Creek e piegai il foglio finché non ebbe le dimensioni di un francobollo.

Infilai il foglietto nella scarpa destra, proprio sotto il sottopiede di cuoio.

Il sedile in vinile della Buick di Sarah era freddo attraverso il mio cappotto di jeans, mentre l’orologio digitale sul cruscotto segnava le nove del mattino.

Sarah fece tintinnare le chiavi dell’auto nella tasca destra del cappotto, mentre sedevamo in terza fila nel parcheggio, di fronte all’ingresso di cemento dell’edificio quattro.

«Sei sicura che sia questo l’indirizzo sul tagliando?» chiese Sarah.

«Quattrocentododici Maple Street», dissi, premendo la mano destra contro lo sterno.

«Appartamento 2B.»

Il tagliando era stato infilato nella cartellina di vinile blu che David teneva nascosta nel vano della ruota di scorta nel bagagliaio della Buick, indicata come sede secondaria di fatturazione per un’utenza domestica.

Tre sere prima aveva detto che andava a trovare un cliente della zona a Kenosha, ma il chilometraggio registrato sul contachilometri del viaggio indicava che aveva percorso solo dodici miglia tra andata e ritorno da casa nostra.

Alle nove e sei minuti, la pesante porta a vetri al centro dell’edificio quattro si aprì.

Una donna uscì sul pianerottolo di cemento, con un vivace cappotto rosso al ginocchio sopra un paio di pantaloni neri.

Portava due sacchetti di carta della spesa sotto le braccia; i capelli scuri erano tirati all’indietro e fermati con una molletta sulla nuca.

«La riconosci?» sussurrò Sarah, sporgendosi sul volante.

«No», dissi.

Aveva qualche anno più di me e camminava con una disinvolta postura un po’ curva, familiare.

Fece passi brevi e rapidi, diretta a una berlina argentata parcheggiata tre posti più in là.

Posò i sacchetti di carta sul freddo asfalto, sbloccò il bagagliaio e li sistemò dentro con gesti esperti ed efficienti.

Al portachiavi aveva una chiave di ottone appesa a un anello di plastica blu acceso, identica per forma alla chiave della casella postale nascosta nella mia scarpa destra.

«Scendiamo e le parliamo?» chiese Sarah.

«Non ancora», dissi.

Presi dalla borsa una matita corta e annotai la targa sul retro di una vecchia ricevuta della spesa.

Targa del Wisconsin, cinquecentoventisette, Victor, Sam, X-ray.

«Sembra che viva qui a tempo pieno», disse Sarah, guardando la berlina argentata mettersi in moto.

«Fuori dall’appartamento 2B c’è uno zerbino verde di benvenuto», dissi.

«L’ho visto attraverso la vetrata dell’atrio quando siamo passate davanti alle cassette della posta, venti minuti fa.»

La berlina argentata uscì in retromarcia dal parcheggio; il tubo di scarico riversò una densa nube bianca nella frizzante aria autunnale, poi l’auto svoltò a sud verso la strada principale.

Alle undici del mattino, Sarah imboccò con la Buick il tratto a quattro corsie della Highway Nine.

L’insegna al neon blu e gialla del grande discount svettava sopra i pini sul lato destro della strada.

David mi aveva proibito categoricamente di svoltare su quella strada, dicendo che il negozio era sporco, caotico e attirava gente volgare.

Sarah rallentò mentre ci avvicinavamo all’ampio ingresso asfaltato, mantenendoci in movimento sulla corsia di destra.

Vicino al reparto giardinaggio all’aperto, un uomo enorme spostava pesanti pallet di legno accanto alla banchina di carico aperta.

Indossava un gilet arancione ad alta visibilità, teso sulle spalle che sembravano larghe quasi tre piedi.

Una folta barba rossa e incolta gli arrivava fino al petto, risaltando contro i grigi blocchi di cemento della parete del negozio alle sue spalle.

Afferrò con entrambe le mani un pesante pallet di quercia e lo sollevò dalla pila come se non pesasse più di una scatola di cartone.

«Guarda quanto è grosso quell’uomo», disse Sarah, sfiorando i freni per farci passare lentamente.

«Sembra capace di tirare fuori dal fango un albero abbattuto a mani nude.»

Lo guardai impilare un terzo pallet, con gli ampi scarponi da lavoro ben piantati sul pavimento di cemento macchiato d’olio della baia di carico.

