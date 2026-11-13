Il cervo braccato si rifugia in una proprietà: i vicini bloccano i cacciatori

L’animale si è rifugiato nel giardino di una casa il 7 novembre 2026. Una trentina di persone ha impedito ai cacciatori di avvicinarsi; il cervo ha poi lasciato la proprietà.





L’animale si è rifugiato nel giardino di una casa il 7 novembre 2026. Una trentina di persone ha impedito ai cacciatori di avvicinarsi; il cervo ha poi lasciato la proprietà.





Un cervo inseguito durante una battuta di caccia a Pierrefonds, nel dipartimento francese dell’Oise, ha trovato riparo nel giardino di una casa. Il 7 novembre 2026 una trentina di residenti, insieme alla proprietaria, si è frapposta tra l’animale e i cacciatori, impedendo loro di raggiungerlo. L’intervento di gendarmi, Vigili del fuoco e dell’Ufficio francese per la biodiversità ha seguito la mobilitazione. Il cervo è rimasto nella proprietà per diverse ore; secondo le ricostruzioni locali, ha trascorso lì la notte e se n’è andato da solo il mattino seguente.

L’episodio è avvenuto dopo che la caccia si era svolta nei dintorni di Saint-Jean-aux-Bois. Stanislas Broniszewski, portavoce del collettivo AVA France, ha raccontato che i cani si erano dispersi tra gli abitanti e che l’inseguimento si era spostato verso Pierrefonds. Quando è arrivato, ha riferito, c’erano già contrasti tra i cacciatori e le persone del posto. Secondo il suo resoconto, il passaggio dalla battuta all’intervento dei residenti è avvenuto in circa quindici minuti. La mobilitazione si è concentrata davanti alla proprietà in cui si era rifugiato il cervo.

I residenti organizzarono un presidio: alcune donne fermarono il traffico e gli altri formarono un cordone intorno al giardino e al lotto. Le ricostruzioni riportano stime differenti sulla partecipazione. Oise Hebdo e altre fonti parlano di circa trenta persone del posto; la proprietaria, in un’intervista a 30 Millions d’Amis, ne ha invece ricordate una ventina. Nessuna delle cifre costituisce un conteggio ufficiale, perciò vanno attribuite alle rispettive testimonianze. La presenza del gruppo tenne lontani i cacciatori e permise al cervo di restare protetto mentre si attendeva l’intervento delle autorità.

Le ricostruzioni descrivono la caccia come una chasse à courre, pratica in cui cani e cacciatori inseguono l’animale. Il cervo era entrato nel giardino della proprietaria, chiamata Nadine nell’articolo di 30 Millions d’Amis. La donna ha detto di aver sentito i propri cani abbaiare e di aver trovato il cervo nella proprietà. Secondo il suo racconto, lei e i vicini hanno cercato di impedire alla muta di raggiungerlo. AVA France ha riferito che i cani avrebbero danneggiato la recinzione. Questo dettaglio è attribuito al collettivo e non è riportato come constatazione indipendente.

Sul posto sono intervenuti gendarmi, Vigili del fuoco e personale dell’Office français de la biodiversité. Le ricostruzioni di 30 Millions d’Amis e di Actu Picardie citano anche la sindaca di Pierrefonds, Florence Demouy. Le discussioni tra le persone presenti sono durate quasi tre ore, secondo Actu Picardie. La proprietaria non ha consentito l’ingresso nella sua proprietà e i soccorritori hanno predisposto un perimetro perché il cervo potesse allontanarsi senza essere forzato. Le versioni disponibili descrivono quindi una permanenza prolungata, non un rilascio immediato da parte delle autorità.

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La Società di Vènerie ha fornito una versione diversa sulle modalità della gestione della caccia. In un comunicato dell’8 novembre ha sostenuto che l’equipaggio si era attenuto alle regole previste e aveva richiamato i cani. La normativa ministeriale del 25 febbraio 2019, secondo quanto riportato da Actu Picardie, prevede la grazia dell’animale quando si trova “aux abois” vicino a case o giardini e il ritiro dei cani nel più breve tempo possibile. L’equipaggio ha dichiarato che due suoi membri erano entrati nel giardino con il consenso della proprietaria per recuperare i cani. Ha inoltre affermato che il cervo è tornato nel bosco al calare della notte.

AVA France ha contestato questa ricostruzione. Broniszewski ha riferito che il responsabile dell’equipaggio avrebbe cercato di convincere la sindaca a far uscire il cervo dal giardino, così da proseguire la caccia più lontano. È una dichiarazione del portavoce, contrapposta a quella della Società di Vènerie. Anche il momento in cui il cervo ha lasciato la proprietà è descritto in modo non uniforme: l’equipaggio ha detto che è tornato nel bosco la sera, mentre Nadine, citata da 30 Millions d’Amis, ha raccontato di averlo visto ancora nel giardino durante la notte e di averlo trovato partito al mattino.

La vicenda è stata ripresa dai media locali e da organizzazioni impegnate sul tema della caccia. Broniszewski, portavoce di AVA, ha descritto la partecipazione dei residenti come un gesto di solidarietà. Il collettivo sostiene che, senza il loro intervento, il cervo sarebbe stato ucciso vicino alle abitazioni; si tratta della valutazione attribuita al portavoce. La Fondazione 30 Millions d’Amis ha collegato l’episodio alla propria opposizione alla chasse à courre. Il caso ha riportato nel dibattito francese le richieste di modificare le regole della caccia e di limitare le attività venatorie in prossimità delle case.

Il dibattito sulla caccia in Francia e in Italia

Stando alla fonte principale, a gennaio un sondaggio francese ha coinvolto mille persone. Il sostegno al divieto dell’attività venatoria nei fine settimana, durante le festività e nel periodo delle vacanze scolastiche risultava compreso fra il 79 e l’82 per cento; il 78 per cento degli interpellati era anche favorevole a eliminare la caccia con i segugi. Non sono disponibili, nei materiali consultati, dettagli ulteriori sulle modalità dell’indagine. Queste cifre riportano le risposte raccolte e non equivalgono né a un risultato elettorale né a una decisione delle autorità. Vanno tenute separate dalle dichiarazioni delle associazioni coinvolte nella vicenda di Pierrefonds.

Nel confronto italiano, la fonte principale richiamava la proposta di legge n. 2984 sulla protezione degli animali selvatici, già approvata dal Senato e attesa alla Camera dei deputati il 27 novembre. Alla data di riferimento del 13 novembre 2026, l’esame era quindi ancora futuro. La fonte precisava che, se la Camera avesse approvato il testo senza modifiche, l’iter parlamentare si sarebbe concluso e la nuova disciplina avrebbe sostituito la legge n. 157 dell’11 febbraio 1992. Questo passaggio riguarda il quadro italiano e non l’episodio francese. Non è possibile riportare qui un esito successivo, perché la data limite è il 13 novembre 2026.



