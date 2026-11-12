Ornella Muti migliora, ma il ritorno a Ballando con le Stelle è ancora in dubbio





Pasquale La Rocca aggiorna sulle condizioni dell’attrice, che spera di tornare in pista sabato 14 novembre. La partecipazione dipenderà dal recupero.





Ornella Muti resta in attesa di una valutazione sulla partecipazione a Ballando con le Stelle: nessuna uscita è stata comunicata, mentre la serata del 14 novembre è ancora incerta. Dopo il dolore alla spalla durante il samba della sesta puntata, l’attrice è rientrata nello spazio delle prove insieme a Pasquale La Rocca. Il ballerino ha raccontato sui social che le condizioni sono migliorate. Il recupero verrà controllato senza forzare i tempi. La possibilità di rivederli in pista non è esclusa, ma manca una conferma.

La Rocca ha condiviso un aggiornamento su Instagram dalla sala prove, rivolgendosi alle persone che chiedevano notizie. Alla domanda sulle sue condizioni, Muti ha risposto di stare meglio. Il ballerino ha spiegato che la situazione appare in miglioramento e che i due stanno affrontando la ripresa con cautela. Ha aggiunto che, se i progressi continueranno, potrebbero riuscire a tornare in pista sabato. Muti ha espresso la speranza di farcela, mentre La Rocca ha detto di augurarsi lo stesso. Le loro parole non sciolgono però il dubbio sulla partecipazione.

La spalla aveva cominciato a creare ostacoli già durante la preparazione. Nella sesta puntata il dolore, particolarmente intenso, ha fermato Muti mentre eseguiva il samba, dopo 38 secondi. Secondo la fonte, il problema era già comparso e una caduta nelle prove con La Rocca lo aveva peggiorato. L’attrice si era messa a piangere e le sue condizioni avevano fatto sorgere dubbi sulla sua permanenza nella gara. Ora è tornata ad allenarsi e il maestro ha segnalato un miglioramento: notizie incoraggianti, che però non chiariscono se potrà partecipare alla prossima diretta.

Sulla partecipazione di Muti si sono diffuse voci anche riguardo alla sua durata, prima dell’infortunio. Le notizie circolate nei giorni precedenti parlavano di un impegno previsto per tre o quattro puntate, perché l’attrice aveva già accordi professionali; successivamente avrebbe deciso di continuare più a lungo. Da Tale versione sono scaturite congetture: la caduta e il dolore alla spalla sarebbero serviti da giustificazione per abbandonare prima la trasmissione. La fonte, tuttavia, sottolinea che non esistono prove a sostegno di queste ipotesi: non sono circostanze accertate e non dimostrano che l’incidente sia stato inventato.

La figlia dell’attrice, Naike Rivelli, ha affidato ai social un messaggio in difesa di Muti, criticata e bersaglio di insinuazioni. Secondo Rivelli, nonostante gli infortuni e gli attacchi, la madre non ha intenzione di arrendersi; lei spera di rivederla competere il sabato successivo. Ha anche respinto l’idea che la caduta fosse una scena preparata o che l’eliminazione fosse già stabilita. Rivelli ha quindi scelto di manifestare pubblicamente la propria vicinanza, mentre Muti si dedica al recupero e spera di poter tornare a danzare.

Ornella Muti ha intrapreso la gara di Ballando con le Stelle, trasmissione affidata a Milly Carlucci, dopo anni di attività cinematografica. Nel programma ha condiviso il lavoro con Pasquale La Rocca, insegnante e riferimento per lei. Adesso la prosecuzione del duo dipende dal recupero della spalla: tornare ad allenarsi non significa aver già preso una decisione definitiva. La Rocca si è dichiarato disponibile a ripartire insieme all’allieva, pur ritenendo necessaria la prudenza. L’appuntamento menzionato è sabato 14 novembre, ma per ora non si può confermare che l’attrice sarà presente. Nessuno ha comunicato un abbandono definitivo della trasmissione.