Aveva braccia grosse come tronchi d’albero, coperte di peli rossi che catturavano la luce intensa del sole di metà mattina.

«David mi ha detto che in quel negozio non lavora nessuno di rispettabile», dissi.

«David mente per impedirti di vedere quello che hai proprio davanti agli occhi», disse Sarah.

Premette l’acceleratore e ci riportò senza scosse nel flusso principale del traffico diretto verso la città.

All’una del pomeriggio eravamo sedute in un piccolo tavolo quadrato, in fondo a un angolo tranquillo di una tavola calda, a due miglia dal confine della contea.

Disposi tre foglietti di carta sul tavolo di formica, tra la mia tazza di tè e quella di caffè di Sarah.

«Ieri sera, mentre ero al piano di sopra nella camera degli ospiti, al telefono ha accennato ai documenti del mutuo», dissi.

«Quali documenti?» chiese Sarah.

«Il secondo mutuo sulla nostra casa», dissi.

«Ha detto al funzionario dei prestiti, al telefono in vivavoce, che tutto doveva essere firmato e depositato entro venerdì 12.»

«Mancano solo nove giorni», disse Sarah, posando la tazza di caffè con un colpo secco sul spesso piattino bianco.

«Nove giorni», dissi, recitando la data esatta che avevo annotato sul taccuino.

«Venerdì 12, alle cinque del pomeriggio.»

«A quanto ammonta il prestito?» chiese Sarah.

«Quarantottomila dollari», dissi.

La mia voce rimase piatta e uniforme, ma premetti la mano destra contro lo sterno per calmare il dolore sordo e opprimente che sentivo dietro le costole.

«Se firmi quel documento, Clara, il tuo credito immacolato sarà legato a un debito di quarantottomila dollari che non puoi ripagare da sola.»

«Lo so», dissi.

«Martedì ha prelevato tutti i ventiduemila dollari dal nostro conto di risparmio cointestato, e ora ha bisogno che il prestito venga approvato prima che il revisore chiuda i libri contabili.»

«Che cosa succede se gli dici di no quando ti porge la penna?» chiese Sarah.

«Non accetterà un no come risposta», dissi.

«Non lo fa mai.»

Sarah fece tintinnare le chiavi della macchina nella tasca del cappotto, la mascella serrata mentre guardava il calendario sullo schermo del telefono.

«Allora dobbiamo scoprire chi è quella donna con il cappotto rosso prima che arrivi venerdì», disse.

«Ha a che fare con i soldi», dissi.

«Ne sono sicura.»

Alle otto di sera, la casa era silenziosa, a parte il basso ronzio del frigorifero nell’angolo.

David era in piedi al bancone della cucina, con la camicia bianca elegante, e sciacquava i piatti della cena sotto un getto costante di acqua calda.

La fede d’oro gli picchiettava ritmicamente contro il bordo di vetro di un’insalatiera mentre la strofinava con una spugna verde.

Tac, tac, tac contro il vetro.

Ero seduta al tavolo di laminato della cucina con il tavolino da grembo, fingendo di mettere in ordine le bollette dell’acqua e della luce di ottobre.

«Stamattina il lavoro ti ha portato nella zona sud della città?» chiesi con noncuranza, mantenendo un tono leggero.

David non si voltò, ma il rumore ritmico della spugna cessò all’istante.

«Fino a mezzogiorno ho avuto una riunione trimestrale dopo l’altra alla sede centrale di Milwaukee», disse.

«Mi è sembrato di vedere un’auto come la tua vicino a Maple Street, verso le nove», dissi.

L’acqua del rubinetto continuò a scorrere nel lavello, riempiendo la cucina del profumo caldo e intenso del detersivo per i piatti.

«Sono stato tutta la mattina in una sala riunioni al quinto piano», disse, abbassando la voce fino a quel sussurro piano e piatto che usava quando si sentiva in trappola.

«È stato strano», dissi piano, lisciando l’angolo di una bolletta della luce.

«Una donna con un cappotto rosso è uscita dall’edificio quattro ed è andata via a bordo di una berlina argentata.»

David si voltò lentamente verso di me, allontanandosi dal lavello.

Mi fissava senza battere ciglio, sotto la luce gialla e cruda della plafoniera.

«Che cosa ci facevi a Maple Street, Clara?» sussurrò.

«Sarah doveva lasciare un sacco di vecchi vestiti in un contenitore per le donazioni lì vicino», dissi, tenendo le mani perfettamente immobili sul tavolo di legno.

