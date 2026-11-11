Affari Tuoi, il parrucchiere Martino Moiso vince trecentomila euro e porta in viaggio lo staff





Il concorrente savonese conquista il premio massimo della stagione e promette un viaggio ai suoi diciotto dipendenti





La trasmissione dei pacchi di Rai1 condotta da Stefano De Martino ha registrato la vincita più alta della stagione televisiva in corso. Il protagonista della puntata è stato Martino Moiso, parrucchiere originario di Savona ed ex capitano del Vado Calcio, che è riuscito a portare a casa la cifra record di trecentomila euro dopo una partita giocata senza incertezze fino all’ultimo tiro disponibile per la conclusione della serata.

Il percorso del concorrente è iniziato con l’assegnazione casuale del pacco numero diciassette, una scelta che in un primo momento non lo aveva convinto del tutto a causa delle sue convinzioni sulla sfortuna legata a quella specifica cifra numerica. Nonostante le perplessità iniziali e le ripetute pressioni del Dottore, che durante la puntata ha avanzato proposte importanti tra cui una da settantacinquemila euro e un’altra da centomila euro, il parrucchiere ligure ha deciso di mantenere la stessa scatola fino al termine del gioco.

Accompagnato in studio dalla fidanzata Elena Michetti, che lo ha supportato nelle scelte cruciali tiro dopo tiro, il giocatore ha respinto l’offerta finale di centomila euro proposta dal banchiere. Una decisione rischiosa ma premiata dall’andamento della serata, che lo ha visto arrivare alla conclusione della sfida con i due importi più elevati ancora in gioco, ovvero duecentomila e trecentomila euro da dividere idealmente nei pensieri del pubblico a casa.

L’apertura del pacco ha confermato il successo massimo, scatenando l’incredulità e la gioia della coppia. Subito dopo la vittoria, il concorrente ha svelato una promessa fatta in precedenza al proprio staff. Il negozio di parrucchiere gestito a Savona conta diciotto dipendenti, ai quali l’uomo aveva giurato un viaggio premio in caso di trionfo televisivo. La rivelazione ha suscitato la reazione divertita e preoccupata della compagna, la quale ha fatto notare come il numero elevato di lavoratori rischi di esaurire rapidamente il budget guadagnato in studio.

Un consiglio è arrivato anche dal padrone di casa del format, il quale ha suggerito come opzione un weekend di festeggiamenti collettivi per festeggiare il risultato insieme all’intera squadra lavorativa. Una quota della vincita verrà poi adoperata per acquistare pensieri dedicati ai congiunti, mentre il residuo sarà investito in iniziative personali pianificate con la compagna presente in studio. La risolutezza palesata nel rifiutare gli scambi e nel sostenere la scelta di partenza ha permesso al parrucchiere di Savona di firmare l’episodio più ricco di questo ciclo della trasmissione.

La trasmissione prosegue così il suo appuntamento quotidiano con il pubblico della rete ammiraglia, confermando la centralità delle dinamiche umane e delle storie personali dei concorrenti che ogni sera si susseguono nel tentativo di battere il banco. La vicenda del professionista savonese si inserisce in questo contesto offrendo uno spaccato di generosità e di legame con il proprio territorio e con i collaboratori di tutti i giorni. I festeggiamenti nello studio televisivo hanno coinvolto anche il pubblico e lo staff tecnico, suggellando una serata che rimarrà a lungo impressa nella memoria degli appassionati del gioco dei pacchi e che stabilisce un nuovo record da battere per le prossime puntate del format televisivo.



