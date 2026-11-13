Conte difende il Reddito di cittadinanza nel confronto con Vespa





A Cinque Minuti il leader M5S ha richiamato i dati sulla povertà, criticato il governo Meloni e chiesto all’INPS chiarimenti sulle somme contestate.





Durante la puntata dell’11 novembre di Cinque Minuti, in onda su Rai 1, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha discusso con Bruno Vespa del possibile ritorno del Reddito di cittadinanza. Alla domanda del conduttore sull’opportunità di riproporre il sussidio, Conte ha risposto contestando la premessa e richiamando le condizioni di povertà nel Paese. Ha citato un milione e 100mila bambini in povertà assoluta e 14 milioni di persone tra povertà assoluta e relativa, sostenendo che l’aiuto economico alle famiglie in difficoltà debba restare una priorità politica, non soltanto una proposta elettorale. La risposta è stata trasmessa nel programma.

Conte ha inoltre criticato il governo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di favorire banche, assicurazioni, aziende energetiche e imprese del settore degli armamenti. Ha sostenuto che questi comparti abbiano beneficiato delle scelte dell’esecutivo e ha affermato che una situazione simile non si sarebbe verificata durante il governo da lui presieduto. Il tema si lega alla proposta M5S di un Reddito di cittadinanza 2.0, pensato dal Movimento come versione rivista del precedente strumento. Nelle intenzioni dei pentastellati, il nuovo modello dovrebbe rafforzare i controlli e le politiche attive per il lavoro.

Vespa ha richiamato la decisione del governo Meloni di sostituire il Reddito di cittadinanza con l’Assegno di inclusione, rilevando che il sostegno economico non era stato soppresso in ogni sua forma. Conte ha replicato che, a suo avviso, l’aiuto era rimasto, sebbene presentato con un nome diverso. Ha attribuito il cambio di denominazione alla polemica politica che aveva accompagnato il precedente sussidio. La precisazione della fonte è che non si tratta di prestazioni equivalenti: per ciascuna variano i requisiti richiesti e l’insieme dei possibili beneficiari.

Il botta e risposta ha quindi contrapposto la lettura politica di Conte al richiamo di Vespa, senza cancellare le differenze effettive tra i due strumenti di assistenza. La distinzione riguarda sia l’accesso sia i destinatari delle misure pubbliche introdotte.

L’Assegno di inclusione è stato introdotto dal gennaio 2024 e riguarda soprattutto nuclei con minorenni, persone con disabilità, componenti di almeno 60 anni oppure soggetti in condizioni di svantaggio specifiche. Per chi è in età lavorativa è stato invece previsto il Supporto per la formazione e il lavoro, legato alla partecipazione a percorsi di qualificazione e inserimento professionale. Queste misure costituiscono il quadro attuale richiamato nel dibattito, mentre il Reddito di cittadinanza 2.0 resta una proposta del Movimento 5 Stelle. Il materiale disponibile non indica ulteriori dettagli operativi sul progetto.

Un altro passaggio ha riguardato gli indebiti legati al vecchio Reddito e alla Pensione di cittadinanza. Il 7 novembre Fabio Vitale, componente del consiglio di amministrazione dell’INPS, aveva riferito all’Ansa che oltre 1,7 miliardi di euro erano stati erogati a persone prive dei requisiti. Secondo i dati da lui illustrati, al 31 dicembre 2025 restavano da recuperare 1,463 miliardi. Conte ha contestato la diffusione di quelle cifre e ha richiamato una precedente comunicazione della Guardia di Finanza, che indicava circa 660 milioni di euro. I valori provengono da rilevazioni diverse e non sono automaticamente confrontabili senza criteri e periodi di riferimento.

Il leader M5S ha detto di non aver trovato sul sito dell’INPS il dato più recente e ha chiesto che l’istituto riferisca nelle commissioni parlamentari competenti, tramite la ministra Calderone. La richiesta riguarda i dati aggiornati, le somme effettivamente recuperate e quelle ancora da riscuotere. Conte ha contestato la trasparenza e l’interpretazione dei numeri, non l’esistenza delle verifiche sugli indebiti. Ha inoltre collegato la loro diffusione al dibattito sulla proposta del Movimento di reintrodurre il sussidio, sostenendo che le irregolarità fossero tornate al centro proprio mentre i pentastellati annunciavano l’intenzione di inserirlo nuovamente nel programma.