David fece due passi verso il tavolo, fermandosi appena fuori dal cerchio di luce.

Allungò una mano nel lavello e prese un pesante piatto piano di ceramica bianca che galleggiava nell’acqua saponata.

Lo tenne fra le mani, stringendo i bordi lisci di porcellana finché le nocche non gli diventarono bianche.

«Ti ho detto dov’ero», sussurrò.

«Non chiedermi mai più dei miei viaggi di lavoro», disse.

Unì le mani con uno scatto improvviso e violento, spezzando il grosso piatto di ceramica in due, dritto al centro.

Il fragore secco risuonò nel piccolo spazio chiuso della cucina come uno sparo.

Non lasciò cadere subito i pezzi; tenne in pugno le metà frastagliate, le braccia leggermente tremanti per lo sforzo.

Poi scagliò entrambi i pezzi nel lavello con un forte tonfo nell’acqua, schizzando acqua saponata sul pavimento di linoleum.

Si asciugò le mani bagnate con uno strofinaccio, lo buttò sul bancone e uscì nel corridoio buio senza dire una parola.

Rimasi immobile al tavolo, ascoltando i suoi passi pesanti salire le scale ricoperte di moquette verso la camera da letto.

Nel lavello, i due pezzi frastagliati del piatto di ceramica rotto giacevano quieti sotto la schiuma bianca.

David non si offrì di aiutarmi a pulire i cocci di ceramica nel lavello. Si asciugò le mani con uno strofinaccio blu, prese la sua valigetta di pelle e uscì in garage senza dire una parola.

Domenica mattina, alle nove, ci accompagnò in macchina alla piccola casa di mia madre Helen, a West Allis, per fare colazione. Portava una scatola bianca della pasticceria piena di dolci alle ciliegie; li posò sul tavolo da cucina a fiori di mia madre e mi scostò una sedia con cortese eleganza.

Mia madre posò la caffettiera di vetro e gli sorrise. «Hai l’aria stanca, David. Il lavoro in sede ti tiene occupato anche nei fine settimana?»

«È stato un mese impegnativo all’ufficio regionale, Helen», disse David, sedendosi e lisciandosi la cravatta di seta. «E Clara sta subendo molto stress fisico per via del bambino.»

Premetti la mano destra contro lo sterno e guardai mia madre dall’altra parte della tovaglia di pizzo.

«Mamma», dissi, «martedì David ha trasferito quattromila dollari dal nostro conto corrente principale. E ieri ho trovato nella sua giacca una chiave di una casella postale a Greenfield.»

Mia madre si immobilizzò, con il cucchiaino del caffè sospeso a metà strada dalla tazza. «Clara, di cosa stai parlando?»

«Mi ha detto che non potevamo permetterci ventidue dollari per le mie vitamine prenatali», dissi, alzando la voce. «Mi ha rimproverata per aver comprato del succo d’arancia fresco, ma nasconde una casella postale intestata a un nome che si rifiuta di spiegare.»

David sospirò piano, con aria paziente, e scosse la testa, posando sulla mia mano un palmo caldo.

«Le vengono in mente queste idee assurde, Helen, sono gli ormoni», disse David con naturalezza. «Il mese scorso il medico ci ha avvertiti che gli sbalzi d’umore sono molto comuni nel secondo trimestre.»

«Non ho sbalzi d’umore», dissi, sfilando la mano da sotto la sua. «Chiedigli di mostrarti l’estratto conto cointestato di martedì.»

«Clara», disse mia madre, con un tono sempre più duro e di rimprovero. «Tuo marito lavora sessanta ore alla settimana per garantire una vita sicura a mio nipote. Non dovresti rovistare nelle tasche del suo cappotto come un’adolescente sospettosa.»

«Mamma, ti prego, ascolta quello che ti sto dicendo», dissi.

«No, ascolta tu me», ribatté mia madre, posando il cucchiaio sul piattino con un clangore secco. «Hai trentun anni e sei incinta. Devi riposarti, smetterla di attaccare inutili discussioni sulle spese di casa e lasciare che David gestisca i soldi della famiglia.»

David le rivolse un sorriso discreto, colmo di gratitudine. «Grazie, Helen. Voglio solo che resti tranquilla e si prenda cura della sua salute.»

Mia madre gli diede un buffetto approvante sul braccio, lasciandomi seduta in silenzio a un’estremità del tavolo.

