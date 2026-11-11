Inchiesta choc su Pierluigi Diaco: le testimonianze inedite dei concorrenti di BellaMà





Una nuova pubblicazione giornalistica analizza le dinamiche all’interno della trasmissione televisiva guidata dal conduttore





Una recente inchiesta giornalistica pubblicata all’interno di una nota newsletter ha acceso i riflettori sulle modalità operative del programma televisivo trasmesso sul secondo canale nazionale. Al centro del resoconto figurano diverse testimonianze raccolte tra ex partecipanti e collaboratori della trasmissione guidata da Pierluigi Diaco. Il lavoro d’indagine descrive un contesto caratterizzato da tensioni, toni molto accesi e presunte pressioni psicologiche esercitate nei confronti del cast artistico durante le fasi di preparazione e registrazione degli episodi.

Tra le voci raccolte spicca quella di una partecipante, indicata con il nome di fantasia di Vanessa, che ha trascorso diversi mesi all’interno del format. Secondo quanto emerso dal suo racconto, la giovane avrebbe affrontato situazioni di forte umiliazione verbale di fronte a circa cinquanta persone presenti negli spazi di registrazione. La fonte ha riferito di aver udito appellativi offensivi e di aver ricevuto avvertimenti legali tramite i rappresentanti dell’emittente televisiva. Durante uno degli episodi più critici, il presentatore avrebbe alluso a un legame inappropriato tra la concorrente e un dirigente aziendale, aggiungendo di possedere il controllo diretto sui dispositivi telefonici e sugli indirizzi di rete dei vari partecipanti.

Le dinamiche interne descritte nella pubblicazione delineano anche un quadro di isolamento per chi lavorava alla realizzazione delle puntate. Di fronte alle segnalazioni di disagio presentate dalla giovane, la struttura redazionale avrebbe replicato che la concorrente aveva già beneficiato di ampi spazi di visibilità e che il gruppo di lavoro non offriva alcun tipo di supporto psicologico o mediazione emotiva. La reazione verbale del conduttore, secondo l’analisi dei fatti, sarebbe scaturita dalla volontà della partecipante di comprendere i meccanismi che regolavano il sistema di votazione all’interno della trasmissione, un atteggiamento giudicato non sufficientemente remissivo.

La ricostruzione dei fatti trova riscontro anche nelle parole del familiare della ragazza, identificato con lo pseudonimo di Francesco, che all’epoca dei fatti era un giovane maggiorenne. Il testimone ha confermato le tensioni vissute dalla sorella e ha dichiarato di aver conservato una registrazione audio realizzata fuori onda, nella quale si ascoltano espressioni intimidatorie rivolte dal conduttore ad altri membri del cast. Il giovane ha inoltre ricordato la presenza di briefing preliminari particolarmente turbolenti e l’esistenza di battute dai toni allusivi e sessuali pronunciate dal presentatore durante i momenti di lavoro comune.

L’approfondimento giornalistico si inserisce in un periodo caratterizzato da discussioni pubbliche relative ai comportamenti dei volti noti del piccolo schermo, arrivando a distanza ravvicinata da un precedente caso mediatico che aveva coinvolto un altro personaggio televisivo. Le vicende narrate tracciano il profilo di un ambiente lavorativo complesso, dove il timore di subire ritorsioni professionali avrebbe spinto le fonti a mantenere l’anonimato attraverso l’uso di pseudonimi per tutelare la propria privacy. All’interno della stessa inchiesta viene inoltre citato un ricorrente saluto rivolto dal conduttore a un noto autore televisivo.



