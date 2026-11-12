Pier Silvio Berlusconi difende il Grande Fratello Vip e cita la madre





Il vertice di Mediaset promuove il reality condotto da Ilary Blasi e analizza i dati Auditel della stagione in corso.





Il celebre format di Canale 5 attira costantemente l’interesse generale, spaccando le opinioni pubbliche tra chi contesta la sua solidità e chi ne loda il valore economico. Sotto la guida di Ilary Blasi, la nona stagione avanza tra liti, convivenze forzate e momenti cruciali, finendo al centro del dibattito catodico in seguito alle osservazioni critiche mosse da Selvaggia Lucarelli, la quale ha valutato con cura il percorso della trasmissione nel corso degli appuntamenti autunnali.

Presso il quartier generale brianzolo, il massimo responsabile aziendale ha affrontato la questione respingendo ogni dubbio auditel, etichettando la trasmissione come colonna portante dell’emittenza contemporanea. A sostegno della tesi, il capo d’azienda ha menzionato la propria sfera privata, specificando che la genitrice gradisce sintonizzarsi regolarmente sulle vicende della dimora televisiva traendo diletto e compagnia dal programma. Tale confidenza intima è servita ad illustrare l’efficacia ricreativa che lo show continua quotidianamente ad assicurare a fasce estese e differenti di spettatori sparsi lungo lo Stivale.

I dati auditel sembrano dare ragione alla linea aziendale sostenuta dai vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Nelle prime settimane di programmazione, il reality non ha registrato flessioni allarmanti o crolli inaspettati nella fascia di massimo ascolto serale. La diciassettesima puntata, trasmessa nel corso della serata di lunedì 9 novembre, ha segnato il record stagionale toccando 2.108.000 spettatori con il 18,63% di share complessivo. Nel periodo compreso tra il 25 marzo 2025 e il 10 novembre 2026, la rete ammiraglia del gruppo ha ottenuto una media in prima serata del 16,5%, mentre l’edizione in corso si attesta su una media del 16,41% con circa 1,8 milioni di telespettatori fidelizzati davanti al piccolo schermo.

Paragonando i dati alla precedente annata televisiva emerge una notevole costanza nei riscontri di pubblico. L’ottava edizione, calata il sipario il 19 maggio scorso con la vittoria di Alessandra Mussolini, aveva chiuso al 16,93% di share medio, trainata fortemente dalla puntata conclusiva. Nel mese di marzo 2026, valutando gli ascolti della variante con concorrenti non celebri diretta da Simona Ventura e fermatasi al 14,9%, Pier Silvio Berlusconi aveva rimarcato che i dati andavano letti considerando la profonda trasformazione del mercato TV odierno e la crescente frammentazione dell’offerta mediatica globale.

In quella specifica occasione, la carica apicale del Biscione aveva sottolineato la dura sfida strutturale nel trovare soluzioni adatte a coprire circa cinquanta appuntamenti annuali con ascolti dignitosi e costanti. Pur confessando apertamente che la formula interamente riservata ai volti non noti, da lui fortemente desiderata, non avesse fruttato commercialmente come previsto, la scelta aziendale si è saggiamente indirizzata verso una struttura mista che fonde celebrità e persone comuni. La strategia di programmazione pluriennale appare dunque confermata, restando in attesa di capire se la fase finale saprà potenziare i numeri totali di questa nona stagione.