Alle due del pomeriggio eravamo di nuovo nel salotto della nostra casa di periferia a Oak Creek.

David si sedette sul bordo della poltrona di pelle scura, estrasse lo smartphone dal taschino della camicia e toccò tre volte lo schermo di vetro. Posò il telefono proprio al centro del tavolino di vetro tra noi e attivò il vivavoce.

La linea squillò due volte, poi rispose una voce registrata. «Grazie per aver chiamato First Federal. Inserisca il numero di conto di dodici cifre oppure resti in linea per parlare con il servizio clienti.»

David digitò i numeri sul tastierino, premendo il vetro con il pollice con una forza deliberata.

«Assistenza clienti First Federal, sono Marcus», risuonò dall’altoparlante la voce di un giovane. «Come posso aiutarla oggi, signor Miller?»

«Devo segnalare una carta di debito secondaria non autorizzata sul mio conto corrente principale», disse David. La sua voce era del tutto piatta e calma.

Mi sporsi in avanti sui cuscini del divano. «David, che cosa stai facendo?»

Alzò la mano sinistra, puntandomi dritto contro l’indice, e batté due volte la pesante fede nuziale d’oro sul piano del tavolino di vetro. Tic. Tic.

«La carta termina con quattro-zero-due-otto», disse David al rappresentante al telefono. «È intestata a Clara Miller. Voglio che venga annullata definitivamente, immediatamente.»

«Posso procedere subito con l’annullamento», disse l’operatore. «Il titolare della carta secondaria è presente per autorizzare la rimozione dal profilo?»

«Sono l’unico titolare principale di questo conto aziendale per l’accredito dello stipendio», disse David, fissandomi negli occhi dall’altra parte del tavolino di vetro. «Lei non ha potere di firma sui fondi principali. Annulli la carta.»

«Certamente, signore», rispose l’operatore dopo una breve pausa. «La carta quattro-zero-due-otto è stata disattivata e rimossa definitivamente dal nostro sistema informatico.»

«Può prelevare contanti presso una filiale locale?» chiese David.

«Non senza un’autorizzazione scritta del titolare principale», disse il rappresentante. «Da oggi, alle due e quindici, la sua carta è stata completamente disabilitata nel nostro sistema.»

«Grazie», disse David, e chiuse la chiamata con un solo tocco del pollice.

Infilò di nuovo il telefono nel taschino della camicia, si alzò dalla poltrona e mi guardò dall’alto senza dire altro.

Alle quattro guidai la mia vecchia Buick dall’altra parte della città, fino all’appartamento al terzo piano di mia sorella Sarah, in Maple Street.

Sarah, trent’anni, mi aprì la porta di casa con in mano un cesto di plastica pieno di asciugamani piegati. Mi bastò un’occhiata per capire che aveva notato la mia faccia; posò il cesto sul bancone laminato della cucina e si infilò le mani nelle tasche del cardigan, facendo tintinnare le chiavi dell’auto.

«Siediti», ordinò bruscamente. «Smettila di restare sulla soglia come un’estranea.»

Mi sedetti al suo piccolo tavolo da cucina e appoggiai le mani sulle ginocchia. «Ha chiamato la banca dal tavolino del salotto e ha annullato la mia carta di debito in vivavoce.»

«Quanti contanti hai in borsa, adesso?» chiese Sarah.

«Sedici dollari», dissi. «E quarantasette centesimi.»

«Stasera sgombero la mia stanza da cucito», disse Sarah, indicando il corridoio stretto alle sue spalle. «Metteremo per terra il materasso singolo in più.»

«E il bambino?» chiesi, portandomi una mano sullo sterno. «La scatola della culla è ancora nel suo garage.»

«Domani porta qui la scatola della culla», disse Sarah con voce ferma e decisa. «La monteremo nell’angolo, proprio accanto ai miei contenitori di stoffa.»

«Sarah, se lo lascio, mi chiuderà fuori di casa per sempre», dissi. «Ha passato la mattinata a convincere mia madre che sto perdendo la testa per colpa degli ormoni.»

«Lascia che racconti a Helen tutte le bugie che vuole», disse Sarah. Le chiavi dell’auto tintinnarono più forte nella sua tasca mentre faceva due passi verso di me. «La mamma è cieca quando si tratta di uomini dal millenovecentottantadue. Vieni a stare qui appena le cose si mettono male.»

«Se me ne vado, verrà a cercarmi qui?» chiesi.

«Può provarci», disse Sarah.

