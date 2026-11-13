Sebastiano Esposito tira il rigore, Mancini lo richiama: interviene Oriali





Il Ct azzurro ha contestato all’attaccante la decisione di calciare dagli undici metri contro la Francia; Lele Oriali lo ha accompagnato in panchina.





Il rigore sbagliato da Sebastiano Esposito contro la Francia ha preceduto di pochi minuti il vantaggio dell’Italia, poi vittoriosa per 3-1 a San Siro nella quinta giornata di Nations League. L’episodio ha provocato una discussione immediata con Roberto Mancini: il commissario tecnico ha chiesto al giocatore perché avesse calciato lui invece del fratello Pio. La scelta era stata presa in campo, mentre secondo quanto dichiarato da Mancini dopo la partita il rigorista indicato era Pio. Sebastiano ha mandato il pallone alto e a lato, senza modificare il risultato, ancora sull’1-1.

Il penalty era arrivato dopo un fallo in area su Nicolò Cambiaghi. Sebastiano Esposito si è presentato dal dischetto e ha mancato la porta; poco dopo è stato sostituito da Antonio Vergara. Raggiunta la panchina, ha provato a spiegarsi con Mancini, che gli ha contestato con tono severo la decisione. Lele Oriali, presente alle spalle del Ct, si è avvicinato al calciatore e lo ha accompagnato verso gli altri componenti dello staff. Secondo il RACCONTO della fonte principale, i membri della panchina hanno cercato di confortarlo. Il giocatore non ha replicato al rimprovero.

La rete del 2-1 è arrivata grazie a Davide Frattesi, raggiunto dal cross basso di Federico Dimarco, entrato al posto di Cambiaghi. Il gol è maturato dopo il penalty sbagliato da Sebastiano Esposito, che aveva calciato fuori senza superare Maignan. Nel finale Vergara ha procurato alla squadra un secondo rigore: Pio Esposito lo ha segnato, portando il risultato sul 3-1 e firmando la propria doppietta. La Francia aveva sbloccato la gara con Michael Olise, ma Pio aveva ristabilito la parità nel primo tempo.

Con questa rimonta l’Italia ha conquistato la vittoria e raggiunto la Francia a dieci punti nel gruppo A1. La classifica della FIGC collocava inoltre il Belgio a quota nove e la Turchia ancora a zero. Il successo ha lasciato entrambe le nazionali in testa al girone.

Al termine dell’incontro Mancini ha spiegato che il rigorista previsto era Pio Esposito e che i giocatori non avrebbero dovuto decidere sul momento chi tirare. La precisazione chiarisce il motivo della sua reazione in panchina: non si trattava soltanto dell’errore, ma anche del mancato rispetto delle indicazioni stabilite. Dopo il terzo gol, Sebastiano ha provato di nuovo a parlare con l’allenatore, chiedendogli se potesse spiegarsi. Mancini gli ha risposto che ne avrebbero discusso più tardi, senza aprire il confronto in quel momento. La fonte principale riferisce che il calciatore si era avvicinato con il sorriso.

Il successo contro la Francia ha chiuso la quinta giornata della competizione. La partita si è disputata il 12 novembre 2026 al Meazza, davanti a 71.452 spettatori, secondo i dati pubblicati dalla FIGC. Il tabellino federale indica Olise al 10’ del primo tempo, Pio Esposito al 26’, Frattesi al 18’ della ripresa e ancora Pio, su rigore, al 30’. Sebastiano Esposito ha calciato fuori il penalty al 15’ del secondo tempo. L’Italia ha così rimontato lo svantaggio iniziale, senza che l’errore dal dischetto impedisse alla squadra di conquistare i tre punti.

La partita successiva del gruppo era in programma il 15 novembre a Bruxelles: il Belgio avrebbe ospitato l’Italia allo Stadio Re Baldovino, mentre la Francia avrebbe affrontato la Turchia a Bordeaux. La FIGC indicava che un pareggio avrebbe garantito agli azzurri la qualificazione ai quarti; una vittoria avrebbe dato loro il primo posto nel girone. Questi erano gli scenari alla data del 13 novembre 2026. Nel dopopartita Mancini aveva ribadito che la squadra doveva continuare a lavorare e che la posizione in classifica non chiudeva i giochi. Le sue parole sul rigore, riportate da Tuttomercatoweb, confermano che Pio era il rigorista designato.



