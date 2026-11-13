Toni Capuozzo, vergognose parole dall’Ucraina alla notizia della sua morte: scoppia la polemica





La Fonte accusa il giornalista ucraino di aver commentato la morte dell’inviato, ma non riporta il contenuto del post. Al centro del testo anche i dubbi di Capuozzo su Bucha.





La notizia della morte di Toni Capuozzo, avvenuta il 12 novembre 2026 a 77 anni, è legata in un articolo di DC News a una polemica con il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk. La testata gli attribuisce parole offensive pubblicate su Facebook, ma nel testo non ne trascrive il contenuto né indica quando sarebbe apparso il post. Non è quindi possibile ricostruire con precisione che cosa abbia scritto Maistrouk. L’accusa resta attribuita alla Fonte, non una dichiarazione verificabile attraverso il materiale riportato nell’articolo.

Capuozzo, giornalista e storico inviato di guerra, era morto dopo aver reso noto di avere un tumore. ANSA riferisce che aveva 77 anni e che aveva annunciato la malattia alcune settimane prima; RaiNews colloca il suo decesso all’ospedale di Udine. La Fonte principale parla di una morte avvenuta il giorno precedente la pubblicazione, datata 13 novembre. Gli approfondimenti indicano invece il 12 novembre come data della scomparsa. Il 23 ottobre Capuozzo aveva scritto sui social di essere malato, secondo RaiNews e Adnkronos.

DC News richiama le considerazioni di Capuozzo riguardo agli avvenimenti di Bucha, in Ucraina. L’articolo menziona soprattutto le sue perplessità sui cadaveri comparsi in via Jablonskaja dopo la partenza delle truppe russe. Egli indicò due spiegazioni possibili: alcune persone potevano essere state eliminate durante un intervento della polizia ucraina rivolto contro presunti sabotatori e collaborazionisti; in alternativa, vittime dei russi potevano essere recuperate da cantine e cortili, quindi sistemate lungo la strada. Queste erano ricostruzioni ipotetiche avanzate da Capuozzo e non risultano confermate come circostanze di fatto da verifiche indipendenti.

La ricostruzione contenuta negli approfondimenti offre elementi documentali che riguardano una parte di quei dubbi. La BBC ha verificato immagini satellitari del 19 marzo 2022 che mostrano oggetti simili a corpi negli stessi punti della strada in cui furono poi fotografati dopo il ritiro Russo. Il servizio riferisce inoltre di aver confrontato le immagini con riprese video e fotografie. Anche un rapporto del Centre for Information Resilience menziona immagini satellitari indipendenti, datate 19 e 21 marzo, con corpi in posizioni coincidenti su via Jablunska.

La BBC riferisce che immagini datate 19 marzo mostrano oggetti simili a corpi negli stessi punti di via Jablunska dove furono fotografati dopo il ritiro Russo. In quella data Bucha era controllata dalle forze russe. Per verificare la data, la testata ha confrontato materiali di Maxar, PlanetLab e Apollo Mapping; ombre risultano compatibili con la mattina del 19 marzo. Anche il Centre for Information Resilience cita immagini di due operatori che documentano corpi sulla strada prima del ritiro. Le analisi collocano le immagini, ma non identificano ogni vittima né chiariscono le circostanze della morte.

Nel materiale di DC News non compare una replica di Maistrouk, né sono indicati elementi che consentano di controllare direttamente il post contestato. Il titolo usa espressioni denigratorie sia nei suoi confronti sia verso gli ucraini, mentre il corpo dell’articolo non riporta la presunta dichiarazione. Per questa ragione la polemica può essere descritta soltanto come un’accusa formulata dalla testata. Non è corretto trasformarla in una citazione o attribuire a Maistrouk parole specifiche che la Fonte non pubblica.

Capuozzo è morto il 12 novembre, secondo l’annuncio. ANSA ricorda che lavorò per Mediaset, passando dal Tg5 a Studio Aperto e al Tg4, e che fu alla guida di Terra! Dal 2000 al 2017. RaiNews colloca al 1979 l’avvio della sua attività giornalistica e ricorda i reportage sui conflitti nella ex Jugoslavia, in Iraq e in Afghanistan, oltre ad altri. Nel 2026 condusse su Rete4 la serie Giganti – I protagonisti. Le informazioni sulla carriera attestano il profilo professionale del giornalista, ma non verificano quanto DC News gli attribuisce a proposito di un post su Facebook.