Quando alle sei di quella sera riportai la Buick nel nostro vialetto, la luce del portico era completamente spenta e il sole era tramontato dietro i pini dei vicini.

Tre grandi sacchi neri di plastica erano impilati sui gradini di cemento bagnati, proprio davanti alla porta d’ingresso.

Parcheggiai l’auto sulla parte ghiaiosa del vialetto, lasciai il motore acceso con i fari puntati sul portico e salii i tre gradini di legno.

Mi chinai e tirai il cordoncino giallo del sacco in cima. Dentro c’erano il mio cappotto premaman invernale, quattro paia di pantaloni elasticizzati, le mie scarpe basse di pelle e tre ecografie incorniciate della visita delle dodici settimane.

Allungai la mano verso la maniglia d’ottone della porta d’ingresso, ma prima che le dita toccassero il metallo freddo, scattò il chiavistello interno.

La pesante porta di quercia si socchiuse di tre pollici, arrestandosi di colpo contro la catenella di sicurezza in ottone.

Nella fessura apparvero l’occhio destro di David e il profilo affilato della sua mascella.

«Sei uscita di casa senza permesso dopo le due», sussurrò David. Parlava così piano che dovetti avvicinare la testa per sentirlo sopra il motore al minimo della Buick.

«David, la cartella con il piano del parto e i farmaci per la pressione sono ancora sul comodino», dissi, premendomi con forza il palmo sul petto.

«Puoi portare i tuoi sacchi di plastica all’appartamento di tua sorella», sussurrò attraverso la fessura. «Stanotte non dormirai sotto questo tetto.»

«Questa è casa mia», dissi, con la voce che si spezzava nell’aria fredda. «Il mio nome è sulla domanda di affitto.»

«Il tuo nome non è sull’atto di proprietà», sussurrò piano. «E il tuo buon punteggio creditizio non ti serve a niente senza la mia firma principale sui conti.»

«Ti prego, apri la porta», implorai. «Qui fuori ci sono trentotto gradi.»

«Tornerai quando sarai pronta a smettere di fare domande su Greenfield», sussurrò David. «E quando sarai pronta a firmare qualsiasi documento legale ti metta davanti.»

Spinse lentamente la porta di quercia fino a chiuderla. La pesante catena di ottone ricadde contro lo stipite e il chiavistello scattò nel telaio con un colpo secco, definitivo.

Rimasi a lungo sul portico di cemento umido, mentre il freddo vento della sera faceva sbattere le foglie secche nella grondaia di alluminio sopra la mia testa.

Afferrai il primo sacco nero di plastica per i laccetti gialli e lo trascinai giù per i tre gradini di legno.

La plastica pesante strisciò sulla ghiaia lungo il bordo del vialetto, producendo un forte rumore di strappo.

Aprii il bagagliaio della mia Buick, sollevai il sacco pesante oltre il paraurti arrugginito e lo spinsi oltre la ruota di scorta.

Tornai sul portico, presi gli altri due sacchi neri e li trascinai fino alla macchina, uno alla volta.

Passai dieci minuti a caricare i pesanti sacchi neri nel bagagliaio buio della mia vecchia Buick, poi abbassai il coperchio e lo chiusi a chiave.

Sbatté il bagagliaio della Buick e mi misi al volante. Il traffico mattutino sull’Interstate Ninety Four era una scia indistinta di gas di scarico. Guidai dritta all’indirizzo che Sarah aveva trovato nell’elenco telefonico locale.

Vance aveva il suo studio legale in un centro commerciale di mattoni a un solo piano, ai margini della città. Il suo ufficio era incastrato tra un supermercato chiuso e un gommista discount. Sulla porta a vetri, le lettere dorate col suo nome avevano gli angoli scollati.

Dentro, l’aria odorava di caffè stantio e carta vecchia. Vance sedeva dietro una scrivania di metallo, coperta da torri traballanti di cartelle color manila marrone.

Posai sul sottomano verde l’estratto conto stampato e la fotografia della chiave della cassetta postale. La mano destra mi salì al petto e si appiattì sullo sterno. L’osso sembrava rigido.

«Martedì ha prelevato quattromila dollari», dissi. «E sul conto cointestato non è rimasto assolutamente nulla.»

Vance si abbassò gli occhiali da lettura sul naso e prese l’estratto conto. Era un uomo corpulento, con i capelli grigi che si diradavano sulla sommità del capo.

