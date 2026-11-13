Grande Fratello Vip, il Bistrot finisce nel caos: Belli e Roncaccia ai ferri corti

Durante l’attività culinaria nella Casa, le tensioni tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno coinvolto anche altri concorrenti. Roncaccia ha poi accusato Belli di averlo spinto.





Durante l’attività culinaria nella Casa, le tensioni tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno coinvolto anche altri concorrenti. Roncaccia ha poi accusato Belli di averlo spinto.





La prova organizzata nella Casa per il Grande Fratello Bistrot è degenerata in una lite fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, alimentando accuse da entrambe le parti e dividendo gli inquilini. Le scene dovrebbero essere mostrate venerdì 13 novembre, durante il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Gli autori avevano richiamato Belli, già eliminato, affidandogli la guida dell’attività. Più tardi, nella notte, Roncaccia ha detto a un concorrente che Belli lo aveva spinto. La fonte riporta questa sua accusa, ma non afferma che sia stata accertata.

L’attività del ristorante, pensata per giovedì 12 novembre e destinata a ospitare invitati speciali, aveva una brigata con compiti prestabiliti. Belli, scelto come executive chef, doveva guidarla. Gli antipasti erano responsabilità di Roncaccia; il servizio spettava a Giulia Provvedi e Alessandro Varsi. A Guendalina Tavassi e Marina La Rosa era stato affidato il lavaggio delle stoviglie, mentre Valeria Marini ricopriva l’incarico di sous chef. Durante il lavoro sono affiorati i primi dissapori: Belli si lamentava dei cestini di formaggio rovinati da Roncaccia e gli ricordava che doveva preparare venti antipasti.

Roncaccia ha contestato i richiami e ha detto che avrebbe fatto una pausa prima di tornare al lavoro. Provvedi è intervenuta dopo essere stata a sua volta rimproverata per aver aiutato il compagno invece di attenersi al compito assegnato. Ha difeso la propria libertà di agire e ha accusato Belli di alzare la voce. Lui le ha chiesto di lasciare la cucina e andare in sala; lei ha rifiutato. Belli ha sostenuto che in un ristorante chi non segue le indicazioni dei superiori può essere allontanato, mentre Provvedi lo ha definito arrogante e gli ha chiesto di abbassare il tono.

L’assenza dello squacquerone, notata mentre si preparavano le piadine, aprì un’altra frattura tra Belli e Roncaccia. Per sostituirlo, Belli propose i fiocchi di latte; Roncaccia reagì prendendo in giro l’idea e lamentando una gestione inadeguata delle provviste. Belli colpì il bancone con la mano e invitò il concorrente a recarsi in giardino, se non era disposto a proseguire il lavoro. In un secondo momento lanciò le piadine sul piano, chiedendogli di tacere e attenersi alle indicazioni dello chef. Roncaccia lo definì incapace. Le urla attirarono gli altri inquilini e lo scontro coinvolse anche i loro rapporti.

Dopo la lite, i concorrenti hanno espresso giudizi diversi sull’atteggiamento di Belli. Valeria Marini si è schierata dalla sua parte e ha suggerito che la produzione potesse avergli assegnato intenzionalmente una funzione da chef molto rigoroso. Marina La Rosa ha rifiutato tale spiegazione: a suo parere, la severità non autorizzava nessuno ad aggredire Alessandro. Più tardi, mentre parlava con Varsi, Roncaccia ha raccontato che Belli lo aveva spinto con forza e ha ribadito che non doveva toccarlo. La ricostruzione presenta l’episodio come una dichiarazione del concorrente, non come un fatto verificato. Per chiarire che cosa sia accaduto, occorre guardare le immagini. Roncaccia ha anche criticato la presenza di Belli nella Casa, ricordando che era già stato eliminato nei giorni precedenti.

Roncaccia ha rimproverato anche Federica Morello, accusandola di aver scherzato con Belli una volta concluso il litigio. Nel parlare con Megan Ria, lei ha sostenuto di aver provato a placare i due senza prendere le parti di nessuno. In seguito, però, ha riferito una dinamica diversa: nella ricostruzione di Morello, Roncaccia avrebbe rivolto insulti e risate a Belli mentre lui usciva dalla stanza, dopodiché lei avrebbe esortato entrambi a calmarsi. Le versioni sull’escalation sono quindi differenti. La fonte riferisce anche che nella Casa si parlava di flirt, dei baci di Roncaccia e Piera Meloni e delle coccole notturne di Megan Ria e Varsi.



