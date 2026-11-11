Cinque trapianti di fegato in trentasei ore compiuti dai medici dell’ospedale Le Molinette

Un’intensa maratona chirurgica nel reparto torinese ha salvato cinque persone grazie a quattro Donazioni e tecniche avanzate





Un’intensa maratona chirurgica nel reparto torinese ha salvato cinque persone grazie a quattro Donazioni e tecniche avanzate





All’interno della struttura piemontese denominata Città della Salute e della Scienza, precisamente nel reparto specializzato dell’ospedale Le Molinette, si è concretizzata una sessione operatoria eccezionale. L’arco temporale compreso fra le otto del trenta ottobre, un venerdì, e le venti del giorno seguente ha visto i clinici ultimare ben cinque sostituzioni epatiche nell’arco complessivo di trentasei ore. Per condurre a termine questa complessa maratona medica sono stati adoperati quattro diversi donativi organici, gestiti mediante metodologie avanzate e grazie al forte Coordinamento tra le varie unità operative.

L’intera attività si è svolta senza alcuna interruzione, mettendo in luce l’elevata capacità operativa del personale sanitario e l’efficienza della rete Regionale di Coordinamento delle Donazioni, che ha permesso di reperire gli organi necessari in tempi rapidi per far fronte alle urgenze cliniche dei pazienti ricoverati. Questa complessa catena di eventi ha richiesto la mobilitazione di decine di professionisti tra chirurghi, anestesisti, infermieri, perfusionisti e coordinatori locali, tutti coordinati dal professor Renato Romagnoli, direttore della struttura ospedaliera specializzata.

Il completamento continuo di questa sequenza di ben cinque casi ad elevata complessità medica in trentasei ore attesta un risultato straordinario per il sistema sanitario Regionale piemontese e per l’intero contesto nazionale. Questa importante maratona chirurgica svoltasi alle Molinette sotto la direzione del professor Renato Romagnoli evidenzia pienamente il ruolo centrale dell’ospedale torinese. La struttura si conferma così un punto di riferimento fondamentale e imprescindibile per i trapianti d’organo complessi, dimostrando straordinarie capacità operative e applicando metodologie innovative nella conservazione dei tessuti.

Tale successo organizzativo e clinico rende merito alla rete Regionale di Coordinamento delle Donazioni e alla stretta sinergia tra i diversi reparti ospedalieri. L’attività ha visto il coinvolgimento diretto di decine di professionisti altamente specializzati, tra cui chirurghi, anestesisti, infermieri, perfusionisti e coordinatori locali, capaci di operare senza alcuna sosta per salvare vite umane in situazioni cliniche particolarmente critiche e delicate.

Venerdì nelle Prime ore della giornata è partito il primo intervento su una donna ligure di quarantaquattro anni, sofferente di una patologia policistica epato-renale e iscritta da oltre un triennio nelle liste d’attesa per un’operazione combinata. I chirurghi hanno asportato una ghiandola epatica malata dal peso superiore a dieci chilogrammi, rimpiazzandola con il graft ricevuto. Il trapianto renale è stato differito al giorno successivo adoperando apparecchiature di perfusione per preservare in sicurezza la funzionalità del rene. La malata ha superato lo snodo più delicato dell’intervento ed è stata collocata in un’Area protetta per la sorveglianza successiva.

Il ciclo chirurgico è continuato per il secondo e il terzo caso sfruttando la tecnica della Divisione epatica, detta anche split liver. Un team ha prelevato un fegato nel Meridione per darlo a un bimbo di tredici chili e ventidue mesi residente a Torino, affetto da epatoblastoma, neoplasia epatica maligna non Comune, reduce da trattamenti chemioterapici presso l’ospedale Regina Margherita. Trattandosi di un organo adulto, i chirurghi lo hanno tagliato. La parte più consistente, tenuta in perfusione per tre ore, è finita sabato nel corpo di una donna torinese di sessantadue anni, colpita da epatocarcinoma e cirrosi da epatite C.

La serie di operazioni si è conclusa con gli ultimi due casi tra sabato mattina e la prima serata. La quarta paziente è una ragazza di ventiquattro anni del Pinerolese, affetta da epato-colangite autoimmune e in attesa da più di un anno, che ha ricevuto un quarto fegato prelevato in Piemonte. Infine, sabato pomeriggio è stato trattato un uomo di cinquantotto anni con cirrosi post-epatite C ed epatocarcinoma, già sottoposto in precedenza a radioembolizzazione.

Al termine della maratona sanitaria, Livio Tranchida, massimo responsabile gestionale della Città della Salute e della Scienza di Torino, ha inteso rimarcare la straordinaria polifunzionalità e l’altissimo livello internazionale della struttura ospedaliera. Il manager ha posto l’accento sul valore della cooperazione tra gli operatori e ha rivolto un particolare ringraziamento ai donatori insieme alle rispettive famiglie. Attualmente tutti e cinque i malati si trovano ricoverati nel reparto di Area Semintensiva Chirurgica del Centro Trapianti Fegato e le loro condizioni mostrano un costante miglioramento clinico.