«La gente pensa che l’abbandono finanziario sia solo una brutta giornata in un matrimonio», disse Vance. «Nel Wisconsin, svuotare un conto coniugale prima di chiedere il divorzio costituisce una chiara violazione del dovere fiduciario. Statuto sette sei sei punto uno cinque. È un illecito civile, proprio come un tamponamento.»

Si tolse del tutto gli occhiali. Si sfilò dal colletto una cravatta di seta rossa e pulì le lenti.

«Deve mettere subito al sicuro il suo rapporto di credito», disse Vance. «Quando un coniuge prosciuga le riserve di denaro, di solito le sostituisce con debiti nascosti. Dobbiamo vedere a cos’altro è legato il suo nome.»

Vance aprì un grosso portatile. Lo schermo proiettò una luce azzurro pallido sulle sue nocche.

«Conosce il suo numero di previdenza sociale?» chiese Vance.

«Lo ricordo a memoria», risposi.

Pronunciai le nove cifre. Vance digitò lentamente con gli indici, premendo il tasto Invio con un forte clic.

La stampante laser nell’angolo si mise in funzione e sputò fuori tre pagine. Vance le raccolse e aggrottò la fronte.

Ricominciò a pulirsi gli occhiali. La seta rossa scivolò sulle lenti con movimenti circolari lenti.

«È in corso una richiesta di seconda ipoteca a suo nome», disse Vance. «Per ottantaduemilacinquecento dollari. È stata avviata quattordici giorni fa.»

La mia mano premette più forte contro lo sterno.

«Non ho mai firmato per un prestito», dissi.

«La banca ha registrato una firma digitale», disse Vance. «E una copia cartacea autenticata da un notaio è in attesa del perfezionamento finale. Il pagamento verrà effettuato venerdì prossimo.»

Venerdì dodici. La scadenza su cui David continuava a insistere.

«Non può chiedere un prestito ipotecando la casa senza la mia firma autografa su un atto di rinuncia alla proprietà», dissi. «La casa era intestata a me già prima del matrimonio.»

«Può farlo se la falsifica», disse Vance. «O se la costringe a firmarne uno.»

Vance mi accompagnò lungo uno stretto corridoio tappezzato fino alla sala riunioni in fondo. Ci sedemmo a un tavolo rotondo con una superficie che imitava le venature del legno.

«Dovrò pagare quegli ottantaduemilacinquecento dollari?» chiesi.

Vance distese il rapporto di credito stampato e ne lisciò le pieghe.

«Una firma ottenuta con la coercizione è priva di consenso legale», disse Vance. «Secondo il diritto contrattuale, un atto di rinuncia alla proprietà firmato sotto costrizione documentata è nullo. Il documento diventa del tutto privo di valore non appena l’inchiostro si asciuga, purché esista una denuncia alla polizia della minaccia.»

«Non mi minaccerebbe mai davanti a un testimone», dissi. «È troppo prudente.»

«Allora si rifiuti di firmare», disse Vance. «E documenti esattamente cosa fa quando gli dice di no.»

Guardai la data stampata nell’angolo superiore del rapporto. Mancavano solo tre giorni al dodici.

«Giovedì ha portato a casa una grossa busta color manila», dissi. «La tiene chiusa a chiave nell’archivio metallico in garage. Dev’essere l’atto falso.»

«Le serve quel documento», disse Vance. «Senza il documento cartaceo, la banca darà seguito alla richiesta digitale. Una volta che il denaro sarà stato trasferito, ci vorranno anni per annullare la frode.»

La mia mano rimase incollata al petto. Il bambino si mosse in basso nella pancia, un lieve fremito contro l’osso dell’anca.

«Non posso rientrare in quella casa», dissi. «Ha messo i miei vestiti premaman in sacchi neri della spazzatura e li ha lasciati fuori.»

«L’ha chiusa fuori per affermare il proprio controllo», disse Vance. «Gli serve la sua firma entro venerdì per far sembrare legittima la falsificazione. Si aspetta che torni strisciando, supplicandolo di darle un riparo, pronta a firmare qualsiasi cosa le metta davanti.»

Vance intrecciò le mani sul rapporto di credito.

«Se vuole ripulire il suo nome in tempo, deve mettere al sicuro quei documenti», disse. «E deve farlo prima di venerdì.»

Uscii sotto il sole splendente di mezzogiorno. L’asfalto nero irradiava calore attraverso le suole delle mie scarpe di tela. Sarah mi aspettava al posto di guida della mia vecchia Buick.

