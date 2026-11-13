Famiglia nel bosco, arriva un’altra batosta per i genitori: la Corte d’Appello respinge il ricorso





La Corte d’Appello dell’Aquila conferma il provvedimento sui tre figli. Prosegue il rientro graduale, con incontri e fine settimana a Palmoli.





La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori dei tre minori conosciuti come famiglia nel bosco. Con questa pronuncia resta confermato quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, insieme alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. I figli, dunque, non saranno affidati stabilmente ai genitori nell’immediato e continueranno a seguire il percorso graduale già previsto. Simone Pillon, avvocato della coppia, ha comunicato che la difesa intende rivolgersi alla Cassazione con un ricorso da depositare nei prossimi giorni.

La decisione non interrompe gli incontri familiari: genitori e bambini potranno vedersi nelle occasioni e con le modalità stabilite dai giudici e dai servizi sociali. Il programma comprende il progressivo riavvicinamento nella casa di Palmoli, in provincia di Chieti, resa disponibile dal Comune; in precedenza vi erano già state alcune ore trascorse insieme. Il provvedimento lascia inoltre in vigore le disposizioni contestate dalla coppia, mentre l’eventuale esame del nuovo ricorso avverrà in una fase successiva. Fino a quel passaggio, le visite e le permanenze familiari restano disciplinate dal calendario attuale. La difesa aveva chiesto un ricongiungimento più rapido, ma la Corte non ha accolto il reclamo. Nathan può visitare i bambini nella struttura ogni giorno.

La pronuncia riguarda il reclamo contro la decisione del tribunale, non cancella quindi il percorso di riavvicinamento già avviato. Nella nota diffusa dopo il verdetto, Pillon contesta che siano state accolte le osservazioni della difesa sui possibili rischi per la salute dei bambini durante la permanenza in struttura. Il legale afferma inoltre che i giudici non avrebbero considerato le richieste dei genitori sulla libertà di scelta dell’istruzione, né gli orientamenti giurisprudenziali che, secondo la difesa, richiedono di limitare il collocamento fuori dalla famiglia e precisarne la durata.

Il programma di rientro include incontri familiari nell’abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti, concessa dal Comune. Prima della decisione d’appello, i genitori avevano già trascorso alcune ore con i figli nella casa. Il provvedimento, secondo la fonte principale, dispone anche fine settimana insieme nell’abitazione, senza assistenti sociali presenti. Nathan ha facoltà di andare ogni giorno a trovare i bambini nella struttura. La difesa riferisce che i figli sono felici di vedere entrambi i genitori e attendono di poter rientrare definitivamente a casa.

Il caso è iniziato il 20 novembre 2025, quando i tre minori furono separati dai genitori e dalla casa in cui vivevano. Vennero condotti in una struttura protetta; secondo la fonte principale, dopo l’allontanamento i ricorsi familiari furono respinti. In una prima fase Catherine poté stare vicino ai figli nella struttura. La situazione cambiò dopo divergenze con le assistenti sociali sui metodi educativi e la madre venne allontanata. Il resoconto indica i contrasti fra Catherine e gli operatori come una delle difficoltà emerse durante la vicenda.

Un precedente passaggio del procedimento aveva introdotto un rientro progressivo. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila aveva disposto visite nella nuova abitazione di Palmoli e, in una fase successiva, pernottamenti durante il fine settimana. La difesa aveva invece chiesto un ricongiungimento più rapido, contestando i tempi e le modalità del percorso. Il reclamo è stato depositato a settembre e, secondo quanto riportato nei resoconti precedenti, chiedeva anche di rivedere la consulenza tecnica e di tenere conto delle preoccupazioni dei genitori per la salute dei figli.

Tra i punti discussi c’è la scelta della scuola. La coppia ha chiesto di poter ricorrere all’istruzione parentale, mentre i bambini hanno iniziato a frequentare una scuola all’avvio dell’anno scolastico. La difesa ha sostenuto che i genitori avessero presentato un progetto di educazione domiciliare e ha contestato la decisione relativa alla frequenza in classe. La Corte d’Appello, secondo la nota di Pillon citata dalla fonte, non ha accolto le osservazioni della difesa su questo aspetto. Il legale ha detto che la questione, insieme ad altri profili del provvedimento, sarà sottoposta alla Cassazione.

Prima della pronuncia odierna, il rientro era già stato affrontato nelle fasi precedenti del procedimento. Il 3 novembre la Corte d’Appello esaminò il reclamo senza la partecipazione delle parti e valutò la documentazione depositata. In vista dell’udienza, Pillon aveva affermato che i genitori avevano dato seguito positivamente alle richieste dei servizi sociali, rendendo possibile continuare il percorso di ricongiungimento. Tale valutazione apparteneva alla difesa e non coincide con la successiva decisione dei magistrati, che hanno respinto il reclamo.

In settembre, il Tribunale per i minorenni aveva dato avvio a un rientro per fasi, anziché disporre la restituzione immediata e definitiva dei bambini. La decisione prevedeva dapprima incontri e rientri diurni a Palmoli e, successivamente, pernottamenti con i genitori. Un incontro nella nuova casa si era svolto a settembre: secondo quanto riferito allora dal legale e dal sindaco Giuseppe Masciulli, era andato regolarmente. La municipalità aveva messo l’abitazione a disposizione della famiglia. Quel precedente non modificava il collocamento dei minori, ma rientrava nel percorso stabilito dal tribunale.

Nel corso del procedimento, la difesa ha più volte chiesto che i bambini tornassero a vivere con i genitori e ha contestato la permanenza in una struttura extrafamiliare. A giugno Pillon aveva depositato un’istanza di ricongiungimento; a settembre aveva poi presentato reclamo contro la decisione del tribunale. In quegli atti, secondo le dichiarazioni riportate, i genitori chiedevano anche che fosse riconosciuta la possibilità di scegliere l’istruzione domiciliare. Le richieste e le valutazioni citate appartengono alla posizione della coppia e del suo legale; non equivalgono a conclusioni autonome sulle condizioni dei minori.

La decisione della Corte d’Appello lascia dunque in vigore le disposizioni contestate e non stabilisce un ritorno immediato dei tre bambini alla casa familiare. Resta attivo il programma graduale, con i periodi a Palmoli descritti nella fonte principale, mentre il padre può continuare a visitarli nella struttura. Pillon ha annunciato un nuovo ricorso, che la difesa intende depositare nei prossimi giorni. La famiglia dovrà quindi attendere l’esame del successivo passaggio giudiziario; fino ad allora, gli incontri e le permanenze insieme continueranno entro le modalità fissate dal percorso in corso.



