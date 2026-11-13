



Dopo l’esplosione nel quartiere di Čertanovo, il 72enne è stato portato in ospedale. Le prime ricostruzioni indicano un ordigno artigianale collocato sotto il sedile del conducente.





L’esplosione di un’auto a Mosca ha ferito Sergei Zavorotny, 72 anni, ex portavoce e consigliere dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov. L’incidente è avvenuto il 13 novembre nel quartiere di Čertanovo, mentre l’uomo era alla guida. Zavorotny è sopravvissuto ed è stato trasferito in ospedale. Le prime notizie diffuse da Kommersant e da canali Telegram russi lo descrivono in condizioni gravi; la fonte principale riferisce che i medici lo consideravano in condizioni critiche. Le informazioni iniziali non chiariscono ogni dettaglio sulle sue ferite né sull’origine dell’esplosione.

Le notizie diffuse in seguito ricostruiscono la sequenza: dopo aver lasciato un cortile, l’automobile avrebbe avanzato per circa 200 metri prima della deflagrazione. La pressione dell’esplosione avrebbe proiettato il guidatore all’esterno dell’abitacolo. Le indicazioni iniziali attribuiscono l’innesco a un dispositivo artigianale sistemato sotto il sedile del conducente. Meduza, riferendo quanto pubblicato da canali Telegram, precisa che l’ordigno sarebbe stato applicato al Fondo della vettura, sul lato di guida. Questi elementi restano versioni riportate dai Media: nei materiali disponibili non figurano accertamenti diffusi dagli investigatori.

L’auto è stata indicata come una Toyota e, in alcune notizie, come un SUV Toyota Fortuner. L’esplosione è avvenuta in via Kirovogradskaya, nel distretto di Čertanovo, non lontano dalla stazione della metropolitana Yuzhnaya. Le fonti russe riferiscono che il veicolo stava procedendo quando si è verificata la deflagrazione. Secondo Vedomosti, il Comitato investigativo russo ha confermato che Zavorotny era al volante e che è stato portato in un ospedale della città. La stessa testata ha riportato che due corsie della strada erano State chiuse e che agli automobilisti era stato chiesto di scegliere percorsi alternativi.

Il Comitato investigativo russo ha annunciato l’apertura di un procedimento penale in seguito all’esplosione dell’auto avvenuta in via Kirovogradskaya a Mosca. Vedomosti riferisce che l’accusa ipotizzata è tentato omicidio, indicando il riferimento all’articolo 105, parte seconda, e all’articolo 30 del codice penale russo. Meduza conferma che è stato aperto un caso penale, ma osserva che il comunicato del Comitato non identificava il conducente e non specificava quale reato fosse contestato. Le due testate riportano dunque informazioni con diverso grado di precisione circa l’inquadramento giudiziario.

Nei materiali disponibili non è riportata una determinazione ufficiale su chi avrebbe collocato l’ordigno né su quale ragione avesse provocato l’esplosione. La divergenza non prova accuse differenti: Meduza descrive il contenuto della comunicazione pubblica, mentre Vedomosti riferisce il capo d’imputazione attribuito all’inchiesta. Nessuna fonte citata presenta esiti conclusivi o attribuisce la responsabilità a una persona determinata in modo ufficiale.

Zavorotny ha lavorato come addetto stampa di Azarov, primo ministro ucraino dal 2010 al 2014 durante la Presidenza di Viktor Yanukovych. In precedenza, dal 2003 al 2004, aveva diretto il servizio stampa della componente parlamentare del partito Rodina alla Duma di Stato Russa. Meduza riferisce inoltre che lavorò per il quotidiano russo Komsomolskaya Pravda. Azarov ha dichiarato a TASS di stare verificando le circostanze dell’accaduto; secondo Vedomosti, ha detto che Zavorotny stava bene. Questa dichiarazione non coincide con le notizie sulle gravi condizioni diffuse da altre fonti, e i materiali disponibili non spiegano la divergenza.

Dopo il mandato di Azarov, Zavorotny ha cofirmato con il giornalista Alexei Berdnikov un libro dedicato agli eventi del 2014 in Ucraina, secondo la ricostruzione di Meduza. L’opera fu presentata nel 2018 alla libreria Biblio-Globus di Mosca. La fonte principale lo descrive come pubblicista russo e ricorda il suo precedente lavoro alla Duma; Meduza aggiunge i ruoli svolti nei Media e nel partito Rodina. I dettagli biografici aiutano a identificare l’uomo coinvolto nell’esplosione, ma non costituiscono una spiegazione dell’accaduto. Al momento, i materiali forniti non attribuiscono responsabilità per l’attentato né indicano sviluppi investigativi successivi al 13 novembre.



