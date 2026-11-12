Pier Silvio Berlusconi saluta Capuozzo con un omaggio Mediaset





L’ad ricorda il giornalista scomparso: in serata andrà in onda Giganti, mentre la torre dell’azienda è illuminata di blu.





Pier Silvio Berlusconi ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Toni Capuozzo, ricordando il rapporto maturato nel tempo e la perdita avvertita insieme a Mediaset. L’amministratore delegato ha definito il giornalista una figura significativa per l’azienda e per il giornalismo italiano, sottolineando quanto il suo lavoro avesse dato alla società e a lui stesso. Per rendergli omaggio, Mediaset ha previsto la messa in onda serale di Giganti e ha acceso di blu la propria torre. Sulla facciata è stato proiettato il nome Toni, mentre le luci erano attive già dal pomeriggio. Berlusconi ha ricordato che gesti del genere sono riservati dall’azienda a circostanze particolari. L’omaggio accompagna il ricordo pubblico del collega e della sua collaborazione televisiva.

Berlusconi ha parlato anche delle qualità personali del giornalista. Ne ha ricordato l’intelligenza, la libertà di pensiero e la disponibilità ad ascoltare opinioni diverse dalle proprie. A suo giudizio, Capuozzo univa queste caratteristiche a una forte umanità. L’amministratore delegato ha espresso gratitudine per ciò che il collega gli aveva dato, oltre che affetto per una persona alla quale, ha spiegato, tutti in Mediaset erano legati. Il cordoglio, dunque, riguarda tanto la perdita di un professionista quanto quella di una figura vicina ai colleghi e a Berlusconi. Le sue parole sono state pronunciate dopo la notizia della scomparsa.

Fra i ricordi evocati, Berlusconi ha scelto un episodio recente: il 12 giugno scorso, quando Mediaset commemorò la morte di suo padre, Silvio Berlusconi. In quella circostanza Capuozzo gli fu vicino con dolcezza, ha raccontato. I due parlarono del modo in cui guardare alla morte, senza concentrarsi soltanto sulla tristezza, ma considerando la vita vissuta e il bene lasciato agli altri. La conversazione, secondo il racconto dell’amministratore delegato, comprendeva anche battute sui viaggi e il desiderio di incontrarsi di nuovo per bere un buon vino. Berlusconi ha detto che conserverà quel momento nel cuore.

L’attività di Toni Capuozzo per Mediaset contribuì al rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Il giornalista aveva firmato diverse trasmissioni e puntate speciali, fra le quali Terra! E Giganti. Il 12 giugno 2023, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, fu scelto per rappresentare lo speciale commemorativo diffuso contemporaneamente su tutte le reti. La sua partecipazione viene ricordata come una tappa del legame, sia lavorativo sia personale, con Pier Silvio Berlusconi. Mediaset ha inoltre annunciato la programmazione serale di Giganti, presentandola come un tributo alla sua opera. Tra le iniziative predisposte dall’azienda per ricordarlo figura anche la torre illuminata.

Aveva 77 anni Toni Capuozzo. Stando a RaiNews, la sua morte è giunta alcuni giorni dopo che aveva comunicato di essere malato. In un annuncio del 23 ottobre 2026 citato da ANSA, il giornalista aveva dichiarato di avere un tumore e di volerlo affrontare affidandosi ai medici e alle persone a lui vicine. L’annuncio sulla malattia costituisce un fatto precedente e distinto dal ricordo di Berlusconi, che riguarda il giorno della scomparsa e le iniziative promosse da Mediaset. Le fonti consultate non precisano a che ora sia avvenuta la morte. Non è quindi possibile ricostruire l’orario del decesso né fornire altri particolari sulle sue circostanze.

La scheda biografica di RaiNews colloca il lavoro di Capuozzo a Mediaset nell’arco di più di trent’anni. Dal 1992, mandato sui fronti esteri, raccontò scontri in ex Jugoslavia, Somalia, Afghanistan e Medio Oriente. Al Tg5 arrivò a essere vicedirettore, ruolo mantenuto fino al 2013; fu anche ideatore e conduttore di Terra!, Trasmesso dal 2000 al 2017. Nell’estate 2026, guidò su Rete4 Giganti – I protagonisti, una serie dedicata a Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo Da Vinci. La cronologia mostra la continuità televisiva; non cambia il ricordo riferito da Berlusconi ai giornalisti.