Aprii la pesante portiera del passeggero e mi infilai dentro. Il sedile di vinile screpolato mi bruciava il retro delle gambe.

«Racconta tutto dall’inizio», disse Sarah.

Fece tintinnare in tasca, sulla destra, le mie chiavi di scorta dell’auto. Il metallo urtò rumorosamente contro le sue monetine.

«David ha acceso una seconda ipoteca», dissi. «Ottantaduemilacinquecento dollari. Gli serve che firmi un atto di rinuncia alla proprietà entro venerdì per ottenere i soldi.»

Sarah strinse il volante. Le nocche le sbiancarono contro la plastica sbiadita.

«Chiama subito la polizia», disse Sarah. «Di’ loro che ha falsificato la richiesta.»

«L’avvocato ha detto che la banca tirerà dritto, a meno che io non abbia l’atto originale», dissi. «David ha chiuso a chiave la copia cartacea in garage. Se vado alla polizia a mani vuote, David la farà a pezzi e dirà che mi sono inventata tutto.»

Fissai un bicchiere di carta di un fast food, abbandonato, che rotolava sul marciapiede.

«Devo tornare a casa», dissi.

Sarah si voltò verso di me con tutto il corpo. Le chiavi nella sua tasca tacquero.

«Non ti venga neanche in mente», disse Sarah. «Starai nella mia stanza degli ospiti. Non dormirai sotto lo stesso tetto di quell’uomo.»

«Se non recupero quel documento, mi ritroverò con un debito di ottantaduemila dollari», dissi. «Mi pignoreranno lo stipendio finché questo bambino non andrà alle superiori.»

«Ha rotto un piatto di ceramica nel lavandino», disse Sarah. «La situazione sta degenerando.»

Sarah si sporse e girò la chiave nel quadro. Il vecchio motore tossì due volte, poi si assestò in un borbottio irregolare. La ventola del riscaldamento vibrava dietro il cruscotto.

«Devi solo fare la moglie obbediente per altri tre giorni», disse Sarah. «Entra, chiedigli scusa, trova la cartella e vattene.»

Guardai un gabbiano beccare una patatina vicino al tombino arrugginito.

«Lasciami all’ingresso del quartiere», dissi. «Il resto lo faccio a piedi.»

Il sole stava tramontando dietro le querce spoglie quando risalii il vialetto di casa. I miei sacchi neri dell’immondizia erano ancora esattamente dove li aveva lasciati, sul portico di cemento. La plastica era calda al tatto.

Rimasi davanti alla pesante porta di quercia per tre minuti interi. Sopra di me, la luce gialla del portico si accese, tremolando.

Allungai la mano e suonai il campanello.

Dall’interno, sul pavimento di legno duro, risuonarono dei passi. Lo spioncino di ottone si oscurò quando un’ombra gli passò davanti. Scattò il chiavistello, ma la porta non si aprì.

Afferrai la maniglia di ottone e spinsi. La porta si socchiuse quel tanto che bastava a rivelare David nell’ingresso in penombra.

Indossava pantaloni eleganti grigi e una camicia bianca impeccabile. Teneva nella mano sinistra un bicchiere di cristallo colmo d’acqua e ghiaccio.

«Credevo preferissi dormire in macchina», disse David.

Tenni le mani distese lungo i fianchi. Mi costrinsi ad abbassare le spalle e il mento.

«Mi sbagliavo», dissi. «Non avrei dovuto chiederti dei viaggi di lavoro.»

David bevve un sorso d’acqua con calma. Abbassò il bicchiere e batté la fede d’oro contro il bordo. Il metallo produsse un tintinnio secco e ritmato sul cristallo.

«Sei mia moglie», disse David. «Vivi a casa mia. Rispetti le mie regole.»

Si avvicinò alla soglia. L’odore del suo costoso collutorio alla menta piperita mi investì il viso.

«Lo so», dissi. «Mi dispiace.»

Si chinò verso di me, finché le sue labbra non furono a due centimetri dal mio orecchio.

«Non osare mai più mettermi in imbarazzo davanti a tua madre», sussurrò David.

«Non succederà», dissi.

La mano mi prudeva dalla voglia di salire al petto, ma la tenni incollata alla coscia. Fissai il terzo bottone della sua camicia.

«Voglio solo che abbiamo abbastanza soldi per il bambino», dissi.

David smise di battere il bicchiere. Inclinò la testa e mi studiò il viso nella pallida luce gialla del portico.

