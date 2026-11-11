Sondaggi politici 2026: Giorgia Meloni recupera terreno su Elly Schlein e Giuseppe Conte, centrodestra vicino





La nuova rilevazione statistica mostra una riduzione delle distanze tra gli schieramenti politici italiani





Un sondaggio curato da SWG per conto del TgLaT e pubblicato il 9 novembre 2026 rivela recenti mutamenti negli orientamenti politici nazionali. Tra il 4 e il 9 del mese, le risposte di milleduecento adulti maggiorenni mostrano un avvicinamento tra le coalizioni principali. Tale analisi demoscopica presenta un intervallo di tolleranza pari al 2,8 percento, calcolato su una sicurezza del 95 percento. I numeri raccolti segnalano inoltre che il ventinove percento dei votanti potenziali sceglie di non esprimersi oppure rimane incerto sulla propria preferenza elettorale.

Entrando nel dettaglio dei blocchi contrapposti, la coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni segna un incremento dello 0,2 percento, portandosi al 44 percento complessivo. Dall’altra parte, il raggruppamento di centrosinistra fa registrare una flessione dello 0,1 percento, scendendo al 44,9 percento. Questa combinazione di variazioni riduce la distanza tra le due grandi aree a soli 0,9 punti percentuali.

Tra le singole forze politiche che compongono la maggioranza di governo, Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni si attesta al 28,9 percento con una leggera diminuzione dello 0,1 percento, mentre Forza Italia sale al 7,3 percento grazie a un progresso dello 0,1 percento. All’interno dello stesso schieramento, Noi Moderati si posiziona all’uno percento in calo dello 0,1 percento.

All’interno dello schieramento progressista guidato da Elly Schlein si registra una leggera crescita dello zero virgola due percento per il Partito Democratico che si porta così al venti virgola otto percento della preferenze generali. Tale incremento determina una distanza quantificata in otto virgola uno punti percentuali rispetto alle posizioni occupate da Fratelli d’Italia. Questa progressione positiva non basta tuttavia a bilanciare le flessioni accusate dalle restanti forze politiche appartenenti alla medesima coalizione. Rimangono invece perfettamente invariati i dati percentuali relativi al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fermo al dodici virgola sei percento e ad Alleanza Verdi e Sinistra posizionata esattamente al sei virgola due percento.

Considerando invece le restanti forze politiche presenti in Parlamento e nel panorama Pubblico del Paese, Italia Viva si attesta al 2,2 percento. Nel frattempo, Più Europa scende all’1,2 percento registrando una perdita pari allo 0,1 percento rispetto alla precedente indagine demoscopica. Contestualmente, gli altri partiti progressisti arretrano all’1,9 percento cedendo lo 0,2 percento. Tali movimenti evidenziano la situazione delle formazioni minori all’interno del contesto politico nazionale rilevato dall’istituto demoscopico.

Le variazioni descritte mostrano come ogni componente cerchi di consolidare il proprio posizionamento di fronte all’elettorato. Gli osservatori politici evidenziano come tali percentuali, sebbene ridotte, rivestano una certa importanza nella definizione degli equilibri generali tra i vari schieramenti. Il monitoraggio costante permette di cogliere tempestivamente qualsiasi mutamento nelle intenzioni di voto dei cittadini orientati verso queste specifiche opzioni. Rimane comunque centrale il dato complessivo relativo alla quota di elettori indecisi o non orientati, la quale continua a rappresentare un elemento determinante per il Futuro assetto politico del Paese. La situazione rimane pertanto in costante evoluzione in vista delle future rilevazioni statistiche.

Movimenti di un certo peso avvengono nell’area alternativa con il sorpasso della Lega ai danni di Futuro Nazionale. Il partito facente capo a Matteo Salvini sale al 5,7 percento beneficiando di un incremento dello zero virgola due percento, laddove il movimento di Roberto Vannacci cala al 5,5 percento registrando una flessione dello zero virgola tre percento. Contemporaneamente Azione e Spazio Pubblico arriva al 3,2 percento crescendo dello zero virgola uno percento, lasciando le liste minori residue ferme al 2,4 percento. Gli osservatori rammentano come i flussi settimanali restino entro il margine di errore e potrebbero non rappresentare orientamenti di voto definitivi.



