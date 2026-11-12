Mauro Corona racconta l’ultima telefonata con Toni Capuozzo





Il giornalista lo aveva chiamato dall’ospedale due giorni prima della sua morte, avvenuta a 77 anni.





Mauro Corona ha raccontato a Fanpage.It di aver ricevuto una telefonata da Toni Capuozzo due giorni prima della morte del giornalista, avvenuta il 12 novembre 2026 a 77 anni. Capuozzo, ricoverato in ospedale, aveva chiamato l’amico per salutarlo. Corona ha riferito che, durante la conversazione, Toni gli aveva chiesto di portarlo in un prato se non avesse voluto partecipare al funerale in Chiesa. Poi gli aveva detto che gli voleva bene. Corona ha ricordato quelle parole commosso, spiegando che l’amico lo aveva contattato in un momento di lucidità.

Nel racconto di Mauro Corona, l’amicizia con Toni Capuozzo appare legata a radici friulane condivise e a un rapporto coltivato per molti anni. Corona, scrittore, opinionista e presenza fissa di È sempre Cartabianca, ricorda una relazione alimentata da incontri e spettacoli teatrali. La mancanza, spiega, si farà sentire in modo particolare durante le ore notturne in cui resterà solo; non è invece la partecipazione ai momenti in compagnia a occupare il primo posto nel suo pensiero.

Corona descrive fra loro un clima pacato e privo di interrogativi insistenti. Potevano aiutarsi senza dover ricorrere a lunghe conversazioni, affidandosi a una comprensione reciproca. Il ritratto che ne emerge è quello di una vicinanza concreta, sostenuta dalla frequentazione e da una naturale disponibilità. Per lo scrittore, il valore di quel legame stava anche nella possibilità di condividere silenzi e gesti ordinari, senza trasformare l’affetto in dichiarazioni o solenni.

L’ultimo incontro risaliva a circa due mesi prima della morte. Capuozzo aveva invitato Corona al Mittelfest, in un appuntamento dedicato alla paura, tema dell’edizione 2026. L’evento, intitolato “Paura”, si è svolto il 25 luglio all’Orto delle Orsoline di Cividale del Friuli. Con i due era presente anche Davide Micalich. Corona ha ricordato che, dopo l’intervento pubblico, lui e Capuozzo erano andati in osteria e avevano trascorso insieme circa tre ore. Durante quel pomeriggio gli aveva parlato delle proprie paure legate alla malattia e alla morte.

Nel dialogo, ha riferito Corona, Capuozzo gli aveva chiesto perché temesse la morte. La risposta riguardava la perdita delle piccole abitudini e degli affetti: gli amici e la possibilità di andare al bar al mattino. A tavola, Corona aveva notato che l’amico era dimagrito e gli aveva domandato come stesse. Capuozzo aveva risposto di stare bene, ma, nel ricordo dello scrittore, appariva diverso dal solito, meno allegro e propenso alla compagnia. Dopo il terzo bicchiere di vino rosso si era fermato. Corona ha precisato che quell’incontro precedette la scoperta del tumore.

Il 23 ottobre 2026 Toni Capuozzo rese noto attraverso un post di avere un tumore. Scrisse che avrebbe cercato di affrontarlo sostenuto dai medici e dagli affetti, grandi e piccoli, a lui vicini. Secondo RaiNews, il giornalista è deceduto all’ospedale di Udine, struttura in cui si trovava ricoverato; la notizia è stata resa pubblica il 12 novembre. Originario di Palmanova, fu giornalista, autore e presentatore televisivo. Collaborò con varie testate e, per Mediaset, seguì i conflitti nell’ex Jugoslavia e in Iraq, oltre alla guerra sovietico-afghana. La carriera è parte del ricordo di Corona.

Dal 2000 al 2017 Capuozzo fu alla guida di Terra!, Approfondimento televisivo trasmesso da Canale 5. Successivamente firmò speciali sulla morte di Silvio Berlusconi nel 2023 e sulla scomparsa di Papa Francesco nell’aprile 2025. Rientrò poi nella programmazione Mediaset con una trasmissione incentrata su figure storiche. Pubblicò anche libri, compreso un volume sul sisma friulano del 1976. RaiNews ricostruisce incarichi da inviato e autore; Corona, invece, nel ricordarlo porta l’attenzione sul rapporto personale che li univa. Le due prospettive restituiscono aspetti della vita giornalistica, una legata al lavoro, l’altra alla sfera privata.

Nel ricordo, Corona ha evocato anche Maurizio Protti e Ferruccio Clerino, amici condivisi, dicendosi che Capuozzo potrebbe averli raggiunti. Pur dichiarandosi scettico sull’aldilà, ha mantenuto quell’immagine nel suo saluto. Per descrivere il loro rapporto, non ha citato imprese eclatanti, ma una vicinanza fatta di compagnia e sostegno reciproco, anche senza parole. Ha ricordato la chiamata dall’ospedale e l’appuntamento al Mittelfest, gli episodi riferiti a Fanpage.It. La telefonata, giunta due giorni prima della morte, segnò inoltre l’ultimo saluto fra loro. Corona raccontò questi momenti parlando della mancanza dell’amico e del valore quotidiano della loro amicizia.