«Alle finanze ci penso io», disse David. «Non devi preoccupare quella tua bella testolina con i numeri.»

Guardò oltre la mia spalla, verso i sacchi neri dell’immondizia sul cemento.

«Porta dentro la tua spazzatura», disse.

David fece un passo indietro e sbloccò lentamente il secondo chiavistello. Aprì del tutto la pesante porta di quercia e mi fece cenno di entrare nel corridoio buio.

Gli passai accanto; la punta della scarpa sinistra si impigliò nel piccolo tappeto intrecciato vicino all’attaccapanni. Non disse una parola mentre chiudeva a chiave il pesante chiavistello alle mie spalle con due scatti secchi.

La casa rimase silenziosa per tutta la notte. L’aria in camera da letto era così fredda che dormii completamente vestita, sotto due coperte pesanti. Alle sette del mattino seguente, il ricco profumo di burro fuso e sciroppo d’acero caldo riempiva tutta la cucina.

David era ai fornelli a gas, con una camicia bianca impeccabile, e girava i pancake al latticello nella nostra padella di ferro nera. Posò un bicchiere alto di succo d’arancia sul piano laminato, proprio accanto alla mia mano destra.

«Ne ho fatti in più», disse, posando la spatola di metallo con un lieve tintinnio contro il bruciatore. «Devi mantenerti in forze per il terzo trimestre.»

Appoggiai la mano destra piatta sullo sterno e lo guardai versare lo sciroppo d’acero in una piccola brocca di porcellana bianca.

«David, a proposito del conto in banca…», dissi.

«Ieri ho sbagliato completamente a reagire così», disse, voltandosi con un sorriso caloroso che gli illuminava gli occhi. «Con la ristrutturazione aziendale, il lavoro è stato un vero incubo.»

Mi scostò una sedia di legno e aspettò che mi sedessi prima di prendere posto di fronte a me.

«I quattromila dollari che ho prelevato martedì servivano solo a pagare un revisore aziendale che mi stava bloccando il bonus trimestrale», disse. «Era una normale controversia finanziaria, ma mi ha dato un mal di testa tremendo.»

Prese la forchetta d’argento e tagliò un pezzetto di pancake, intingendolo con cura nella brocca di sciroppo.

«Ora è tutto sistemato, Clara», disse. «Mi dispiace moltissimo essermela presa con te per lo stress del lavoro.»

«Il revisore ha approvato la pratica del tuo bonus?» chiesi.

«Ha dato l’approvazione ieri alle tre», disse David, bevendo un lento sorso del suo caffè nero. «Per quanto riguarda quel conto, siamo completamente a posto.»

Allungò la mano oltre il piccolo tavolo della cucina e mi toccò il dorso della mano destra per due secondi interi.

«Mi assicurerò che questa casa sia del tutto sicura e che le nostre finanze siano in ordine prima che tu entri nel settimo mese», disse.

Presi la forchetta e assaggiai un piccolo boccone di pancake. Era caldo e dolce, preparato proprio come faceva lui quando vivevamo a Milwaukee, all’inizio.

«La donna della filiale mi ha detto che la mia carta di debito principale era stata annullata», dissi piano.

«È stato solo un blocco temporaneo di sicurezza, dovuto al revisore dei conti che ha applicato una normale sospensione alla pratica cointestata», disse, asciugandosi la bocca con un tovagliolo di carta piegato. «Oggi chiamerò Nancy in filiale e farò riattivare la carta.»

Finì il caffè nero in due lente sorsate e si alzò per mettere il piatto di ceramica vuoto direttamente nella lavastoviglie.

«Fai colazione», disse, indicando con un sorriso incoraggiante il mio piatto. «Voglio vederti mangiare di nuovo cibo vero.»

«Oggi vai in ufficio?», chiesi.

«Alle dieci devo passare dalla filiale principale», disse, prendendo il cappotto di lana dallo schienale della sedia nell’ingresso. «Tornerò prima di mezzogiorno.»

Alle undici del mattino, la luce intensa del tardo autunno colpiva il tavolino da caffè di vetro scuro nel soggiorno. David sedeva di fronte a me sulla poltrona di pelle marrone, scorrendo una piccola pila di scontrini bianchi di negozi, presi dal portafoglio di pelle.

Tirò fuori dal portafoglio una banconota nuova da cinquanta dollari e la posò al centro del tavolino di vetro. Picchiettò il suo oro…



