Toni Capuozzo è morto a 77 anni: il giornalista aveva parlato del tumore il 23 ottobre

Aveva reso pubblica la diagnosi poche settimane prima. Una carriera tra reportage dai conflitti, televisione e approfondimento.





Aveva reso pubblica la diagnosi poche settimane prima. Una carriera tra reportage dai conflitti, televisione e approfondimento.





Toni Capuozzo è morto a 77 anni, poche settimane dopo aver comunicato di avere un tumore. Il 23 ottobre il giornalista aveva affidato a Facebook la notizia, accompagnandola con una fotografia insieme al personale sanitario. Aveva spiegato di voler affrontare la malattia con l’aiuto dei medici e delle persone care, e di aver scelto la comunicazione pubblica per prevenire indiscrezioni sulla propria salute. Non aveva precisato il tipo di tumore né fornito informazioni sulle sue condizioni. La diagnosi era stata annunciata due giorni dopo la pubblicazione della sua ultima intervista, nel podcast di Luca Zaia.

Il 21 ottobre Il Fienile diffuse il trentacinquesimo episodio, con Luca Zaia alla guida. Capuozzo vi dedicò oltre un’ora ai ricordi personali e professionali, dagli scenari di guerra all’assedio di Sarajevo e al sisma del 1976. Rievocò inoltre Kemal e si soffermò su paura, dignità e tempo; quel dialogo fu citato nel suo annuncio della diagnosi. A settembre 2026 risaliva la conduzione su Rete4 di Giganti, serie in quattro puntate conclusa il 20 settembre.

Il racconto di Kemal era stato al centro dell’intervista di Capuozzo a Verissimo il 30 maggio. Durante il conflitto bosniaco, l’inviato lo aveva incontrato a Sarajevo: aveva solo otto mesi, aveva perso una gamba e la madre non c’era più. Capuozzo lo aveva portato in Italia, ospitandolo con i suoi per cinque anni. Successivamente il bambino era rientrato dal padre biologico. Il giornalista aveva riferito che, nonostante la separazione, il rapporto fra loro non era venuto meno.

Il percorso professionale di Capuozzo iniziò nel 1979 a Lotta Continua, con un’attenzione soprattutto rivolta all’America Latina. Nato a Palmanova il 7 dicembre 1948, collaborò poi con Reporter, Panorama Mese ed Epoca, prima di lavorare in televisione.

Per anni Capuozzo fu uno dei riferimenti giornalistici di Mediaset e raccontò da inviato i conflitti nell’ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan e in Iraq. La sua esperienza come vicedirettore del Tg5 terminò nel 2013. Tra il 2000 e il 2017 concepì e condusse Terra!, Programma di approfondimento; realizzò inoltre reportage, speciali e inchieste. Nell’aprile 2026 gli venne affidata la presidenza di Mittelfest per il triennio 2026-2028. Il calcio occupava un posto importante tra le sue passioni: era tifoso del Milan.

In un colloquio del 2023 con Daily Milan raccontò che la passione era nata a otto anni, quando a Udine aveva assistito a un’amichevole della Nazionale in cui giocava Gianni Rivera. Ricordava la formazione iniziale di Nereo Rocco e indicava Giorgio Ghezzi, storico estremo difensore rossonero, come idolo.



