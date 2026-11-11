Domanda scomoda sull’affitto per Ilaria Salis durante una trasmissione di Rai 3





Un botta e risposta durante una manifestazione sul caro-affitti riaccende le polemiche politiche attorno all’europarlamentare





Mentre si svolgeva un presidio di piazza orientato sul problema degli affitti elevati e della casa, la parlamentare europea Ilaria Salis è intervenuta ai microfoni della trasmissione televisiva Lo Stato delle Cose, format di Rai 3 condotto da Massimo Giletti. Intervistata dalla troupe del programma, la figura politica ha denunciato le difficoltà di bilancio che colpiscono le famiglie, definendo tale scenario una forma concreta di violenza economica generata dall’impedimento a pagare le spese abitative. Durante il proprio discorso, per di più, ha mosso pesanti critiche contro le normative in tema di sicurezza varate dal governo, argomentando che simili interventi falliscono nel dare risposte idonee ai disagi sociali.

La situazione si è mossa su un terreno differente quando il giornalista ha rivolto un quesito specifico all’intervistata, chiedendole direttamente se avesse sempre provveduto al pagamento regolare dei propri canoni di locazione. Le immagini e il filmato trasmesso mostrano chiaramente l’espressione e la reazione della politica di fronte alla domanda inattesa, ma il documento video non contiene una risposta verbale esplicita. Questo vuoto comunicativo non permette dunque di stabilire con certezza se l’esponente politica abbia confermato o smentito eventuali passati ritardi o omissioni nei pagamenti delle spese abitative.

La sequenza trasmessa in tv è divenuta in breve tempo un caso politico per via della pubblicazione del filmato all’interno dei social network. La politica leghista Silvia Sardone ha infatti condiviso la clip sulla sua pagina Instagram, accompagnandola con giudizi polemici e affermando che la comunicazione pubblica della rivale abbia subito un netto blocco di fronte a quel singolo quesito. La polemica virtuale ha conseguentemente amplificato la portata mediatica dell’intervista, inserendosi all’interno di un tessuto di frizioni già noto alle cronache giudiziarie e politiche nazionali.

Questo botta e risposta televisivo richiama difatti in modo diretto le vecchie polemiche sorte nel corso del 2024, quando l’Aler meneghina aveva avanzato una pretesa di pagamento pari a circa novantamila euro nei confronti di Ilaria Salis, riconducibile a un presunto ilibero utilizzo di un immobile risalente al 2008. In quella circostanza, la diretta interessata aveva respinto con decisione la richiesta dell’ente, precisando di aver sostato nell’appartamento in una sola occasione e di non aver ricevuto negli anni successivi alcuna contestazione ufficiale circa la permanenza continuativa, rivendicando al tempo stesso con fierezza la propria militanza storica nei movimenti schierati per la tutela del diritto all’abitazione.



